Premiers prix pour deux journalistes Sun aux London Press Club Awards

Hier, la meilleure équipe de reportage de THE Sun a remporté des gongs aux London Press Club Awards.

Le rédacteur en chef de la Défense, Jerome Starkey, a remporté le titre de journaliste multimédia de l’année pour ses dépêches sur la guerre en Ukraine.

Jerome, journaliste multimédia de l’année, et Noa, jeune journaliste de l’année, remportent des prix scoop aux London Press Club Awards Crédit : Peter Jordan

La journaliste politique Noa Hoffman a également été couronnée jeune journaliste de l’année pour son exclusivité sur le whip conservateur Chris Pincher qui aurait tripoté des hommes. Jérôme a déclaré: “S’il y a jamais eu un gong d’équipe, c’est bien celui-là.

C’est un honneur pour tous ceux du Sun qui ont aidé à couvrir la guerre en Ukraine, en particulier les équipes vidéo et numériques qui nous ont aidés à atteindre des millions de nouveaux téléspectateurs à travers le monde.

Noa a ajouté : « Gagner Jeune journaliste de l’année est un honneur incroyable. La compétition était très difficile, ce qui rendait la première place d’autant plus spéciale. Je ne serais certainement pas capable de faire le travail que je fais – demander des comptes aux politiciens – sans l’incroyable équipe du Sun.

“Ce sont les meilleurs du secteur.”

La campagne Menopause Matters dans The Sun on Sunday’s Fabulous Magazine a été présélectionnée pour le prix Hugh Cudlipp pour le journalisme d’investigation et de campagne.