Premiers signes L’Europe et les États-Unis entrent dans une nouvelle vague de Covid-19

Une nouvelle vague de Covid semble monter en Europe.

Tout au long de la pandémie, les tendances américaines du Covid ont reflété ce que fait l’Europe.

Les Américains ont mis à jour les injections de rappel disponibles maintenant, ciblant les variantes Omicron en circulation.

Si vous êtes aux États-Unis, il est temps de vous faire vacciner contre Covid, disent les experts.

Il y a des signaux d’alerte précoce aux États-Unis et en Europe que nous entrons dans une vague hivernale d’infections à Covid-19, a écrit l’épidémiologiste Katelyn Jetelina dans son Bulletin d’information de sous-pile mercredi.

Jetelina partagé un graphique montrant une légère augmentation des admissions à l’hôpital Covid dans toute l’Europe occidentale, ajoutant: “C’est reparti.”

Ces tendances européennes sont préoccupantes pour les observateurs de virus aux États-Unis, qui savent que généralement, pendant la pandémie, tout ce qui se passe en Europe se reflétera dans les États.

“Nous allons peut-être vivre un parcours cahoteux cet hiver”, a déclaré Jetelina. “Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, mais le plus simple est d’obtenir votre booster d’automne.”

Les cas confirmés ont commencé à augmenter à travers l’Europe lorsque les températures ont chuté

L’augmentation du nombre de cas en Europe est probablement due à un mélange de temps plus froid forçant les gens à l’intérieur, plus de mélange à mesure que l’école commence et à des célébrations comme Oktoberfest amener les gens ensemble pour la première fois en deux ans.

Comme le souligne Jetelina, la variante dominante est toujours Omicron – ce qui est une bonne nouvelle, compte tenu de notre nouveau sur mesure vaccins.

Le vrai signal d’alarme : une augmentation des hospitalisations

En Allemagne les admissions à l’hôpital pour Covid augmentent rapidement, et environ la moitié (14/27) des pays européens déclarant le nombre d’hospitalisations et de soins intensifs au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies connaissent des poussées similaires.

“Dans l’ensemble, le tableau épidémiologique suggère une augmentation de la transmission”, a déclaré l’ECDC le 30 septembre.

La même chose est qui se passe au Royaume-Uni.

Les taux de cas sont toujours stables aux États-Unis – mais les données sur l’eau des toilettes suggèrent que cela changera bientôt

Bien qu’officiel taux de cas et hospitalisations ne tournent pas encore beaucoup aux États-Unis, les toilettes de Boston suggèrent déjà qu’une augmentation de Covid est à nos portes.

Les eaux usées peuvent devenir positives pour Covid avant les tests, et donne une jauge approximative du nombre de personnes séropositives au Covid jeter le virus dans les toilettes — qu’ils le sachent ou non.

C’est la première fois que les tirs de Covid correspondent aussi étroitement au virus qui nous entoure

Les variantes de coronavirus qui circulent actuellement sont toutes des versions d’Omicron, avec BA.4 et BA.5 dominateur. De nouveaux rappels Covid sont disponible qui ciblent spécifiquement ces variantes – la première fois que nous avons eu des injections de Covid si étroitement liées au virus en circulation.

Les injections de rappel sont gratuit aux États-Uniset vous pouvez en obtenir un à tout moment, tant que cela fait au moins deux mois depuis votre dernière vaccination Covid, et que vous n’avez pas d’infection Covid active en ce moment.