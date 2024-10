Premiers-nés et enfants uniques sujets à l’anxiété et à la dépression : étude

Nous savons que l’ordre de naissance peut avoir un effet important sur l’expérience d’une personne qui grandit au sein de sa famille. Il n’est pas rare que les gens supposent qu’un plus jeune enfant sera un « bébé » et qu’on lui prodiguera de l’attention, un enfant du milieu oublié au milieu de la mêlée ou un premier-né qui dirigera ses frères et sœurs.

À l’intersection entre le sort du premier-né et nos attentes sexospécifiques quant à la personne qui devrait assumer les tâches de soins se trouve le « syndrome de la fille aînée », un nom non clinique pour désigner la façon dont ces pressions ont tendance à façonner la vie et la personnalité des filles aînées.

Lisette Schuitemaker, auteur de «L’effet fille aînée : comment les femmes aînées exploitent leurs forces», a déclaré au HuffPost dans une interview précédente : « Notre chemin de vie particulier fait de nous des femmes responsables, dévouées, pratiques, réfléchies et attentionnées. »

Ayant « été formées pour diriger dès leur plus jeune âge », a poursuivi Schuitemaker, il n’est pas surprenant que les filles aînées soient surreprésentées aux postes de direction. Hillary Clinton, Oprah Winfrey et Beyoncé font partie des filles aînées mentionnées par Schuitemaker dans son livre.

Le fait d’être la fille aînée a cependant d’autres effets moins positifs. Les filles peuvent se voir injustement imposer des responsabilités en matière de soins en raison de leur sexe, devenir « parentifiées » ou se sentir responsables dès leur plus jeune âge de tâches qui incomberaient habituellement à un parent.

UN nouvelle étude a identifié une autre manière dont les premiers-nés et les enfants uniques peuvent être affectés par l’ordre de naissance – et cela ne s’applique pas uniquement aux filles. Une équipe d’Epic Research a analysé les dossiers médicaux de plus de 180 000 enfants et a découvert que les premiers-nés ayant des frères et sœurs étaient 48 % plus susceptibles de souffrir d’anxiété et 35 % plus susceptibles de souffrir de dépression à l’âge de 8 ans, par rapport aux enfants nés deuxième ou plus tard. leurs familles.

Cette constatation s’applique également uniquement aux enfants, qui sont 42 % plus susceptibles de souffrir d’anxiété et 38 % plus susceptibles de souffrir de dépression à l’âge de 8 ans par rapport aux enfants nés deuxième ou plus tard. Les chercheurs ont pris en compte d’autres facteurs, notamment les antécédents de santé mentale de l’enfant et de la mère.

Bien que l’étude n’examine pas pourquoi les premiers-nés et les enfants uniques sont plus susceptibles de recevoir ces diagnostics, elle identifie le rang de naissance comme un marqueur potentiel de risque (parmi tant d’autres) d’anxiété et de dépression. Cette découverte « ajoute à notre compréhension des facteurs de risque chez les enfants », a déclaré au HuffPost Caleb Cox, responsable de la recherche et de la science des données chez Epic Research.

« L’anxiété et la dépression n’ont pas une cause unique, donc comprendre quels facteurs sont susceptibles d’avoir un impact sur un enfant peut aider les parents et les cliniciens à s’assurer qu’ils aident l’enfant à répondre à ses besoins spécifiques », a poursuivi Cox. Il a noté que de nombreux enfants nés au deuxième rang ou plus tard souffrent également d’anxiété et de dépression. «Il est donc important que les parents s’assurent que leurs enfants reçoivent l’aide dont ils ont besoin, quel que soit leur ordre de naissance.»

Un frère ou une sœur aîné peut être chargé de s’occuper des enfants plus jeunes.

Il existe plusieurs explications possibles à la façon dont les enfants les plus âgés et les enfants uniques sont plus susceptibles d’avoir ces problèmes de santé mentale, et ils entrent dans les catégories familières de la nature et de l’éducation.

Premièrement, les expériences des enfants au sein de leur famille diffèrent en fonction du rang de naissance. Les enfants les plus âgés et les seuls reçoivent la première tentative de leurs parents en matière d’éducation, et cela peut différer considérablement de la façon dont ils élèvent les enfants suivants.

Molly Renardanthropologue biologique à l’UCLA, a expliqué que le degré de différence que cela implique est probablement encore plus grand dans le monde d’aujourd’hui que dans le passé.

« Dans le contexte préindustriel, celui présent pendant la majeure partie de l’histoire de l’humanité, vous seriez exposé aux parents et aux enfants toute votre vie. Vous seriez davantage impliqué dans la prise en charge de vos jeunes frères et sœurs », a déclaré Fox. Alors que, faute de cette expérience, les nouveaux parents d’aujourd’hui, souvent en proie à l’anxiété, sont confrontés à une courbe d’apprentissage abrupte.

Ces différences dans la manière dont ils sont parents pourraient avoir un impact sur la santé mentale des premiers-nés et des enfants uniques.

Deuxièmement, nous savons que l’environnement utérin a un impact sur la santé des enfants. santé et développementet chaque grossesse constitue un environnement utérin unique.

« Le milieu biologique est tellement différent entre la première grossesse et les grossesses ultérieures », a déclaré Fox. Les cellules et fragments de cellules issus de chaque grossesse restent dans le corps d’une personne longtemps après la naissance du bébé, et chaque grossesse essentiellement, recâble le système immunitaire d’une personnea-t-elle noté.

Les recherches de Fox ont découvert que le niveau de stress d’une mère pendant la grossesse prédisait une puberté surrénalienne plus précoce pour les filles aînées, mais pas pour les fils. Nous pensons généralement d’abord aux changements physiques qu’apporte la puberté, comme la pousse des cheveux et les menstruations, mais la puberté implique également des changements cognitifs et comportementaux. Mûrir plus tôt de cette manière pourrait aider les filles aînées à prendre soin de leurs frères et sœurs.

Il est possible, a déclaré Fox, que «les mères qui sont plus déprimées, anxieuses ou stressées pendant la grossesse puissent potentiellement émettre des signaux biochimiques au cours de la grossesse qui préparent leur première fille à une maturation accélérée». Ici, la fille aînée est préparée à ses tâches habituelles avant même sa naissance.

Si ces signaux biochimiques d’une première grossesse font que les filles aînées entrent plus tôt dans la puberté surrénalienne, ils pourraient également expliquer le risque accru d’anxiété et de dépression chez les premiers-nés et les enfants uniques.

Fox a également noté que le risque de dépression post-partum chez une personne enceinte augmente lors de grossesses ultérieures si elles en ont fait l’expérience lors de leur première grossesse, il est donc logique qu’il y ait également un impact à plus long terme sur la santé mentale du bébé.

En ce qui concerne le travail que les premiers-nés accomplissent souvent pour s’occuper de leurs frères et sœurs, Fox a expliqué que, même si cela peut causer du stress dans notre culture moderne, de tels soins ont été une pratique courante pendant la majeure partie de l’histoire de l’humanité.

Loin d’être « fastidieux et problématique pour les enfants plus âgés », a-t-elle déclaré, « prendre soin de vos jeunes frères et sœurs a une utilité évolutive très profonde ». C’est l’une des façons dont notre espèce a survécu.

« Prendre soin les uns des autres n’est pas une mauvaise chose en soi », a poursuivi Fox, mais « nous avons créé la société américaine d’une manière qui n’est pas compatible avec la plupart des éléments structurels évolutifs de notre famille ».

Plutôt que d’être l’un des soignants parmi tant d’autres, les frères et sœurs aînés d’aujourd’hui (et leurs parents) sont plus isolés de la famille élargie. Le fait de devoir prendre soin de leurs frères et sœurs, en plus de leurs autres responsabilités, peut aggraver le stress et affecter leur santé mentale.

Après une journée bien remplie d’école et de tâches ménagères, la prestation de soins « est quelque chose qui pourrait s’avérer assez pénible » pour les frères et sœurs aînés d’aujourd’hui, non pas parce que c’est mauvais en soi mais parce qu’il peut être « incompatible avec d’autres attentes », a déclaré Fox.

En d’autres termes, les parents ne devraient pas se sentir coupables de demander à leurs enfants les plus âgés de participer, car c’est ainsi que les familles humaines ont presque toujours fonctionné. Il existe également des preuves que le travail domestique ou les tâches ménagères (non spécifiquement liées aux soins des frères et sœurs) ont un impact impact positif sur la santé mentale des enfants, conduisant à une plus grande estime de soi et à davantage de compétences pour faire face à la frustration et à l’adversité.