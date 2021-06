Premiers signes indiquant que vous avez un problème de dépenses et que faire pour y remédier

Des piétons portant des masques de protection portent des sacs à provisions à San Francisco, Californie, le mercredi 17 février 2021. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images

Pour de nombreux Américains, la normale post-pandémique est excitante. Après plus d’un an coincé à l’intérieur et renonçant aux voyages, aux divertissements et plus encore pour freiner la propagation de Covid-19, de nombreuses personnes sont prêtes à revenir dans le monde. Cette excitation, cependant, pourrait conduire à des dépenses excessives et à une gueule de bois dans les mois à venir. « Nous sortons maintenant d’une grotte, en gros, et cela suscite beaucoup d’émotions », a déclaré Susan Greenhalgh, une conseillère financière accréditée qui dirige Mind Your Money LLC à Rhode Island. Voici quelques signaux d’alarme qui, selon les experts financiers, pourraient signaler un problème de dépenses.

Vous accumulez des dettes Un signe précoce que vous pourriez avoir un problème avec les dépenses est que vous vous endettez, en particulier avec les cartes de crédit à intérêt élevé. Ceci est particulièrement préoccupant si vous constatez soudainement que vous ne pouvez pas effectuer un paiement complet à la fin du mois, ou réduire le montant que vous devez, ou même payer le montant minimum, selon Jacqueline Schadeck, une planificatrice financière certifiée basée à Atlanta. . Bien sûr, il est probable que les soldes des cartes de crédit augmenteront après un an sans dépenser beaucoup pour sortir, a déclaré Greenhalgh. Avoir une facture plus élevée un mois n’est pas une source de préoccupation immédiate, mais c’est quelque chose à surveiller pour les prochains cycles de crédit et à considérer si vous devez rétablir un budget. « Nous nous étions en quelque sorte habitués à des relevés de carte de crédit très bas chaque mois, et maintenant ils ont considérablement augmenté », a-t-elle déclaré. Bien qu’il soit bon de se faire plaisir à l’occasion, la clé pour le faire est de respecter votre budget et votre zone de confort, a déclaré Greenhalgh. Votre pointage de crédit baisse soudainement Une autre chose à surveiller qui pourrait indiquer que vous dépensez au-dessus de vos moyens est si votre pointage de crédit baisse soudainement. En effet, une composante du score est votre utilisation de crédit, c’est-à-dire le montant que vous avez dépensé par rapport à votre limite totale. Au fur et à mesure que votre utilisation de crédit augmente, ce qui signifie que vous contractez des dettes, votre score baissera probablement pour refléter cela, a déclaré Greenhalgh. « Si tout d’un coup vous avez mis des voyages, des vêtements et des restaurants dessus et que vous n’y pensez pas, ne soyez pas surpris si votre pointage de crédit baisse », a-t-elle déclaré. Plus d’Investir en vous :

Comment éviter les dépenses excessives dans ce marché du logement en effervescence

Comment contrôler les applications de budgétisation et d’investissement

Les versements mensuels du crédit d’impôt pour enfants commencent le 15 juillet. Ce qu’il faut savoir Vous laissez vos émotions guider vos dépenses Après un an sans faire beaucoup de choses que nous aimerions faire, il peut être tentant de laisser nos émotions prendre le dessus et de dépenser sans limites. Cela peut être particulièrement difficile dans un contexte de reprise inégale, où la pandémie a été bénéfique ou neutre pour certains Américains mais très dommageable pour d’autres. « Vous voyez que certaines personnes ont des problèmes à cause de cela parce qu’elles utilisent les dépenses comme un moyen d’être simplement acceptées et de suivre le rythme », a déclaré Adam Blum, psychothérapeute agréé et fondateur de la Centre de thérapie gay. Il a ajouté que cela a été particulièrement remarqué comme un problème chez les hommes homosexuels. « Lorsque nous perdons connaissance et ne pensons pas à ce que nous faisons, il est plus probable que nous commettions des erreurs que nous regrettons », a déclaré Blum.

Vous avez essayé de budgétiser ou de limiter les dépenses, mais vous rencontrez des difficultés Bien sûr, certaines choses après la pandémie coûteront plus cher en raison de l’inflation et des chaînes d’approvisionnement surchargées. Si vos dépenses sont augmentées à la suite de cela, cela peut être indésirable, mais ce n’est pas nécessairement un problème, a déclaré George Blount, thérapeute financier et associé directeur de nBalance Financial à Cambridge, Massachusetts. D’un autre côté, si vos dépenses sont devenues incontrôlables, c’est un drapeau rouge, a-t-il déclaré. Et, si vous avez essayé de budgétiser en utilisant un système ou un produit qui ne fonctionne tout simplement pas pour vous, c’est également une source de préoccupation. « Vous devez utiliser les outils et vous devez les utiliser efficacement », a déclaré Blount. De plus, si vous gagnez beaucoup d’argent mais que vous ne savez tout simplement pas où cela va, cela pourrait signaler des dépenses excessives, selon Schadeck.

Nous sortons maintenant d’une grotte, en gros, et il y a beaucoup d’émotions autour de ça Susan Greenhalgh conseiller financier accrédité, Mind Your Money LLC