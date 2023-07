Premiers investissements, base des coûts, vente de chiens — nous vous expliquons 3 concepts

Veuillez envoyer vos questions directement à Jim Cramer et à son équipe d’analystes à l’adresse [email protected] . Rappel, nous ne pouvons pas offrir de conseils d’investissement personnels. Nous n’examinerons que des questions plus générales sur le processus d’investissement ou les actions du portefeuille ou les industries connexes. Question 1 : Si vous aviez un montant fixe d’argent à investir chaque semaine, où le placeriez-vous ? Nouvel investisseur, débutant. – Sandi D. Nous ne pouvons pas offrir de conseils d’investissement individuels, mais notre règle générale est que les premiers 10 000 $ devraient être investis dans un fonds indiciel diversifié, tel qu’un fonds indiciel S & P 500. Vous pouvez conserver et ajouter à cette position en tant qu’investissement en actions de base pendant que vous construisez le reste de votre portefeuille avec des actions individuelles. Les fonds passifs à faible coût qui suivent le marché sont un excellent endroit pour faire travailler l’argent sans se soucier des devoirs nécessaires pour investir dans des actions uniques. Pour plus de conseils, consultez nos 5 étapes pour commencer à investir dans des actions et notre article sur la façon de déterminer la bonne taille de vos positions. Question 2 : J’ai construit un portefeuille qui comprend la plupart de ceux de la Fiducie. J’en suis au point où j’ai trop d’entreprises à suivre et je prévois de « consolider » mon portefeuille d’environ 20 actions à 10, et d’ajouter un ETF S&P 500 Index. À quel moment recommandez-vous de vendre certains des titres les moins performants (chiens ?) et quelle est la meilleure façon de réduire le nombre d’actions du club d’investissement que je possède ? Merci encore pour tout ce que vous et votre équipe faites pour transmettre vos années d’expérience! Cordialement. — Scott K de la Nouvelle-Orléans Vendre les moins performants est un bon point de départ. Nous ne voulons pas vendre les gagnants pour financer les perdants. Cependant, il est important de considérer également les fondamentaux sous-jacents d’une entreprise et pas seulement le cours de l’action. Après tout, le prix est ce que vous payez et la valeur est ce que vous obtenez, il est donc important de déterminer si le cours de l’action reflète les fondamentaux de l’entreprise. Si le prix est bas mais qu’il n’y a apparemment aucun problème dans l’entreprise, il peut en fait s’agir d’une opportunité d’achat. Une fois que vous avez réussi à éliminer les moins performants, vous pouvez commencer à comparer les noms restants. Commencez par éliminer les avoirs que vous ne prévoyez certainement pas de vendre. Pour nous, cela pourrait être Apple (AAPL) et Nvidia (NVDA) car nous avons désigné ces actions « propres, ne pas échanger ». Vient maintenant la partie la plus difficile. Disons que vous avez largué deux chiens évidents et gardé deux favoris – vous devez maintenant éliminer 8 des 16 actions restantes de votre portefeuille. Il n’y a pas de moyen facile de le faire, sauf de regarder les cas haussiers et baissiers pour chaque nom et de réduire la liste. Pensez à ce que vous feriez avec chacun si vous ne le possédiez pas déjà. Les achèteriez-vous maintenant ou les éviteriez-vous au profit d’une meilleure opportunité ? Nous ne voulons pas que la perte ou le gain de l’action influence le prochain mouvement. Tout est question de fondamentaux. Vous voudrez peut-être envisager de vous diversifier par secteur ou par industrie au fur et à mesure de votre perte de poids, mais vous pouvez également posséder un ETF sectoriel pour combler les lacunes. Enfin, si vous envisagez des noms de club, vérifiez nos notes ainsi qu’un examen de certaines de nos analyses récentes et de nos rapports sur les revenus . Plus vous disposez d’informations, meilleures sont vos décisions d’investissement. Question 3 : J’entends Jim parler de ne pas violer la base de coût de vos actions que vous possédez, mais que se passe-t-il si vous possédez une action à un prix très bas et que l’action explose juste plus haut ? Je comprends l’intérêt de prendre des bénéfices, mais que se passe-t-il si vous voulez prendre ces bénéfices et racheter le même stock après un repli parce que vous pensez que le stock continuera à augmenter ? Par exemple, si quelqu’un achète NVDA à 250 $ l’action et en revend à 400 $ l’action, pourquoi serait-il mal de racheter ces actions si NVDA recule de 20 %, soit 320 $ l’action ? Vous ne respectez pas votre base de coût de 250 $ par action, mais vous obtenez une action de premier ordre avec une remise considérable. Salutations. — Keith C’est exactement le type d’exception à la règle de ne pas violer ses bases qui est parfaitement logique. Nous détestons violer la base des coûts, mais nous accordons plus de marge de manœuvre lorsque l’achat est un rachat d’actions précédemment vendues plus cher. En ce qui vous concerne, bien que cela augmente la base sur le papier, la réalité est que vous avez réussi à réaliser un profit, à aspirer de l’argent du marché et à reconstruire la position à un niveau inférieur. Chaque fois que nous vendons un nom, nous notons le niveau auquel nous vendons et l’utilisons comme base pour racheter des actions jusqu’au nombre que nous avons vendu. Sur la base de votre exemple, si nous avions vendu 10 actions à 400 $, il est difficile de reprocher à tout achat inférieur à 400 $ jusqu’à ces 10 actions. Au-delà de ces 10 actions, cependant, nous devons de nouveau accorder un peu plus d’attention à notre base. En fin de compte, l’idée de ne pas violer sa base consiste à s’assurer que vous obtenez une meilleure valeur à chaque achat. Si vous rachetez des actions précédemment vendues plus haut, vous pouvez penser davantage au prix auquel vous avez vendu qu’à la position restante. Tout rachat d’actions vendues plus haut peut optiquement avoir un impact négatif sur votre base, mais en réalité, vous avez réussi à aspirer de l’argent du marché et à reconstruire la position par la suite. Bien sûr, vous devez toujours être sélectif car vous ne voulez rien rendre si vous pouvez l’aider. Mais vous avez raison d’accorder moins d’importance à la base existante lors du rachat d’actions précédemment vendues plus haut. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. 