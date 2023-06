Premiers décès liés aux inondations suite à la rupture d’un barrage en Ukraine signalés dans une zone sous contrôle russe

Cinq habitants d’une ville occupée par la Russie à côté d’un barrage rompu sont morts dans des inondations massives déclenchées par la catastrophe, a déclaré jeudi son maire nommé par le Kremlin, le premier bilan officiel des décès dus à l’une des plus grandes crises environnementales depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie plus qu’il y a 15 mois.

Vladimir Leontyev, le maire russe de Nova Kakhovka, a déclaré à la télévision d’État russe que deux autres personnes portées disparues après la rupture du barrage de mardi avaient été retrouvées et que des efforts étaient en cours pour les évacuer.

Selon des responsables, au moins 4 000 personnes ont été évacuées des côtés russe et ukrainien du fleuve Dnipro, qui fait désormais partie de la ligne de front entre les forces combattantes.

Sur la rive occidentale contrôlée par l’Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy est arrivé jeudi pour évaluer la réponse aux dégâts causés par la rupture du barrage. Il a écrit sur son compte Telegram qu’il aidait à évaluer les efforts pour évacuer les civils, leur fournir de l’eau potable et d’autres soutiens, et essayer d’endiguer les vastes dommages environnementaux.

REGARDER | Les habitants de l’Ukraine s’unissent pour essayer de sauver le poisson après l’éclatement du barrage : L’effet écologique de la rupture du barrage de Kakhovka en Ukraine Les rives du réservoir de Kakhovka étaient jonchées de milliers de poissons morts après la rupture du barrage dans le sud de l’Ukraine. Les villageois de Marianske travaillent à la construction d’un barrage de fortune pour sauver ce qui reste, mais les experts en écologie préviennent que l’effet de la brèche pourrait se propager plus loin dans la chaîne alimentaire.

Zelenskyy a également évoqué la perspective d’une aide financière pour les résidents et les entreprises chassés de leurs maisons et bureaux par la montée des eaux.

« Les gens sont fatigués »

Le gouverneur régional Oleksandr Prokudin a déclaré que le niveau moyen des inondations jeudi matin dans la région était de plus de 5,6 mètres et qu’environ 600 kilomètres carrés de la région ont été submergés, dont plus des deux tiers sur la rive orientale sous contrôle russe.

Il a déclaré que près de 2 000 personnes avaient été évacuées des zones contrôlées par l’Ukraine et que les opérations se poursuivaient malgré les bombardements constants des forces russes de l’autre côté du fleuve.

« Les gens sont fatigués… [they] n’ont aucune envie de fuir vers d’autres régions d’Ukraine », a déclaré Prokoudine.

Des secouristes et des volontaires déchargent jeudi des bouteilles d’eau potable d’un véhicule à Kherson, en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’est rendu dans la région inondée par la rupture du barrage de Kakhovka. (Aleksey Filippov/AFP/Getty Images)

La véritable ampleur de la catastrophe n’est pas encore apparue dans une zone touchée qui abritait plus de 60 000 personnes.

Le barrage de Kakhovka et le réservoir associé, qui sont essentiels pour l’eau douce et l’irrigation du sud de l’Ukraine, se trouvent dans la région de Kherson que Moscou a illégalement annexée en septembre – et dont certaines parties sont occupées par les forces russes depuis un an.

REGARDER | Les dommages environnementaux s’ajoutent à la misère des attaques de guerre régulières : Les sauvetages et les évacuations se poursuivent dans la zone inondée ukrainienne Les responsables ukrainiens disent que les eaux de crue à Kherson commencent à baisser, mais les évacuations se poursuivent dans les rues submergées d’eau sale qui contient tout, du pétrole aux carcasses d’animaux.

Le réservoir est également essentiel pour l’approvisionnement en eau de la péninsule de Crimée, que la Russie a illégalement annexée en 2014.

Le président français Emmanuel Macron a tweeté que la destruction du barrage était une « attaque » et un « acte atroce », sans dire qui est à blâmer. Paris a déclaré qu’il précipitait l’aide, notamment des purificateurs d’eau, 500 000 comprimés de purification d’eau et des kits d’hygiène pour aider les personnes déplacées par la catastrophe.

Des bombardements meurtriers nocturnes signalés à Donetsk

Les responsables ukrainiens ont accusé la Russie d’avoir délibérément détruit le barrage, situé dans une zone contrôlée par les forces russes.

Le président Alexandre Loukachenko de Biélorussie, un allié clé du président russe Vladimir Poutine, a soutenu l’affirmation russe selon laquelle l’Ukraine a fait sauter le barrage pour détourner l’attention de ce qu’il a décrit comme une tentative ukrainienne bâclée de lancer une contre-offensive.

Pendant ce temps, des bombardements russes dans la nuit de jeudi ont tué trois personnes, dont un garçon de quatre ans, dans la ville d’Ukrainsk, dans la région de Donetsk, à l’est de l’Ukraine, a déclaré le gouverneur régional, selon un rapport de Reuters.

Cinq personnes, dont trois enfants, ont également été blessées dans la même attaque, et deux ont été blessées dans des attaques ailleurs dans la région, a écrit le gouverneur Pavlo Kirilenko sur l’application de messagerie Telegram.

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier le rapport.