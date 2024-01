Premiers décès dus à la grippe aviaire signalés chez des manchots de l’Antarctique

Pourquoi c’est important : Les pingouins sont déjà sous pression.

Les oiseaux noirs et blancs bien connus sont confrontés à de nombreuses menaces, notamment le changement climatique, la pollution et la pêche commerciale. Trois espèces de manchots de l’Antarctique – les manchots empereurs, les manchots sauteurs du sud et les manchots macaronis – sont répertoriées comme vulnérables ou quasi menacées.

Avant l’arrivée du H5N1 dans la région Antarctique l’automne dernier, aucun virus hautement pathogène de la grippe aviaire n’avait jamais été documenté dans la région auparavant. Cela signifie que les manchots ont probablement peu d’immunité. Et comme ils se reproduisent dans de grandes colonies surpeuplées, une fois qu’un manchot est infecté, le virus pourrait se propager rapidement, provoquant des mortalités massives. (Alors que le virus se propageait à travers l’Amérique du Sud l’année dernière, le Chili a signalé la mort de milliers de manchots de Humboldt.)

L’étendue de la propagation du virus dans les populations de manchots de l’Antarctique reste incertaine et les cas de manchots royaux n’ont pas encore été confirmés.

“Nous n’avons aucune preuve concluante que les populations de manchots royaux de Géorgie du Sud ont été touchées par le virus”, a déclaré Laura Willis, directrice générale du gouvernement de Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud, dans un courrier électronique. “Nous surveillons la situation dans toutes les îles et appliquons une approche de précaution, qui comprend la fermeture de certains sites pour permettre des enquêtes plus approfondies.”

Contexte : Les scientifiques s’inquiètent de la propagation du virus en Antarctique.

Le virus, apparu pour la première fois en 2020, a fait des ravages sans précédent chez les oiseaux et les mammifères sauvages. Après que le virus ait été détecté à la pointe de l’Amérique du Sud l’année dernière, OFFLUun réseau mondial d’experts en grippe, a averti que l’agent pathogène pourrait ensuite se propager à l’Antarctique.

La région de l’Antarctique constitue un territoire de reproduction essentiel pour plus de 100 millions d’oiseaux ainsi que pour des phoques, des lions de mer et d’autres mammifères marins. Si le virus arrivait dans la région, son impact sur ces animaux « pourrait être immense », a déclaré l’OFFLU dans un communiqué en août dernier.

À peine deux mois plus tard, le virus a été détecté chez des labbes bruns en Géorgie du Sud, les premiers cas dans la région. Depuis lors, des infections ont été confirmées chez de nombreuses autres espèces d’oiseaux, ainsi que chez les éléphants et les otaries à fourrure. Ces mammifères marins se reproduisent également en grandes colonies et ont subi des pertes importantes lorsque le virus s’est propagé à travers l’Amérique du Sud, où des dizaines de milliers de phoques et d’otaries ont été signalés morts. Les scientifiques craignent que le même sort ne soit réservé aux phoques de l’Antarctique à mesure que le virus se propage.

Aucune infection n’a encore été signalée sur le continent antarctique, même si les experts estiment que le virus pourrait déjà s’y propager sans être détecté.