Premiership écossaise: à quoi faire attention au retour de la saison après la pause de la Coupe du monde | Nouvelles du football

La Premiership écossaise revient cette semaine avec un nouveau manager en charge des Rangers alors qu’ils cherchent à arrêter la charge du titre du Celtic, alors qu’il y a aussi beaucoup en jeu plus bas dans le tableau.

Michael Beale prend en charge son premier match de championnat sous les projecteurs d’Ibrox jeudi soir contre Hibs, en direct sur Sky Sportstandis que le retour du Celtic sera également devant les caméras de télévision samedi midi à Aberdeen.

Seulement quatre points séparent les troisième et septième du tableau, la bataille de relégation étant également trop proche pour être appelée.

Nous avons demandé à l’ancien milieu de terrain des Hibernian et des Rangers Kevin Thomson son évaluation d’une saison intrigante pour le football écossais…

Course au titre

Rangers vs Hibs est le premier match de Premiership écossaise après la pause de la Coupe du monde





Les Rangers reviennent de la pause de la Coupe du monde contre les Hibs, en direct sur Sky Sportsavec le nouveau manager Beale désespéré de réduire l’écart de neuf points sur les leaders du Celtic avant le deuxième match Old Firm de la saison.

Kevin Thomson est certain que les Rangers commenceront à impressionner sous l’ancien entraîneur de l’équipe première d’Ibrox.

“Je pense qu’il sait qu’il doit essayer”, a-t-il déclaré.

“Ils doivent essayer de combler l’écart, ils doivent essayer d’être vraiment compétitifs avec l’autre côté de la ville.

“Un match difficile contre Hibs, je pense que chaque match sera difficile.

Le nouveau patron des Rangers, Michael Beale, discute des transferts de janvier, de l'avenir de Ryan Kent et d'Alfredo Morelos, ainsi que de la course au titre.



“Ils sauront que le derby arrive et ils savent que c’est à domicile, donc c’est celui sur lequel ils devront capitaliser.

“Je suis à peu près sûr que les deux équipes sont capables de faire de bonnes courses, ce qui rend difficile de combler cet écart. Je suis à peu près sûr qu’en interne, il enverra un message selon lequel il s’agit toujours d’un combat pour le titre.

“Il ne fait aucun doute que dans le règne de Giovanni van Bronckhorst vers la fin, il y a eu quelque chose qui a raté.

“Il y a eu beaucoup de critiques et de grognements et l’équipe avait l’air un peu léthargique et rythmée.

“Il ne fait aucun doute que Mick Beale est un sorcier sur le terrain d’entraînement et les garçons vont vraiment adhérer à sa formation.

“La dure réalité est que lorsque vous n’êtes pas en tête de la ligue, la deuxième n’est rien en Écosse. La dure réalité est qu’ils doivent gagner des matchs de football.

Le Celtic a pris neuf points d'avance en tête avec une victoire sur le comté de Ross



“Celtic est une très bonne équipe.

“C’est fou de penser que lorsque Ange est venu en Écosse, ses références ont été remises en question, mais il est toujours resté avec un réel respect et qualité en tant qu’individu.

“Il se comporte avec une vraie classe, ce qui est rafraîchissant et la façon dont il s’est comporté a été une bouffée d’air frais. Il a une très bonne équipe, son recrutement a été parfait.”

Lee Johnson est-il sous pression chez Hibs ?

Image:

Lee Johnson a pris les commandes de Hibs cet été





Les Hibs occupent actuellement la huitième place du classement après trois défaites consécutives avant la pause de la Coupe du monde.

Thomson pense que le manager Lee Johnson peut gérer la pression de renverser la situation sur le terrain.

“En tant que manager, vous vous mettez de toute façon sous pression parce que vous savez que vous n’êtes vraiment aussi bon que votre dernier résultat”, a-t-il déclaré.

“Lorsque les résultats ne se déroulent pas comme prévu et que vous avez un petit plongeon et que vous tombez sur la table, en particulier lorsque vous avez un rival et qu’il se débrouille bien, alors cette pression semble monter un peu plus et les voix deviennent un peu plus fortes.

“Quand ils ont battu St Mirren à domicile, ils sont allés troisièmes, puis tout d’un coup, ils ont fait une mauvaise course et ils sont tombés au tableau.

Les Hibs ont perdu à Kilmarnock lors de leur dernier match avant la pause



“Si vous regardez ces prochains matchs, il aura besoin de résultats positifs. Je suis presque sûr qu’il se soutiendra.

“Je pense que les points positifs de la remise en forme d’Aiden McGeady et de Kevin Nesbit renforceront certainement l’équipe.

“En même temps, il a le chagrin de perdre Martin Boyle qui est le talisman des Hibees, alors essayer de combler ce vide va être difficile.”

Image:

Ryan Porteous des Hibs est en fin de contrat à la fin de la saison





Le défenseur Ryan Porteous est en fin de contrat à la fin de la saison et a confirmé qu’il ne signera pas de nouveau contrat à Easter Road.

Thomson pense cependant qu’il est vital que Johnson continue de tirer le meilleur parti de lui tant qu’il le peut.

“Je pense que ce sera une question interne pour Lee et le personnel de voir comment Ryan se comporte au quotidien.

“Je pensais qu’ils auraient pu potentiellement l’attacher et, espérons-le, obtenir une bonne vente pour lui sur toute la ligne, mais Ryan pourrait avoir les yeux rivés sur de plus gros prix.

“Malheureusement, ce n’est que du football. Je suis moi-même un Hibee et mes enfants sont des Hibees, ils veulent voir les meilleurs rester chez Hibs mais c’est juste la nature de la bête.

“Idéalement, dans un monde parfait, ils l’attacheraient, mais il semble que cela n’arrivera pas.

“C’est à Lee Johnson et à son équipe de voir comment il se comporte au jour le jour.

“Les Hibs ont besoin de Ryan Porteous, ils ont besoin de lui à son meilleur et, tant qu’il est professionnel et fait tout ce qu’on lui demande en tant que joueur des Hibs, je suis presque sûr que les Hibs continueront à le jouer.

Course pour la troisième

Image:

Aberdeen a impressionné après un début de saison difficile





Aberdeen occupe actuellement la troisième place de la Scottish Premiership, avec seulement quatre points d’avance sur Hearts, cinquième.

Thomson s’attend à une vraie bataille dans la course à une place européenne.

“Je pense que Robbie Neilson a fait un travail formidable à Hearts et Jim Goodwin a franchi un cap après un début difficile à Aberdeen.

“Ce sont deux très bons jeunes managers qui ont également une bonne expérience maintenant.

Image:

Les cœurs poussent pour une troisième place





“Ils commencent à avoir un peu de longévité maintenant dans la gestion, ce qui n’est pas facile, donc cela vous dit qu’ils doivent faire quelque chose de bien.

“Je pense que Robbie a réuni une très bonne équipe, une équipe compétitive. Si je couvrais mes paris, même si cela pourrait être une déception pour moi, je pense que les Jambos pourraient juste dépasser cette troisième place.”

Le colis surprise

Image:

David Martindale a été nommé manager du mois de novembre en Premiership écossaise





Jusqu’à présent, la saison a été impressionnante pour Livingston qui se retrouve quatrième de la Premiership écossaise alors que David Martindale vise son premier top six.

Thomson insiste sur le fait que le manager mérite beaucoup de crédit.

“Je pense qu’il est d’une classe différente, Davie, pour être honnête”, a-t-il déclaré.

“Il est de la vieille école, il a des manières de la vieille école, je pense qu’il se conduit toujours très bien et ses équipes sont difficiles à affronter.

“Les gens parlent du style d’Ange Postecoglou, du style de Mick Beale, David Martindale a son alambic et ça marche.

Livingston a impressionné à domicile cette saison



“Je suis presque sûr que son budget sera en baisse près du bas de la ligue, il a donc dû bien recruter et il doit tirer le meilleur parti des joueurs.

“C’est une bouffée d’air frais, c’est la meilleure façon de le décrire et ses équipes frappent toujours au-dessus.

“Vous savez, si vous donnez une livre à Davie Martindale, il en tirera le meilleur parti.

“C’est la meilleure façon de le décrire. Je pense que chaque équipe qui joue contre Livingston saura qu’elle est dans un match et, si j’étais un manager, c’est le moins que vous puissiez attendre de l’apparence de votre équipe. C’est plus facile à dire qu’à faire , fais-moi confiance.

Bataille de relégation

Image:

Dundee United de Liam Fox est en bas du tableau





C’est Dundee United qui se retrouve dans la position peu enviable de bas de la Premiership écossaise, avec Kilmarnock à seulement trois points au-dessus d’eux.

Thomson pense que l’expérience pourrait compter à la fin de la saison.

“C’est difficile parce que Callum (Davidson) et St Johnstone ont fait une bonne course et ont ramassé des points et se sont parachutés dans la ligue.

“Liam (Fox) est arrivé à Dundee United et ils ont eu quelques bons résultats pour commencer, puis le kit a un peu ralenti.

Image:

Derek McInnes a assuré le retour de Kilmarnock en première division en remportant le championnat la saison dernière





“Derek (McInnes) à Kilmarnock a fait le tour du pâté de maisons. Il a de la longévité en tant que manager mais il ressentira la pression comme tout le monde parce que c’est naturel, mais il est plus expérimenté pour ressentir cette pression.

“Je suis presque sûr que Kilmarnock ira bien mais, en même temps, ils sont dans ce combat avec Dundee United.

“Il n’y a que quelques résultats d’un chemin à l’autre. C’est fascinant de voir comment ça va se passer.”

