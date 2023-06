Premiers cas de paludisme acquis localement diagnostiqués en 20 ans aux États-Unis

Cinq cas de paludisme ont été confirmés en Floride et au Texas, la première fois que la maladie potentiellement mortelle transmise par les moustiques est acquise localement aux États-Unis en 20 ans, ont annoncé lundi les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Les quatre cas en Floride, ainsi qu’un au Texas, ont été diagnostiqués sur une période de deux mois, a indiqué l’agence.

L’État de Floride a déclaré que son premier cas avait été diagnostiqué le 26 mai dans le comté de Sarasota, tandis que des responsables du Texas ont déclaré le 23 juin qu’un résident du Texas qui travaillait à l’extérieur dans le comté de Cameron avait été diagnostiqué avec la maladie.

Le CDC a déclaré dans une alerte publiée lundi que le paludisme est considéré comme une urgence médicale et que toute personne présentant des symptômes devrait être « évaluée de toute urgence ».

Cependant, le CDC a déclaré que le risque de paludisme reste faible aux États-Unis et que la plupart des cas sont contractés lorsque les gens voyagent à l’extérieur du pays. Au moins 95 % des infections palustres sont contractées en Afrique, a indiqué l’agence de santé.

Les États émettent des alertes

Le paludisme est causé par cinq espèces de parasites transportés par certains moustiques femelles. Les symptômes comprennent de la fièvre, des frissons, des maux de tête, des douleurs musculaires et de la fatigue. Nausées, diarrhées et vomissements peuvent également apparaître. Le paludisme peut causer des dommages potentiellement mortels, notamment une insuffisance rénale, des convulsions et le coma.

L’État de Floride a émis une alerte aux maladies transmises par les moustiques et a recommandé aux résidents de drainer les flaques d’eau stagnante, de s’assurer que les moustiquaires de leurs fenêtres ne sont pas trouées et d’utiliser des insecticides contenant du DEET pour repousser les moustiques. Les chemises à manches longues et les pantalons sont également recommandés en présence de moustiques.

REGARDER | Les scientifiques disent que le nouveau vaccin contre le paludisme pourrait « changer le monde » : Un nouveau vaccin contre le paludisme pourrait «changer le monde», selon des scientifiques britanniques Un nouveau vaccin contre le paludisme développé par des scientifiques de l’Université d’Oxford pourrait réduire les décès de 70% d’ici 2030, et des plans pour le fabriquer sont déjà en cours.

L’État du Texas a également émis une alerte sanitaire, conseillant aux cliniciens d’obtenir systématiquement un historique de voyage pour déterminer si un patient présentant des symptômes de paludisme a passé du temps à l’extérieur et a été piqué par des moustiques dans une zone où sévit le paludisme.

Les responsables de la santé avertissent également les médecins, en particulier ceux des États du sud où le temps est plus favorable au moustique tropical qui propage le paludisme, d’être conscients de la possibilité d’infection. Ils devraient également réfléchir à la manière d’accéder au médicament IV qui est le traitement de première intention du paludisme grave aux États-Unis, a déclaré le CDC.

L’agence a déclaré que les personnes diagnostiquées avaient reçu un traitement et « s’améliorent ».

ÉCOUTEZ | Le scientifique qui a dirigé le développement du vaccin contre le paludisme parle : Le courant19:28Un vaccin pourrait changer la donne dans la lutte contre le paludisme Le Ghana est le premier pays au monde à approuver le R21/Matrix-M de l’Université d’Oxford, qui pourrait changer la donne dans la lutte contre le paludisme. Matt Galloway s’entretient avec Adrian Hill, qui a dirigé la conception et le développement clinique du vaccin ; et le Dr Fred Aboagye-Antwi, un entomologiste médical et parasitologue qui travaille avec l’ONG Target Malaria.

Environ 2 000 cas de paludisme aux États-Unis sont diagnostiqués chaque année, la grande majorité chez des voyageurs venant de pays où le paludisme se propage couramment.

Depuis 1992, il y a eu 11 épidémies de paludisme causées par des moustiques aux États-Unis. La dernière s’est produite en 2003 dans le comté de Palm Beach, en Floride, où huit cas ont été signalés.