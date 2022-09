Premiers et seuls intervenants : les pompiers ukrainiens au front

SLOVIANSK, Ukraine – Peu après 4 heures du matin mercredi, Serhii Moskalets s’est réveillé au son d’un boum. Quelques instants plus tard, son téléphone sonna, comme il le savait. Pour le chef des pompiers d’une ville bombardée par l’artillerie russe, les nuits reposantes étaient une des premières victimes de la guerre. “Je me réveille généralement vers cette heure même quand c’est calme”, ​​a déclaré Moskalets. “C’est à ce moment-là qu’ils ont tendance à nous frapper.”

Cette fois, c’était une fusée, a déclaré le répartiteur. Un immeuble de la rue Torska a été touché : plusieurs étages en feu ; dommages structurels massifs. Les gens étaient à l’intérieur.

En temps de paix, le travail des pompiers de Sloviansk se limitait en grande partie aux feux d’herbe dans la campagne environnante et aux incendies de cuisine et de poubelles typiques d’une ville de 100 000 habitants.

Maintenant, Moskalets a commencé à s’adapter à sa nouvelle normalité : des blocs brûlants, des bâtiments qui s’effondrent, des pertes massives. Son équipe a répondu à plus de 250 événements de ce type depuis juin, lorsque l’artillerie russe a commencé à viser la ville dans le cadre des efforts de Moscou pour prendre le contrôle de la majeure partie de la région orientale du Donbass en Ukraine. Après un barrage brutal en juillet, ses équipages combattaient 10 incendies majeurs à la fois.

Les pompiers sont généralement considérés comme des non-combattants selon les règles de la guerre – Moskalets a déclaré qu’ils ne portaient jamais d’armes pour se conformer aux Conventions de Genève – mais des départements comme le sien sont complètement engloutis par la bataille pour l’Ukraine. La charge de travail est énorme, les quarts de travail sont interminables et un travail déjà dangereux doit maintenant être effectué dans des conditions de combat.

“Ils se précipitent vers les endroits où les missiles russes ont frappé quelques instants après leur atterrissage, et n’attendent même pas que les sirènes des raids aériens s’arrêtent”, a déclaré Vadim Lyakh, chef de l’administration militaire de Sloviansk.

Alors que Moskalets enfilait un équipement de protection qui sentait encore la fumée de la dernière catastrophe, le premier moteur de son bataillon s’est arrêté à une certaine distance du bloc d’appartements de trois étages près du centre-ville, un incendie visible dans le coin arrière. Serhii Chaban, le superviseur de terrain de l’équipe, a sauté, a vérifié que personne n’avait besoin de premiers soins immédiats et a commencé à scanner la zone.

En temps normal, le camion se rapprocherait, plus vite. Mais les protocoles en temps de guerre dictent désormais qu’ils recherchent des dangers, tels que des éclats d’obus qui pourraient déchiqueter un pneu et rendre impossible une évacuation rapide, ou quelque chose de pire.

“Notre plus grande préoccupation concerne les munitions non explosées”, a déclaré Moskalets, “Nous avons trouvé des bombes à fragmentation, des roquettes balistiques. Nous ne pouvons pas nous approcher trop près.

Leur autre crainte est une deuxième attaque, le soi-disant «double coup» qui frappe après l’arrivée des premiers intervenants sur les lieux. Il y a quelques semaines, ce même bataillon éteignait un incendie déclenché par l’artillerie à la périphérie de la ville lorsqu’un autre obus a atterri à moins de 500 pieds.

“Ils nous ciblent”, a déclaré Moskalets. “C’est difficile de cacher un camion de pompier.”

Six pompiers de la région ont été tués et 23 blessés depuis le début de l’invasion, selon les services d’urgence régionaux de Donetsk. La caserne de pompiers de la ville durement touchée de Bakhmut a vu ses fenêtres soufflées et ses portes de garage déchiquetées par un obus jeudi matin, l’un des au moins 14 bâtiments de secours incendie endommagés par des attaques dans la région.

Sur les lieux, certains des hommes ont commencé à tirer des tuyaux d’un camion-pompe. Un pompier a enfoncé un coin hydraulique dans la porte d’entrée déformée d’une section adjacente du bâtiment, la libérant. Cinq résidents qui avaient été piégés à l’intérieur se sont précipités dans l’air frais du matin.

D’autres pompiers ont interrogé la foule de voisins et d’habitants rassemblés à proximité pour en savoir plus sur le bâtiment. Au moins trois personnes vivaient dans la section qui a été touchée, leur a-t-on dit, deux au troisième étage et une au rez-de-chaussée. La plupart de ces appartements faisaient maintenant partie de la galette brûlante de poutres et de chevrons effondrés dans le sous-sol. Les chances de survie étaient minimes.

“Nous avons toujours de l’espoir”, a déclaré Moskalets.

L’équipage procédait de la même manière, qu’il s’agisse d’un sauvetage ou d’une récupération. Il fallait d’abord éteindre le feu.

Mais l’eau est un problème dans une ville assiégée. L’approvisionnement municipal se tarit lorsque l’électricité est coupée par les bombardements, et l’un des nouveaux emplois des pompiers consiste à transporter l’eau de la station d’épuration vers 80 réservoirs en plastique que le gouvernement a placés dans la ville.

Maintenant, leur camion-citerne fournissait leurs tuyaux. Au moment où le soleil était au-dessus des toits, les flammes étaient éteintes et les travaux les plus dangereux pouvaient commencer.

L’équipage regarda les morceaux de béton et de briques inclinés qui se dressaient au-dessus de la cavité où ils allaient travailler pendant les prochaines heures. Trois des quatre poutres soutenant les étages supérieurs avaient été détruites. Les pompiers ont eu besoin du dernier pour tenir.

Moskalets, dont la femme et les filles ont depuis longtemps quitté Sloviansk pour la sécurité de Dnipro, a répété l’une de ses phrases préférées : “Qui d’autre va le faire ?”

À 10 heures, une grue appartenant au service des eaux de la ville avait reculé jusqu’au bord du cratère fumant. Moskalets, Chaban et trois autres ont sauté dans la fosse noircie pour commencer l’ingénierie inverse de l’effondrement. Transmettant des signaux au grutier, ils ont attaché les câbles à une section massive de béton et de barres d’armature après l’autre, s’esquivant d’un côté lorsque les charges écrasantes se balançaient au-dessus de leur tête.

Ce n’est pas une compétence qu’ils ont apprise en formation, et parfois les poutres glissent, a déclaré Edic Kravchuk, le grutier. Lui aussi a vu son métier se transformer ces derniers mois, passant de la pose des conduites d’eau au déballage des zones sinistrées.

“L’essentiel est de savoir comment ils attachent la charge”, a déclaré Kravchuk. “Parfois, je dois sauter et leur montrer.”

À midi, ils avaient soulevé plus d’une douzaine de morceaux du trou. D’autres pompiers ont sauté pour pelleter de la suie boueuse et retirer des débris plus petits. L’un d’eux tirait sur une couverture épinglée.

“Misha, déplacez tous les trucs où vous vous tenez sur le côté, là où se trouve cette couverture”, a déclaré l’un d’eux, accroupi près d’une dalle de béton. “Pouvons-nous accrocher le câble d’une manière ou d’une autre ici?”

Les crochets sont tombés et les hommes ont donné un coup de pouce à Kravtchouk pour l’ascenseur. Mais soudain, ils lui ont crié d’arrêter. Les câbles tremblaient. L’équipage se tut. Kravtchouk a tué le moteur de la grue.

L’homme de 58 ans avait quitté la zone plus tôt dans l’invasion, a indiqué la police, refusant d’identifier la victime par son nom. Il était récemment retourné à Sloviansk pour récupérer certaines de ses affaires, pour devenir l’un des 22 habitants de la ville au moins tués par les frappes russes jusqu’à présent.

Il faudrait trois heures de plus pour découvrir les corps des deux autres résidents, soit un total de 12 heures d’efforts dangereux avant que les pompiers puissent regagner leur poste.

Là où les douches et l’électricité étaient incertaines et où leurs familles n’étaient que des visions sur un écran, ils attendraient le prochain appel.