Premiers signes de psychose dans la santé mentale des jeunes

Résumé: Une nouvelle étude révèle que 50 % des jeunes ayant accès aux services de santé mentale présentent des symptômes du spectre de la psychose (PSS). Cette prévalence plus élevée que prévu met en évidence la nécessité de stratégies de détection et d’intervention précoces.

L’étude, qui fait partie de la plus grande étude de cohorte sur les adolescents et les jeunes de Toronto, vise à identifier les premiers prédicteurs du trouble du spectre psychotique et à améliorer l’efficacité des interventions.

En intégrant les évaluations de la recherche dans la pratique clinique et en impliquant les jeunes dans un tableau de bord destiné aux patients, l’étude cherche à développer de nouvelles stratégies d’identification précoce et à mieux caractériser les besoins en santé mentale des jeunes à risque.

Faits marquants:

La moitié des jeunes participant à l’étude, âgés de 11 à 24 ans, présentaient des symptômes du spectre de la psychose, indiquant une prévalence plus élevée que prévu. L’étude se concentre sur les premiers indicateurs permettant de prédire le risque de psychose et vise à améliorer le taux d’efficacité actuel de 5 % dans l’identification des enfants à risque. Cette étude longitudinale, impliquant une conception conjointe des patients et des soignants, suivra 1 500 jeunes pendant cinq ans, intégrant la recherche dans la pratique clinique pour une application immédiate.

Source: Université de Toronto

Une nouvelle étude codirigée par la professeure agrégée Kristin Cleverley de la Faculté des sciences infirmières Lawrence Bloomberg a révélé que les symptômes du spectre de la psychose (PSS) sont souvent présents chez les jeunes ayant recours aux services de santé mentale.

À partir d’un profil des 417 premiers jeunes âgés de 11 à 24 ans participant à l’étude, 50 pour cent ont atteint le seuil des symptômes du spectre de la psychose, un nombre qui, selon Cleverley, était plus élevé que prévu, ce qui signifie qu’il y a un grand nombre d’enfants présentant ces symptômes. accéder aux services de santé mentale.

Un aspect novateur de l’étude de cohorte TAY est que les jeunes ont accès à un tableau de bord destiné aux patients et présentant les résultats de leurs recherches, qui est également intégré à leur dossier clinique. Crédit : Actualités des neurosciences

Cleverley, qui est également titulaire de la Chaire CAMH de recherche en soins infirmiers en santé mentale, affirme que ce qui est nouveau dans cette étude, c’est que les chercheurs évaluent les premiers indicateurs qui pourraient prédire si une personne est plus à risque de développer le trouble du spectre psychotique et examinent s’il existe un point auquel une intervention précoce auprès de ce jeune pourrait être plus efficace.

«Traditionnellement, les soins précoces en cas de psychose commencent lorsqu’il y a une présentation sérieuse de symptômes psychotiques, qui surviennent généralement à la fin de l’adolescence», explique Cleverley.

“L’approche actuelle pour identifier les enfants à risque de développer un trouble psychotique n’est efficace qu’à environ 5 pour cent, mais avec cette étude, nous pouvons commencer à évaluer certains modèles ou changements de fonction qui peuvent signaler si une intervention précoce peut être bénéfique.”

Le trouble du spectre psychotique peut être extrêmement invalidant et est lié à des troubles cognitifs, à un handicap à long terme et à des taux de décès par suicide plus élevés que les autres maladies mentales. Même sans diagnostic de psychose, les symptômes du spectre de la psychose peuvent gravement affecter les jeunes.

Cette étude est l’un des trois projets menés dans le cadre de l’étude de cohorte Toronto Adolescent and Youth (TAY) qui devrait suivre 1 500 jeunes sur une période de cinq ans. L’objectif de l’étude de cohorte est de mieux comprendre les populations de jeunes recherchant un traitement de santé mentale, comment leurs symptômes et leur fonctionnement en matière de santé mentale évoluent au fil du temps, et si les premiers prédicteurs du trouble du spectre psychotique peuvent être déterminés.

Cette étude a été conçue conjointement avec les patients et les soignants, en plus d’impliquer un engagement approfondi de la part des cliniciens. Un aspect novateur de l’étude de cohorte TAY est que les jeunes ont accès à un tableau de bord destiné aux patients et présentant les résultats de leurs recherches, qui est également intégré à leur dossier clinique.

« Nous voulions nous assurer que l’étude était intégrée au programme clinique afin que les évaluations de la recherche puissent être immédiatement utilisées dans la pratique clinique, notamment pour appuyer les décisions concernant les interventions ou les services », explique Cleverley.

Cette étude longitudinale comprendra un suivi tous les six mois et permettra aux chercheurs d’accéder à des informations indiquant si les symptômes chez ces jeunes deviennent chroniques ou épisodiques, et si ces changements sont liés à des étapes de développement ou à des facteurs de stress environnementaux, ou à des changements dans les services de santé mentale. .

« Notre objectif avec cette recherche est vraiment de mieux caractériser cette population afin que nous puissions identifier de nouvelles stratégies qui compléteront les stratégies existantes pour l’identification précoce des jeunes à risque de psychose », explique Cleverley. «Cela crée également une opportunité importante pour les étudiants diplômés et les chercheurs de développer des sous-études pour cet échantillon qui permettront de poursuivre les recherches afin d’améliorer les résultats en matière de santé mentale des jeunes.»

À propos de cette actualité de la recherche sur la psychose et le neurodéveloppement

Auteur: Rebecca Bison

Source: Université de Toronto

Contact: Rebecca Biason – Université de Toronto

Recherche originale : Accès libre.

“L’étude de cohorte des adolescents et des jeunes de Toronto : conception de l’étude et données préliminaires liées aux symptômes, au fonctionnement et à la suicidalité du spectre psychotique» par Kristin Cleverley et al. Psychiatrie Biologique

Abstrait

L’étude de cohorte des adolescents et des jeunes de Toronto : conception de l’étude et données préliminaires liées aux symptômes, au fonctionnement et à la suicidalité du spectre psychotique

Arrière-plan

Les symptômes du spectre psychotique (PSS) surviennent chez un pourcentage important de jeunes et sont associés à de moins bonnes performances cognitives, à un fonctionnement plus faible et à des tendances suicidaires (c’est-à-dire des pensées et des comportements suicidaires). Les SPS peuvent survenir plus fréquemment chez les jeunes souffrant déjà d’une autre maladie mentale, mais les antécédents ne sont pas bien connus. L’étude de cohorte Toronto Adolescent and Youth (TAY) vise à caractériser les trajectoires de développement des jeunes atteints de maladie mentale et à comprendre les associations avec les SPS, le fonctionnement et la suicidalité.

Méthodes

L’étude de cohorte TAY est une étude de cohorte longitudinale qui vise à évaluer 1 500 jeunes (âgés de 11 à 24 ans) se présentant dans des soins tertiaires. Dans cet article, nous décrivons la caractérisation diagnostique et clinique approfondie de la psychopathologie, de la consommation de substances, du fonctionnement, des tendances suicidaires et de l’utilisation des services de santé chez ces jeunes, avec un suivi tous les 6 mois sur 5 ans, y compris les premières données de base.

Résultats

Au total, 417 participants ont été inscrits entre le 4 mai 2021 et le 2 février 2023. Les participants répondaient aux critères diagnostiques pour une moyenne de 3,5 diagnostics psychiatriques, le plus souvent des troubles anxieux et dépressifs. Quarante-neuf pour cent des participants ont atteint un seuil préétabli pour les PSS et ont présenté des taux plus élevés de déficience fonctionnelle, de symptômes d’intériorisation et d’extériorisation et de tendances suicidaires que les participants sans PSS.

Conclusions

Les premiers résultats de l’étude de cohorte TAY démontrent la faisabilité d’un phénotypage clinique approfondi chez les jeunes qui recherchent de l’aide pour des problèmes de santé mentale. La prévalence du PSS est beaucoup plus élevée que dans les études communautaires. Nos premières données soutiennent le besoin crucial de mieux comprendre les trajectoires longitudinales des cohortes cliniques de jeunes en relation avec le risque de psychose, le fonctionnement et la suicidalité.