Premiers rendez-vous Fred Sirieix choque les fans avec son âge réel le jour de son anniversaire alors qu’il partage un cliché rare de sa fiancée

La star de First Dates, Fred Sirieix, a choqué les fans avec son âge réel le jour de son anniversaire alors qu’il partageait une rare photo de sa fiancée Fruicake sur les réseaux sociaux.

Le couple s’est envolé pour Paris pour célébrer l’énorme jalon de la star de la télévision – et Fred a publié des photos de leurs voyages sur Instagram pour que les abonnés puissent en profiter.

Sur une photo, Fred peut être vu debout sur un balcon de la capitale française tenant d’énormes ballons « 50 » avec un sourire sur son visage.

Le favori de la télé est plus élégant que jamais dans un pull bleu et un jean en denim.

Il a simplement légendé le post : « #yolo ».

Alors que beaucoup se sont précipités dans la section des commentaires pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, d’autres l’ont félicité pour sa beauté.

Un fan a écrit : « Joyeux anniversaire, Fred ! Tu as l’air irréel pour 50 .”

Un autre a dit: « J’ai l’air plutôt chouette à cinquante .”

Un troisième intervint : « L’un des plus beaux mecs de 50 ans ! HBD.x. »

Fred a posté une autre photo de lui posant pour un selfie avec Fruitcake.

Le Français avait l’air pimpant dans un polo gris et un blouson bleu marine, tandis que Fruitcake portait un sweat à capuche rose et d’énormes lunettes de soleil.

« Enfin ! @fruitcake_fundamentals est enfin prêt », a légendé Fred dans le message.

Le couple adoré s’est fiancé en 2020.

Fred a partagé la nouvelle sur Instagram avec une photo de la paire et a dit à ses fans : « #fruitcake a dit oui .”

La star de Gordon, Gino et Fred : Road Trip garde sa vie amoureuse très privée.

En juillet 2016, il a révélé qu’il n’avait jamais été marié auparavant, ajoutant que la chose la plus proche du mariage était sa relation de 12 ans avec son ex Alex.

Deux ans plus tard, Fred s’est rendu sur les réseaux sociaux pour révéler qu’il était dans une nouvelle relation avec sa désormais fiancée.

Il a deux enfants de sa relation précédente : Andrea, 17 ans, et Lucien, 12 ans.

Fred est sur First Dates depuis qu’il est sorti sur nos écrans en 2013.

