Premiers ministres de ‘In the Heights’, l’Euro 2020 est arrivé: podcast 5 Things

Dans l’épisode d’aujourd’hui du podcast 5 Things : Les dirigeants mondiaux réunis au sommet du G-7 devraient s’attaquer à des problèmes tels que la pandémie de COVID-19 et l’économie. De plus, un homme lié à l’attaque du Capitole américain comparaît devant le tribunal, Chicago change sa politique sur les poursuites à pied après les meurtres de la police, «In the Heights» sort en salles et en streaming et les euros du football démarrent avec un an de retard.

Appuyez sur play sur le lecteur ci-dessus pour écouter le podcast et suivez la transcription ci-dessous.Cette transcription a été générée automatiquement, puis modifiée pour plus de clarté dans sa forme actuelle. Il peut y avoir des différences entre l’audio et le texte.

Taylor Wilson :

Bonjour. Je suis Taylor Wilson. Et voici 5 choses que vous devez savoir le vendredi 11 juin 2021. Aujourd’hui, les dirigeants mondiaux se réunissent pour le sommet du G-7, ainsi qu’un changement de politique policière à Chicago en ce qui concerne les poursuites à pied, et plus encore.

Taylor Wilson :

Voici quelques-uns des principaux titres.

Un homme a abattu une femme et un enfant en bas âge avant de se suicider jeudi dans un supermarché de Floride. La fusillade a eu lieu à l’intérieur d’un Royal Palm Beach Publix, et la police a estimé que le tireur connaissait peut-être les victimes : une femme et son petit-fils. L’ancien chef des services de renseignement israéliens du Mossad a offert la reconnaissance la plus proche à ce jour que son pays était derrière les récentes attaques visant le programme nucléaire iranien. Dans une interview télévisée jeudi, Yossi Cohen a donné des informations sur l’intérieur de l’installation nucléaire de Natanz, le site d’une mystérieuse explosion en juillet dernier, et une autre explosion l’a frappée en avril de cette année. Cohen n’a pas revendiqué le meurtre en novembre dernier du scientifique iranien Mohsen Fakhrizadeh qui a lancé le programme nucléaire militaire du pays, mais il a décrit un effort israélien pour dissuader les scientifiques iraniens de participer au programme. Et Jeffrey Toobin a été réintégré en tant qu’analyste juridique en chef de CNN. Il est revenu sur le réseau jeudi soir, s’excusant de s’être masturbé lors d’un appel de zoom de travail l’année dernière. Il a dit qu’il ne savait pas qu’il était devant la caméra.

Taylor Wilson :

Le sommet du G-7 débute vendredi. Le président Joe Biden participera à son premier sommet après avoir rencontré jeudi le Premier ministre britannique Boris Johnson.

Boris Johnson :

C’est fantastique de te voir dans ce que je pense être ton premier grand voyage à l’étranger depuis que tu es…

Président Joe Biden :

Il est. Je suis allé plusieurs fois dans votre grand pays, mais c’est la première fois en tant que président des États-Unis.

Président Joe Biden :

Le Premier ministre Johnson et moi avons eu une réunion très productive. Nous avons déchargé et discuté d’un large éventail de questions sur lesquelles le Royaume-Uni et les États-Unis travaillent en très étroite coopération. Nous avons affirmé la relation spéciale, et ce n’est pas dit à la légère, la relation spéciale entre nos peuples et renouvelé notre engagement à défendre les valeurs démocratiques durables que partagent nos deux nations.

Taylor Wilson :

Lors de leur réunion, les deux hommes ont annoncé une nouvelle charte de l’Atlantique visant à s’attaquer à des problèmes allant de la défense mondiale au changement climatique. La Charte s’inspire d’une déclaration historique du président Franklin D. Roosevelt et du premier ministre Winston Churchill en 1941. Cela visait à fixer des objectifs pour le monde après la Seconde Guerre mondiale. Dans le cadre de la Charte, Biden et Johnson ont également lancé un groupe de travail pour accélérer la réouverture en toute sécurité des voyages entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Comme prévu, Biden a évoqué l’Irlande et l’Irlande du Nord lors de son discours. Il a insisté sur la façon dont le Brexit pourrait affecter l’accord du Vendredi saint, le traité de paix en Irlande du Nord. La sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne a menacé d’affecter le commerce en Irlande et en Irlande du Nord et d’attiser des générations de tensions entre les deux. L’Irlande est également un problème qui tient à cœur à Biden en raison de ses racines familiales là-bas.

Taylor Wilson :

Vendredi, au début des réunions du G-7, la pandémie de COVID-19 sera probablement en tête de l’ordre du jour. L’inégalité des vaccins est endémique dans le monde, car les pays les plus riches vaccinent leur population à un taux beaucoup plus élevé que les plus pauvres. Biden a annoncé que les États-Unis achetaient un demi-milliard de doses à Pfizer pour les envoyer aux pays pauvres et il poussera probablement les autres dirigeants du G7 à faire de même.

Taylor Wilson :

D’autres problèmes incluent la défense, le changement climatique et l’économie mondiale. Les pays ont annoncé la semaine dernière qu’ils acceptaient de soutenir un taux d’imposition mondial minimum des sociétés d’au moins 15 %. L’accord signifie que les sociétés multinationales comme Google et Amazon paieraient plus d’impôts dans les pays où elles opèrent. Le groupe G-7 comprend les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie et le Japon.

Taylor Wilson :

Un ancien chef de la police californienne et cinq autres personnes ont été inculpés d’accusations de complot liées à l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis. Les hommes sont accusés d’avoir comploté entre eux pour tenter de bloquer la certification de la victoire électorale du président Joe Biden. L’un d’eux, Russell Taylor, a été placé en garde à vue jeudi soir. Les autorités affirment que Taylor a utilisé Telegram Messenger pour aider à rassembler les gens dans une conversation et pour coordonner le voyage du groupe à Washington. Les autorités disent également que Taylor avait un couteau dans sa poche alors qu’il tentait de passer à travers une file d’officiers le jour de l’attaque. Les dernières accusations interviennent après que le président d’un comité sénatorial enquêtant sur les insurrections a déclaré cette semaine que l’enquête avait révélé des choses troublantes.

Le sénateur Gary Peters :

Nous avons découvert un certain nombre de choses troublantes à la suite de notre enquête qui doivent être rectifiées et doivent être rectifiées rapidement. Nous avons vu qu’il y avait certainement eu une panne en ce qui concerne les services de renseignement, à la fois avec la police du Capitole, ainsi que les services de renseignement plus larges qui auraient dû avertir les forces de l’ordre locales du potentiel de violence le 6 janvier. .

Le sénateur Gary Peters :

Le rapport contient donc 20 recommandations qui peuvent toutes être suivies assez rapidement. Cela a toujours été le but de cette enquête. Il ne visait en aucun cas à remplacer une commission qui peut faire une analyse plus approfondie. Pas seulement sur ce qui s’est passé le jour de l’attaque du 6 janvier, mais aussi sur ce qui a motivé des groupes d’individus à venir ici avec une intention aussi hostile.

Taylor Wilson :

Pour en savoir plus, recherchez Capitol riot sur usatoday.com.

Taylor Wilson :

La police de Chicago adopte une nouvelle politique sur les poursuites à pied. Cette décision intervient des mois après des meurtres consécutifs perpétrés par des officiers dans la ville. Le 29 mars, un officier a poursuivi, puis abattu Adam Toledo, 13 ans. Deux jours plus tard, la police a tué Anthony Alvarez, 22 ans, alors qu’il fuyait lui aussi.

Taylor Wilson :

En vertu de la nouvelle politique, les agents ne peuvent poursuivre à pied que s’ils pensent qu’un individu a commis, est en train de commettre ou est sur le point de commettre un crime. La politique interdit les poursuites à pied liées à des infractions routières mineures ou à des infractions pénales inférieures à un délit de classe A, à moins que la personne ne constitue une menace évidente.

Taylor Wilson :

Et les agents devraient interrompre les poursuites à pied si quelqu’un est blessé ou s’ils pensent qu’ils ne seraient pas en mesure de contrôler le sujet si une confrontation devait se produire. Et enfin, si la nécessité d’arrêter le sujet ne vaut pas le risque pour les agents répondants, le public ou le sujet.

Taylor Wilson :

Avant il y avait ‘Hamilton’, il y avait ‘In the Heights’. La première comédie musicale de Lin-Manuel Miranda qui a remporté un Tony se déroule dans le quartier new-yorkais de Washington Heights. Et la version cinématographique sortira en salles et HBO Max vendredi.

Bande-annonce « In the Heights » :

Que veut dire Sueñito ?

Usnavi :

Sueñito. Cela signifie petit rêve.

Jeune fille:

C’est ça? Pas d’histoire ?

Usnavi :

D’accord, d’accord. Tout le monde s’assoit, s’assoit, s’assoit.

Usnavi :

C’est l’histoire d’un bloc qui disparaissait. Un barrio appelé Washington Heights. Les rues étaient faites de musique.

Usnavi (rappant):

Je suis Usnavi et vous n’avez probablement jamais entendu mon nom. Les rapports sur ma renommée sont grandement exagérés.

Homme chantant :

Bonjour, Usnavi. Un caliente café con leche.

Homme:

Sur ces blocs, vous ne pouvez pas faire deux pas sans tomber sur le grand plan de quelqu’un.

Taylor Wilson :

Anthony Ramos joue le rôle d’un propriétaire de bodega qui rêve de retourner en République dominicaine. Notre critique de cinéma Brian Truitt a écrit : « Ce qui rend ‘In the Heights’ si joyeusement contagieux, c’est de marier ses chansons avec le talent étrange du réalisateur John M. Chu pour obtenir des chiffres de production massifs. Il lui a donné trois étoiles sur quatre.

Taylor Wilson :

L’Euro 2020 est là. Les championnats d’Europe de football devaient avoir lieu l’été dernier, mais ont été reportés en raison de COVID, d’où le nom de 2020. Le tournoi à l’échelle du continent mettant en vedette 24 équipes nationales se déroulera dans 11 villes différentes séparées par quatre fuseaux horaires différents. Le tournoi a déjà eu lieu dans plusieurs pays. 2012 a été partagée entre la Pologne et l’Ukraine, 2008 en Autriche et en Suisse et 2000 en Belgique et aux Pays-Bas.

Taylor Wilson :

Mais celui-ci le porte à un autre niveau et a des protocoles COVID différents dans chaque ville hôte. Tous les sites permettront au moins à certains fans d’y assister, mais il existe différentes règles pour ce que les fans étrangers doivent faire, y compris les passeports vaccinaux et les résultats négatifs des tests COVID.

Taylor Wilson :

En ce qui concerne le football lui-même, le Portugal entre en tant que champion en titre à partir de 2016, bien que la France et l’Angleterre soient les favoris. La France est championne en titre de la Coupe du monde de 2018 et a perdu contre le Portugal lors de la finale de l’Euro 2016. Ils n’ont plus gagné l’Euro depuis 2000. L’Angleterre n’a quant à elle jamais gagné ni même atteint la finale. Ils ont atteint les demi-finales pour la dernière fois lorsqu’ils ont accueilli en 1996. Le tournoi démarre avec l’Italie et la Turquie qui s’affrontent à 15h00 heure de l’Est sur ESPN.

Taylor Wilson :

Merci d’avoir écouté 5 choses. Avant de partir, je voulais vous parler de Prime Day. Il arrive bientôt le 21 juin et la semaine prochaine, nos experts partageront quelques astuces pour vous aider à trouver les meilleures offres, ainsi que des recommandations sur certains produits les mieux notés du laboratoire de test Reviewed. Vous pouvez regarder tous les jours, à partir de mardi à midi, heure de l’Est et sur demande après. Pour plus d’informations et pour RSVP, rendez-vous sur hackprimeday.usatoday.com, ou trouvez le lien dans la description de notre émission.

Taylor Wilson :

Et un rappel que vous pouvez vous abonner gratuitement à 5 Things, et également évaluer et évaluer sur les podcasts Apple ou partout où vous trouvez votre audio. Merci comme toujours à Shannon Green et Claire Thornton pour leur travail sur la série. 5 Things fait partie du réseau USA TODAY.