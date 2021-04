Mercredi, le magazine Outside a rapporté pour la première fois qu’un alpiniste du camp de base de l’Everest avait été évacué par hélicoptère pour ce que l’on croyait être un œdème pulmonaire de haute altitude et avait été testé positif au coronavirus à son arrivée dans un hôpital de Katmandou la semaine dernière. Le New York Times a par la suite révélé qu’il y avait en fait plusieurs grimpeurs qui ont été testés positifs après avoir été évacués du camp de base.

Le nombre exact de cas est inconnu et le ministère du Tourisme du Népal n’a pas répondu à une demande de commentaires.

«Nous pouvons être presque sûrs qu’il y a déjà eu d’autres cas cette année qui ont été mal diagnostiqués ou cachés, et qu’il y en aura d’autres», a déclaré Adrian Ballinger, le fondateur d’Alpenglow Expeditions, qui a choisi d’annuler ses randonnées sur l’Everest ce printemps. Alors que les infections augmentent au Népal alors que l’Inde voisine est aux prises avec une épidémie incontrôlable qui entraîne une flambée mondiale, les camps bondés et leur équipe tournante de porteurs et de chauffeurs de yak fournissent « La configuration parfaite pour un événement super épandeur », a déclaré Ballinger.

Pour aggraver les choses, de nombreux symptômes courants de coronavirus ressemblent étroitement aux symptômes du mal de l’altitude et de la soi-disant «toux de Khumbu» qui sévit souvent dans les alpinistes à haute altitude.

Mercredi, le département du tourisme du Népal avait publié 377 permis d’escalade aux alpinistes étrangers qui tentaient de gravir l’Everest cette année – près du même nombre publié en 2019, lorsque 11 personnes sont mortes au sommet, et de nombreux décès ont été imputés à la longue attente pour descendre du sommet au camp de base.

En tant que l’un des pays les plus pauvres d’Asie, le Népal est fortement dépendant des touristes étrangers, certains qui voient l’Everest comme l’aboutissement d’un rêve de toute une vie. Le gouvernement a déjà collecté plus de 3,8 millions de dollars de droits sur les permis d’escalade cette année, et le montant que les grimpeurs dépensent dans le pays représente généralement un revenu estimé à 300 millions de dollars.

L’année dernière, cette source de revenus a disparu lorsque la pandémie a frappé et le Népal a fermé ses frontières, annulant les expéditions d’escalade. Les guides de montagne népalais – y compris certains des meilleurs alpinistes du monde – se sont soudainement retrouvés dans la pauvreté, obligés de compter sur la culture du seigle et des pommes de terre pour se nourrir.

Au lendemain d’une année difficile, le Népal a accueilli les alpinistes pour la saison printanière populaire, même si la pandémie est loin d’être terminée. Bien qu’un certain nombre d’entreprises de trekking internationales aient annulé leurs expéditions sur l’Everest, le blog ExplorersWeb a noté que «les entreprises locales elles-mêmes ont été ravies d’accueillir tous ceux qui s’inscrivent».

Jusqu’à présent, la possibilité d’une épidémie de coronavirus au camp de base n’a pas non plus freiné les plans. Les équipes d’escalade continuent de faire des expéditions quotidiennes en vue du sommet de l’Everest une fois que le temps le permet et d’organiser des dîners de groupe dans des tentes bondées.

«Tout va bien ici», a déclaré Chhang Dawa Sherpa, le fondateur d’Apex Nepal Treks & Tours, ajoutant qu’aucun cas de coronavirus n’avait été détecté parmi ses clients.

Furtenbach Expeditions, une pourvoirie basée en Californie qui a une équipe au camp de base et une autre en route, n’a pas non plus l’intention de faire demi-tour. La société exigeait déjà que les grimpeurs soient testés régulièrement et leur interdit d’interagir avec quiconque en dehors de leur «bulle» immédiate, et s’en tiendra à cette stratégie.

«Cela dit, je suis vraiment inquiet», a écrit le propriétaire Lukas Furtenbach dans un courriel adressé au Washington Post. «J’espère qu’il n’y aura pas d’épidémie plus importante dans le camp de base.»

Certaines équipes semblent avoir une attitude laxiste envers les protocoles de sécurité, Furtenbach, qui est actuellement en route pour le camp, a ajouté: «Je peux voir qu’il y a encore des équipes qui invitent tout le monde au camp de base à la fête via les médias sociaux.

Le Népal a également progressivement assoupli ses propres restrictions pour les randonneurs de l’Everest: après avoir initialement mandaté tous les grimpeurs étrangers pour obtenir une assurance supplémentaire qui couvrirait les coûts du traitement contre le coronavirus, il a rapidement assoupli cette exigence. Les grimpeurs doivent avoir un test négatif pour le covid-19 avant de monter à bord d’un avion pour Katmandou, mais fin mars, le gouvernement a annoncé qu’une période de quarantaine de sept jours ne serait plus obligatoire tant qu’un deuxième test de coronavirus serait revenu négatif.

«Nous prévoyons que les alpinistes et les randonneurs qui reportaient des expéditions ou des voyages en raison de règles strictes viendront au Népal après cette décision», a déclaré à l’AFP Mira Acharya, directrice du département du tourisme du pays.

Pendant ce temps, les masques et la distanciation sociale ne sont pas largement utilisés dans la région de l’Everest. Dans la vallée du Khumbu au Népal, que les randonneurs parcourent pour se rendre au camp de base, les gens «vivent efficacement et normalement», a déclaré Ballinger au Post le mois dernier. «Cela a fonctionné jusqu’à présent car il n’y a pas eu d’introduction de beaucoup de covid dans la vallée.»

Alpenglow Expeditions a pris la décision d’annuler les excursions de l’Everest ce printemps après être parvenu à la conclusion qu ‘«il n’y avait aucun moyen d’éviter les cas de covid et aucun moyen de traiter les cas de covid», a déclaré Ballinger. Avoir 300 grimpeurs sur la montagne signifie faire appel à environ 500 employés de soutien népalais qui travaillent comme porteurs et assistants, souvent pour plusieurs équipes en même temps. Les chauffeurs de yak livrent de la nourriture tous les quelques jours.

«Il n’est tout simplement pas pratique de penser que nous allons être en mesure de garder tous ces employés complètement isolés», a déclaré Ballinger.

Craignant d’ajouter au système de santé déjà surchargé du Népal, Ballinger craignait également que les alpinistes qui développent le coronavirus puissent confondre leurs symptômes avec le mal de l’altitude et insister pour rester sur la montagne. Il a noté que de nombreuses entreprises haut de gamme ont annulé leurs randonnées ce printemps, tandis que les opérateurs à petit budget insistaient pour aller de l’avant, ce qui pourrait conduire à un mélange dangereux d’inexpérience et de surpeuplement sur la montagne.

La surpopulation était une préoccupation majeure avant même la pandémie, et le Népal s’est engagé à promulguer des règles d’autorisation plus strictes pour l’Everest après que les alpinistes ont raconté avoir enjambé des cadavres sur le chemin du sommet. Jusqu’à présent, cependant, la seule nouvelle règle qui est entrée en vigueur est une interdiction des photographies – que beaucoup considèrent comme une tentative de limiter la publicité négative.