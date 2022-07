Premiership écossaise 2022-23: Nouvelles recrues, rencontres clés, course au titre, bataille de relégation, VAR et plus analysés | Nouvelles du football

Des signatures estivales, de nouveaux managers et de nouvelles attentes – la nouvelle saison de Scottish Premiership démarre ce week-end et promet d’être une autre campagne incontournable.

Week-end d’ouverture

La nouvelle saison de Scottish Premiership démarre avec Livingston vs Rangers





Le premier match de la nouvelle saison est en direct Sports du ciel samedi alors que les Rangers se dirigent vers la Tony Macaroni Arena pour affronter Livingston à midi.

cela a été un été de changement pour les deux clubs avec six nouveaux visages pour les hôtes, tandis que Giovanni van Bronckhorst a fait venir plusieurs joueurs, dont Ben Davies, Ridvan Yilmaz, le rabbin Matondo et Antonio Colak alors qu’il tente de récupérer le titre celtique.

Kilmarnock est de retour dans l’élite après avoir remporté le titre de champion d’Écosse dès la première tentative et marquera son retour samedi à domicile contre Dundee United.

Les cœurs s’ouvrent contre le comté de Ross de Malky Mackay tandis que Lee Johnson, nouvellement nommé, emmène Hibs à St Johnstone.

Le Celtic commencera sa défense du titre dimanche en direct sur Sports du ciel quand ils affrontent Aberdeen. Ange Postecoglou a fait sept signatures jusqu’à présent cet été, Jota et Cameron Carter-Vickers se joignant de façon permanente après avoir impressionné en prêt.

Les Dons ont eux-mêmes neuf nouveaux ajouts mais ont perdu de grands joueurs comme Calvin Ramsey et Lewis Ferguson à Liverpool et à Bologne respectivement.

Avant que le drapeau ne soit déployé dans l’East End de Glasgow, Motherwell, sans manager, affronte St Mirren alors qu’il affronte l’ancien patron de Fir Park, Stephen Robinson.

De nouveaux hommes aux commandes

De nouveaux visages rejoignent des visages familiers pour le début de la nouvelle saison





Sept clubs écossais de Premiership ont des managers différents de ceux qui ont débuté la saison dernière.

À Fir Park, un patron intérimaire lancera la nouvelle campagne après le départ d’Alexandre à la veille de la nouvelle campagne.

Hibernian a maintenant Lee Johnson en charge après que Shaun Maloney a été limogé moins de quatre mois après avoir pris la relève à Easter Road.

Le patron d’Hibernian, Lee Johnson, espère renforcer son équipe



Ce n’a pas été le meilleur départ pour l’ancien patron de Sunderland qui n’a pas réussi à passer les phases de groupes de la Coupe de la Ligue.

Il a ajouté de l’expérience au gardien David Marshall et à l’ailier Aiden McGeady alors qu’il cherche à améliorer sa huitième place de la saison dernière.

L’ancien patron des Hibs, Jack Ross, est de retour dans la direction six mois après avoir été limogé par les patrons d’Easter Road et son défi est de s’appuyer sur l’impressionnante campagne de Dundee United sous Tam Courts qui a mené l’équipe de Tannadice Park à la quatrième place et a assuré le football européen pour la première fois. dans une décennie.

Jack Ross est satisfait de ses nouveaux ajouts à Dundee United



Ce sera la première saison complète de Giovanni van Bronckhorst à la tête des Rangers après avoir remplacé Steven Gerrard en novembre dernier.

Son plus grand objectif sera de récupérer le titre de Scottish Premiership auprès de ses rivaux Old Firm Celtic et d’ajouter plus d’argenterie après avoir remporté la Scottish Cup en mai.

Giovanni van Bronckhorst pense que les Rangers sont en meilleure position cette saison



Jim Goodwin a remplacé Stephen Glass à Aberdeen alors qu’ils luttaient pour une 10e place et il a fait de grands changements au cours de l’été avec neuf nouveaux visages entrants et 10 sortants.

Stephen Robinson est revenu au football écossais en février pour remplacer Goodwin à St Mirren et ce fut un début difficile, ne remportant que trois de ses 12 matches de championnat.

Derek McInnes envisage la nouvelle saison alors que son équipe se prépare à revenir en Premiership écossaise



Kilmarnock est de retour dans l’élite, avec Derek McInnes à la barre. Il a guidé l’équipe de Rugby Park vers la promotion dès la première fois après avoir remplacé Tommy Wright en janvier.

Est-ce que n’importe quel club peut rattraper le Old Firm ?

Le directeur sportif de Hearts, Joe Savage, a de grandes ambitions pour rattraper le Old Firm et remporter la Premiership écossaise



Il n’est pas surprenant que la course au titre soit à nouveau une course à deux chevaux alors que les Rangers cherchent à récupérer le titre du Celtic.

Le directeur de Hearts Sporting, Joe Savage, a publiquement proclamé son ambition de mettre fin un jour au duopole du titre du Celtic et des Rangers, qui a débuté en 1986.

Robbie Neilson a mené le club de Tynecastle à une troisième place lors de sa première saison en Premiership écossaise, mais c’était toujours 28 points derrière les Rangers, deuxièmes.

Hearts a recruté cinq nouveaux joueurs cet été avec Alex Cochrane de retour après son prêt réussi et l’attaquant Lawrence Shankland rejoignant le club belge Beershot.

Lawrence Shankland a rejoint Hearts après une période difficile en Belgique





Aberdeen a un sort lamentable sous Stephen Glass la saison dernière avec le nouveau manager Jim Goodwin réussissant à les empêcher d’être entraînés dans une bataille de relégation.

Le patron de Pittodrie a réussi à éliminer plusieurs des joueurs sous-performants et il a recruté de nouvelles recrues passionnantes, dont l’attaquant Bojan Miovski.

Les Dons ont l’air transformés et ont traversé leur phase de groupes de la Premier Sports Cup sans encaisser de but et semblent être les favoris actuels pour défier Hearts pour cette troisième place.

Bataille de relégation

Le manager de St Johnstone, Callum Davidson, se tourne vers la nouvelle saison



St Johnstone a échappé à la relégation avec une victoire en barrages la saison dernière et leur mauvaise forme semble s’être poursuivie car ils n’ont pas réussi à passer les phases de groupes de la Premier Sports Cup.

Callum Davidson a apporté des changements mais un bon départ sera nécessaire s’ils veulent éviter une autre bataille en bas de tableau.

Managerless Motherwell est un club en crise en ce moment – il s’est classé parmi les six premiers la saison dernière, mais n’a remporté que trois matches de championnat après la trêve hivernale.

Graham Alexander a été limogé par Motherwell à la veille de la nouvelle saison





Leur campagne européenne est déjà terminée avant le début de la saison nationale, perdant leur qualification pour la Ligue de conférence Europa face aux Sligo Rovers 3-0 au total.

St Mirren pourrait également faire face à une vraie bataille pour rester en place cette saison, surtout après la perte de joueurs comme Conor Ronan et Jak Alnwick.

Stephen Robinson a eu un succès relatif à Motherwell mais, jusqu’à présent, il n’a pas été en mesure de reproduire cela au club de Paisley, leur campagne de Coupe de la Ligue se terminant également en phase de groupes.

VAR

L’arbitre John Beaton montre comment le VAR serait utilisé dans le football écossais lors de son introduction



Les arbitres assistants vidéo devraient être introduits dans la Premiership écossaise à partir du milieu de la nouvelle saison.

Les 42 clubs de la Ligue écossaise de football professionnel ont voté sur la proposition avec 41 en faveur et la technologie sera mise en œuvre après la Coupe du monde de décembre au Qatar.

Le directeur général de la SPFL, Neil Doncaster, a déclaré Sports du ciel: “Nous tenions à ne pas être les premiers à adopter cette technologie. Nous avons vu certains des problèmes de démarrage que son introduction a causés dans d’autres ligues, nous tenions donc à nous assurer que nous profitions des enseignements de ces ligues avant de l’implémenter. ça en Ecosse.

“Nous ne sommes pas tout à fait prêts à lancer au début de la saison mais, en partenariat avec la FA écossaise, nous espérons vraiment que VAR sera lancé au cours de la saison et, espérons-le, suscitera moins de controverse que nous n’en avons peut-être vu ces derniers temps. saisons.

“C’est un travail difficile pour les arbitres, donc tout soutien qu’ils peuvent avoir, j’en suis sûr, sera apprécié.”

Dates clés

Le Celtic accueille les Rangers dans le dernier Old Firm de la saison





Les fans du Celtic et des Rangers doivent attendre le 3 septembre pour le premier affrontement Old Firm de la saison, car la course au titre promet d’être une autre bagarre divertissante entre les géants de Glasgow.

Les équipes s’affronteront à nouveau à Ibrox le 2 janvier avec leur dernière rencontre pré-split au Celtic Park le 4 avril.

Lee Johnson vivra son premier derby d’Édimbourg en tant que manager d’Hibernian le deuxième week-end de la saison, alors que Hearts se rendra à Easter Road le 6 août.

Pour la toute première fois, la saison de Premiership écossaise fera une pause après le week-end du 12/13 novembre pour la Coupe du monde d’hiver au Qatar.

Il reprendra le week-end du 17/18 décembre avec des rencontres telles que Aberdeen contre Celtic, Hearts contre Livingston et Rangers contre Hibernian.

Il y a une carte complète le 24 décembre avec les Rangers qui se rendent à Dingwall pour affronter Comté de Ross.

La saison se terminera le week-end du 27/28 mai.

Le meilleur joueur que vous ayez affronté ? Émission de télévision préférée ? Le meilleur match que vous ayez joué ? Apprenez à connaître les joueurs avec des questions différentes avant la nouvelle saison…



La finale de la Premier Sports Cup aura lieu le dimanche 26 février tandis que la date de la finale de la Scottish Cup n’a pas encore été confirmée.

La finale de la Ligue Europa se jouera le 31 mai à Budapest, la finale de la Ligue de conférence Europa le 7 juin à Prague et la finale de la Ligue des champions est prévue le 10 juin à Istanbul.

La nouvelle saison de Scottish Premiership avec Sky Sports