Premiers bébés nés en Grande-Bretagne à l’aide de l’ADN de 3 personnes

La Human Fertilization and Embryology Authority a déclaré que moins de cinq bébés étaient nés de cette façon au Royaume-Uni, mais n’a pas fourni plus de détails pour protéger l’identité des familles. La nouvelle a été rapportée pour la première fois par le journal The Guardian.

D’autres avertissent que modifier le code génétique de cette façon pourrait être une pente glissante qui mènerait éventuellement à des bébés sur mesure pour les parents qui veulent non seulement éviter les maladies héréditaires, mais aussi avoir des enfants plus grands, plus forts, plus intelligents ou plus beaux.