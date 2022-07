Premiers buts pour Mane et De Ligt alors que le Bayern bat le DC United de Rooney

Washington (AFP) – Les nouvelles recrues Sadio Mane et Matthijs De Ligt ont marqué leurs premiers buts alors que le Bayern Munich a battu DC United de la Major League Soccer 6-2 lors d’un match amical mercredi.

L’international sénégalais Mane, qui a rejoint le Bayern depuis Liverpool le mois dernier dans le cadre d’un transfert d’une valeur de 42 millions de dollars, a ouvert son compte pour les champions de Bundesliga depuis le point de penalty après cinq minutes.

Le coup de pied de Mane a été accordé après que le défenseur central de DC United, Donovan Pines, ait renversé Lucas Copado alors que l’attaquant adolescent faisait irruption dans la surface de réparation.

La grève précoce a donné le ton à un affrontement unilatéral à l’Audi Field de Washington qui a souligné le travail auquel était confronté l’ancienne star de l’Angleterre et de Manchester United Wayne Rooney, récemment installé en tant que manager de l’équipe en difficulté de la MLS.

Ailleurs, cependant, la forme de mi-saison des clubs MLS a fait la différence contre les rivaux de la Premier League alors que Minnesota United a battu Everton 4-0 et Charlotte FC est sorti vainqueur lors d’une séance de tirs au but de pré-saison contre Chelsea après avoir tenu les géants anglais à un Match nul 1-1 en 90 minutes.

Arsenal, quant à lui, a utilisé deux buts en deuxième mi-temps pour vaincre Orlando City 3-1.

Le Bayern a doublé son avance à la 12e minute lorsque le tir de Marcel Sabitzer de l’extérieur de la surface a pris à contre-pied le gardien de DC United Jon Kempin.

Serge Gnabry a porté le score à 3-0 juste avant la mi-temps, repoussant un centre bas de Mane à la 44e minute.

De Ligt a ensuite marqué son départ de la Juventus italienne plus tôt cette semaine avec un but pour ses débuts après avoir été remplaçant à la mi-temps.

Le défenseur néerlandais s’est écrasé sur une volée sur corner pour porter le score à 4-0 après 47 minutes.

Joshua Zirkzee a ajouté un tap-in après une accumulation patiente du Bayern pour porter le score à 5-0 à la 51e minute avant l’effort de consolation de Skage Lehland pour DC United trois minutes plus tard.

Theodore Ku-Dipietro a ajouté une seconde pour DC United à trois minutes de la fin avant que le vétéran allemand Thomas Mueller ne marque 6-2 dans le temps additionnel.

Les matchs de Charlotte et d’Orlando ont tous deux commencé avec plus d’une heure de retard à cause du mauvais temps.

À Charlotte, l’excitation de voir Raheem Sterling sous les couleurs de Chelsea pour la première fois a été tempérée alors que les hôtes se sont imposés 5-3 lors de la fusillade.

Chelsea a dominé dès le début et a vu une série de premières tentatives sans récompense avant que l’international américain Christian Pulisic ne les tire de l’avant à la 30e minute avec un tir du pied droit sur le gardien plongeant de Charlotte Kristijan Kahlina.

Ce premier match a été annulé par une pénalité de Daniel Rios qui a été convertie dans la dernière minute du temps additionnel.

L’international anglais Sterling, qui a signé ce mois-ci un contrat de cinq ans pour un montant estimé à 50 millions de livres (59 millions de dollars) après avoir remporté quatre titres de Premier League avec Manchester City, est entré en jeu en seconde période.

Il a failli marquer son premier but à la 84e minute, mais son tir du pied gauche a été détourné.

– Arsenal s’éloigne –

Il semblait que Chelsea repartirait avec la victoire, mais un handball de Trevoh Chalobah a donné une ouverture à Charlotte et lorsque le coup de pied de Conor Gallagher a été sauvé lors de la fusillade, le club MLS a pu célébrer.

À Orlando, Arsenal a décroché sa quatrième victoire consécutive en pré-saison.

Eddie Nketiah a marqué le but du feu vert à la 66e minute et Reiss Nelson l’a scellé à la 80e.

Les Gunners avaient pris les devants à la cinquième minute lorsque le tir de Gabriel Martinelli a été dévié.

L’Uruguayen Facundo Torres a égalisé Orlando à la 29e avec un tir fulgurant devant le gardien Aaron Ramsdale, mais avec ses meilleurs joueurs amenés à la mi-temps, Arsenal s’est retiré après la pause.

Arsenal et Chelsea poursuivront leurs préparatifs pour le début de la saison de Premier League lors de leur rencontre à Orlando samedi.

Everton rentre chez lui après deux défaites décevantes aux États-Unis. Ils se sont inclinés 2-0 contre Arsenal à Baltimore samedi.