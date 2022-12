Premiership écossaise : à quoi il faut faire attention lors des derniers matchs de 2022 | Nouvelles du football

Il s’agit de la dernière carte du match de Premiership écossaise de 2022 mercredi, avec beaucoup d’intrigues dans les six matches.

Voyage celtique pour affronter Hibernian, en direct Sports du cielalors qu’ils cherchent à conserver leur avance de neuf points sur les Rangers avant le match Old Firm le 2 janvier.

L’équipe d’Ibrox est à domicile contre Motherwell, alors que Michael Beale envisage sa quatrième victoire en autant de matchs.

Hearts sera sans gardien et capitaine Craig Gordon à St Johnstone après son la saison s’est terminée par une double pause.

Et il y a un énorme match en bas alors que Dundee United cherche à battre le comté de Ross pour éviter d’être coupé à la dérive.

Nous examinons ici ce qui est en jeu…

Qu’est-ce qui est en direct sur Sky Sports ?

L’équipe d’Ange Postecoglou affronte Hibs alors qu’elle cherche à enregistrer une 12e victoire consécutive en championnat.

Après quatre victoires successives d’un but, ils ont remporté une victoire 4-1 sur St Johnstone ce week-end après qu’Ange Postecoglou ait exigé une amélioration de certains de leurs jeux offensifs.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager d’Hibernian, Lee Johnson, envisage le choc avec le Celtic et discute du retour de Kevin Nisbet et de la possible sortie de Ryan Porteous.



Hibs a mis fin à une série de quatre défaites avec une victoire dominante 4-0 à domicile contre Livingston lors de leur dernier match et sait qu’un bouleversement pourrait les voir se diriger vers 2023 dans le top six.

Le Celtic a remporté une victoire 6-1 la dernière fois que les équipes se sont rencontrées à Parkhead en octobre, mais Postecoglou insiste sur le fait qu’il s’attend à ce que les hôtes attaquent et constituent une menace réelle.

Motherwell peut-il bouleverser les chances et mettre fin au départ gagnant de Beale?

Image:

Antonio Colak des Rangers revient pour le match contre Motherwell





Le nouveau manager des Rangers, Michael Beale, a remporté ses quatre premiers matchs en charge tandis que Motherwell se dirige vers Ibrox à la recherche de sa première victoire en cinq.

Les attaquants Antonio Colak et Kemar Roofe pourraient revenir de blessure, donnant à Beale plus d’options offensives alors qu’il cherche à rester à moins de neuf points du Celtic avant le choc de Old Firm le 2 janvier, en direct sur Sky Sports.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossais entre Motherwell et Kilmarnock à Fir Park.



Le patron de Fir Park, Steven Hammell, ressent probablement la pression après avoir perdu une avance de deux buts contre Kilmarnock à 10 lors de leur match nul 2-2.

Ils n’ont actuellement que cinq points d’avance sur Dundee United et trois sur Ross County en barrage de relégation.

Comment Hearts va-t-il se débrouiller sans Gordon ?

Image:

Zander Clark fera son premier départ en compétition pour Hearts à St Johnstone





Après avoir perdu le capitaine Craig Gordon pour le reste de la saison avec une double rupture de jambe, Zander Clark fera son premier départ en compétition pour Hearts contre son ancien club St Johnstone.

Clark est passé du premier choix à McDiarmid Park et membre de l’équipe écossaise à un remplaçant à Tynecastle lorsqu’un passage attendu au football anglais ne s’est pas concrétisé après avoir rejeté un nouveau contrat à Perth.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossais entre le Celtic et St Johnstone.



La séquence de six matchs sans défaite de St Johnstone a été stoppée par le Celtic lors de son dernier match tandis que les hommes de Robbie Neilson pourraient passer à la troisième place de la Premiership écossaise avec une victoire mercredi soir.

La série de défaites d’Aberdeen se terminera-t-elle à Kilmarnock ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossais entre St Mirren et Aberdeen.



Aberdeen se rend à Rugby Park dans le but d’éviter quatre défaites consécutives en Premiership écossaise pour s’assurer qu’ils terminent l’année troisième en Premiership écossaise.

Les Dons seront privés de leur capitaine Anthony Stewart après avoir été expulsé lors de leur défaite 3-1 à St Mirren la veille de Noël.

Image:

Alan Power a été expulsé lors du match nul 2-2 de Kilmarnock avec Motherwell





Killie cherche désespérément des points pour s’éloigner du barrage de relégation – il leur manquera Alan Power après son carton rouge lors de leur match nul 2-2 à Motherwell.

Qui gagnera la bataille du sous-sol ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossais entre Dundee United et Hearts.



C’est un match énorme à Tannadice mercredi soir alors que Dundee United cherche à battre les autres lutteurs du comté de Ross pour quitter le pied de table, bien qu’à la différence de buts.

Si les Staggies arrivent en tête, les Tangerines termineront l’année avec cinq points de retard sur le bas.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossais entre le comté de Ross et les Rangers.



United ne s’est vu refuser les trois points par Hearts que samedi grâce au penalty tardif de Lawrence Shankland, mais n’a gagné qu’une seule fois lors de ses huit derniers matchs.

L’équipe de Malky Mackay entre dans le match après trois défaites consécutives, bien que deux d’entre elles aient été contre l’Old Firm.

Livingston peut-il retrouver sa forme face à St Mirren ?

Image:

Livingston sera sans Jason Holt après son carton rouge à Hibs





Un seul point sépare Livingston et St Mirren avant leur match à la Tony Macaroni Arena.

L’équipe de David Martindale a perdu ses deux derniers matchs, dont une défaite 4-0 à Hibs samedi, tandis que les hommes de Stephen Robinson sont revenus de la pause de la Coupe du monde avec une victoire 3-1 contre Aberdeen après le report de leur match précédent à Motherwell.

Image:

St Mirren est invaincu lors de ses trois derniers matchs de Premiership écossaise





St Mirren est actuellement invaincu depuis trois matchs en Premiership écossaise, tenant les Rangers à un match nul 1-1 juste avant la pause.

Il n’y aura pas de Jason Holt pour Livi après son expulsion à Easter Road tandis que le défenseur des Buddies Richard Tait reste blessé.

Premiership écossaise et SWPL sur Sky Sports

Image:

Sky Sports diffusera la Scottish Premiership et la Scottish Women’s Premier League





Sky Sports – Cette saison, jusqu’à 48 matchs Cinch Premiership seront disponibles sur les chaînes phares de Sky Sports, y compris Sky Sports Football et Sky Sports Main Event, ainsi qu’au moins cinq matchs SWPL. À partir de 2024/25, jusqu’à 60 Cinch Premiership seront en direct sur Sky Sports, en plus de la SWPL.

Sky Sports Nouvelles – Fonctionnant 24 heures sur 24, sept jours sur sept, les fans de football écossais peuvent profiter de la couverture éditoriale continue de Sky Sports News (canal 409) de la Cinch Premiership et de la SWPL tout au long de la saison.

Sky Sports numérique – Suivez toutes les dernières actualités du football écossais sur SkySports.com et l’application, y compris des fonctionnalités et des interviews exclusives, ainsi qu’une couverture de blog en direct dédiée, des clips dans le jeu des matchs en direct sur Sky Sports et des temps forts gratuits.

Sky Sport social – Outre la couverture et la visibilité de la ligue sur tous les principaux canaux de médias sociaux de Sky Sports, la chaîne Twitter sur mesure @ScotlandSky continuera d’être la maison de tout le contenu de football écossais sur Sky Sports.

Faits saillants montrent – Connectez-vous chaque semaine pour un tour d’horizon dédié de la Cinch Premiership sur Sky Sports Football.

Pour télécharger l’application Sky Sports, cliquez ici, pour visiter le site Web de Sky Sports, cliquez ici.

Sky Sports est le berceau du football national au Royaume-Uni et en Irlande, avec plus de 400 matchs par saison dans la SPFL, la SWPL, la Premier League, la WSL et l’EFL.