Premiers permis délivrés pour de nouveaux engins de pêche à l’espadon sans danger pour les mammifères marins

Des permis sont délivrés aux pêcheurs commerciaux d’espadon qui renoncent aux grands filets dérivants au profit d’un nouveau système qui ne fonctionnera pas également capturer des baleines et des dauphins.

Le Service national des pêches maritimes a récemment délivré ses 50 premiers permis aux pêcheurs utilisant une nouvelle bouée profonde qui, contrairement aux filets longs d’un kilomètre et large de 100 pieds qui dérivent dans l’océan pour emmêler les poissons, utilise des hameçons pour cibler uniquement espadon.

Les permis vont aux pêcheurs aux filets dérivants qui ont été les premiers à accepter d’être les pionniers du nouvel engin et aux pêcheurs qui ont acheté des rachats pour abandonner définitivement les filets à mailles. Le plan est de développer une nouvelle pêcherie utilisant ces engins et de délivrer 25 nouveaux permis chaque année jusqu’en 2027.

Geoff Shester, un scientifique principal du groupe de défense à but non lucratif Oceana, fait partie de ceux qui font pression pour le nouvel équipement depuis des années et ont qualifié les nouveaux permis de « un journée de bannière pour les baleines, les dauphins et les tortues de mer qui nagent au large de nos côtes », tout en constituant également « un grand pas en avant pour la pêche durable à l’espadon en Californie ».

« Une pêcherie d’espadon florissante et rentable qui ne menace pas la vie marine est gagnant-gagnant pour tout le monde et représente l’une des grandes réussites en matière de gestion des pêches et de conservation des océans, pas seulement ici en Californie mais dans tout le pays », a déclaré Shester, ajoutant que les bouées constituent un juste milieu entre les filets dérivants et l’autre option traditionnelle qu’est le harponnage.

La bouée est configurée pour attraper du poisson pendant la journée et les pêcheurs restent à proximité pour surveiller les captures. Filets dérivants à mailles étaient souvent sans surveillance pendant des heures alors qu’ils flottaient sur l’océan, principalement entre le coucher et le lever du soleil. Et les filets… inventé par deux pêcheurs de San Clemente – capturent souvent plus que des espadons, notamment des baleines, des dauphins et des tortues de mer, ce qui leur vaut le surnom de « rideaux de la mort ».

Bien que la pêcherie soit petite, avec seulement une vingtaine de bateaux pêchant entre San Diego et Santa Barbara, les efforts visant à développer de nouveaux équipements ont pris près de deux décennies. Pendant cette période, des scientifiques, des pêcheurs, des groupes environnementaux et des législateurs ont travaillé en collaboration pour trouver des solutions visant à empêcher la mort des mammifères marins tout en veillant à ce que la pêche à l’espadon de Californie, valant plusieurs millions de dollars, reste durable et rentable.

En 2015, les législateurs des États ont exigé que le Conseil de gestion des pêches du Pacifique et le Service national des pêches maritimes passent à des méthodes de pêche alternatives. jeen 2018, alors gouverneur. Jerry Brown a signé la loi exigeant que le Département californien de la pêche et de la faune obtienne un financement pour aider les pêcheurs à faire la transition vers différents engins.

Les pêcheurs actifs qui ont accepté d’abandonner les filets dérivants se sont vu offrir une somme de 110 000 $.

Oceana a ensuite collecté plus d’un million de dollars pour activer la législation, a déclaré Shester, et l’Ocean Protection Council et la législature de Californie ont investi les fonds restants, soit 2,2 millions de dollars, pour permettre à tous les pêcheurs qui se sont inscrits au programme de transition de participer.

Certains pêcheurs ont intenté une action en justice et l’État a réglé le procès en n’appliquant pas l’interdiction de la pêche au filet dérivant pour ceux qui détenaient un permis fédéral. En janvier, le président Joe Biden a signé une loi visant à supprimer progressivement les permis fédéraux restants et à mettre en œuvre une interdiction nationale des filets à grandes mailles d’ici 2027.

Selon les données de la base de données des pêcheries du Pacifique, 123 tonnes d’espadon ont été capturées au filet dérivant et 49,5 tonnes ont été capturées par une combinaison de harpons et de bouées en 2017, avant l’adoption de la législation prévoyant la transition vers de nouveaux engins.

En 2020, 24 tonnes de poissons ont été capturées au filet et 90 tonnes au moyen de harpons et de bouées. En 2022, 20 tonnes d’espadon ont été pêchées au filet et 40 tonnes ont été accrochées par des bouées et harponnées – mais Shester a déclaré que les poissons ont généralement été plus difficiles à trouver récemment.

Il y a eu une réduction notable des autres espèces capturées, selon les données.

Shester et d’autres partisans du nouvel engin ont déclaré que, tout en sauvant la vie marine, le changement conduit également à des espadons de meilleure qualité, qui sont vendus à un prix plus élevé que celui des espadons capturés au filet dérivant. Les poissons pêchés sont de meilleure qualité car plus frais, a-t-il expliqué.

Le nouvel équipement fonctionne grâce à des bouées reliées à une ligne de pêche principale qui flottent sur les vagues. Les hameçons attachés attendent d’attraper l’espadon – à une profondeur d’environ 1 200 pieds où ils ont tendance à nager – et les pêcheurs qui surveillent leurs bouées sont immédiatement alertés et peuvent les remonter rapidement.

À mesure que l’engin devient plus développé, Shester a déclaré que les pêcheurs pourraient l’utiliser pour attraper d’autres poissons en déplaçant les hameçons de haut en bas des lignes jusqu’aux profondeurs où se trouvent ces espèces. Actuellement, les pêcheurs peuvent utiliser 10 lignes et jusqu’à trois hameçons sur une ligne.

Les prises – l’espadon pèse généralement entre 100 et 700 livres – sont vendues à des restaurants ou à des marchés aux poissons agréés en gros, ou à des entrepôts de poisson à San Pedro et à San Diego, où le poisson est transformé en filet ou en steak.

Jim Heflin, qui a commencé comme matelot de pont adolescent sur un bateau-harpon d’espadon au départ de Newport Beach, a ensuite utilisé les filets dérivants sur son propre Chula, un bateau commercial de 68 pieds maintenant à San Diego.

Il vend son poisson en gros à des restaurants de Californie et d’Arizona, dont trois qu’il possède à Scottsdale. Il a été parmi les cinq premiers pêcheurs à s’inscrire pour tester les bouées. Il fait désormais partie des 50 premiers titulaires de permis.

« Je n’ai jamais été partisan de la pêche au filet », a déclaré Heflin, qui travaille avec le nouvel engin depuis plusieurs années et le qualifie de « réussi » pour ce qu’il fait, qui consiste à vendre le poisson en gros et à l’utiliser dans sa propre pêche. Restaurants.

Les restaurants et les marchés aux poissons portent la marque vendre « de l’espadon pêché de manière durable » pour lesquels les gens sont prêts à payer un supplément, a-t-il déclaré. « Cela fait partie de notre marque chez Chula Seafood. »

Il y a deux semaines, Heflin est sorti avec son bateau et, en trois jours, a attrapé quatre ou cinq poissons aux hameçons du nouvel engin, a-t-il déclaré. Au cours d’un voyage net rentable, il se souvient en avoir amené plus de 14 au cours d’une période similaire. Mais néanmoins, dit-il, les poissons capturés de cette façon sont meilleurs.

« Il fait froid, 45 degrés, et le poisson remonte instantanément », a déclaré Heflin. « Le produit est le meilleur car ils ne restent pas au bout d’une ligne de harpon ou dans un filet. »

Pourtant, même si le nouvel engin fonctionne pour lui, Heflin a déclaré que certains pêcheurs au filet ne trouvent pas le nouvel engin aussi rentable que les filets. Le volume de poisson est moindre et certains disent que cela fait de la pêche à l’espadon un travail de semi-retraite. En outre, tous les pêcheurs ne disposent pas d’un pipeline pour vendre leur poisson en gros et doivent se rendre sur le marché libre, où les prix fluctuent et où la concurrence est rude en raison du poisson importé moins cher.

Shester et Heflin affirment néanmoins qu’ils croient que le marché de l’espadon pêché de manière responsable existe et qu’il peut être développé pour devenir encore plus productif que les filets.

« Nous constatons la demande du marché pour ce produit », a déclaré Shester, ajoutant que l’année dernière, le programme Monterey Bay Aquarium Seafood Watch a recommandé les bouées profondes pêchant l’espadon comme « meilleur choix », ce qui a contribué à obtenir des prix plus élevés et un accès au marché. « L’idée est de commencer petit et de développer la pêche. Comme on sensibilise, c’est une aventure rentable »