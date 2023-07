Premiers émeutiers emprisonnés en France

Six suspects ont été condamnés à des peines de prison pour avoir participé à des pillages et à des violences contre des policiers

Une cinquantaine d’émeutiers, pour la plupart des jeunes, ont fait face à des procès rapides à Paris et à Grenoble pour avoir participé à la vague d’anarchie qui a suivi l’assassinat par la police d’un adolescent franco-algérien plus tôt dans la semaine. Plus de 2 800 personnes ont été arrêtées tout au long des troubles.

Une vingtaine de suspects ont comparu vendredi devant le tribunal de la banlieue parisienne de Nanterre. La plupart d’entre eux, a noté le journal français Le Monde, étaient des adolescents ou de jeunes adultes sans antécédents criminels.

Cinq suspects étaient jugés pour rébellion, violences contre des policiers et dégradations de biens. Tous les cinq ont plaidé leur innocence, mais après seulement 15 minutes de délibération, trois ont été condamnés à des peines de prison, un a reçu un avertissement et un a été acquitté, a rapporté Le Monde.

La peine la plus sévère a été prononcée contre un jeune de 22 ans identifié comme Amaury I., qui a jeté des pierres sur des policiers depuis le toit d’un HLM.

D’autres affaires judiciaires ont suivi, la station de radio France Info rapportant dimanche que trois émeutiers de la ville de Grenoble, dans le sud-est, avaient été condamnés à entre trois et quatre mois de prison. Le tribunal de Grenoble a entendu un total de 30 affaires dimanche matin, a rapporté France Info.

Les autorités françaises ont arrêté plus de 2 800 personnes pour émeute depuis mardi, a annoncé dimanche le ministère de l’Intérieur du pays. Principalement provoquées par des jeunes issus de l’immigration, les émeutes ont éclaté après que la police a tiré et tué un adolescent qui avait refusé de coopérer lors d’un contrôle routier à Nanterre.

Les manifestations sont rapidement devenues violentes et se sont propagées à travers le pays, malgré l’arrestation et l’accusation d’homicide de l’officier impliqué dans la fusillade. Au milieu d’incendies criminels et de vandalisme généralisés, des émeutiers ont attaqué la police avec des feux d’artifice et des cocktails molotov, tandis que certains ont été filmés en train de brandir des armes à feu de qualité militaire.

Samedi, le président français Emmanuel Macron a reporté une visite prévue en Allemagne en raison des troubles persistants. Pendant ce temps, plusieurs pays européens, dont le Royaume-Uni, ont conseillé à leurs citoyens d’éviter de se rendre dans des zones en proie à la violence.

La réponse de Macron aux émeutes – qu’il a imputées « jeux vidéo » – a été lourdement condamné par les syndicats de police français. Deux organisations représentant la moitié de tous les officiers du pays ont appelé vendredi le président à lancer une répression sévère contre le « minorités violentes » se déchaîner dans les rues.