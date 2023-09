Premières traces d’isotopes radioactifs découvertes près du rejet d’eaux usées de Fukushima

La concentration de tritium était près de 6 000 fois inférieure au niveau maximum autorisé, selon des experts japonais

La société énergétique japonaise Tokyo Electric Power (TEPCO) a enregistré pour la première fois des traces de tritium dans l’océan à proximité du site de rejet des eaux usées de Fukushima, selon un communiqué publié vendredi.

TEPCO a rapporté que la concentration de tritium – un isotope radioactif de l’hydrogène – a été détectée dans des échantillons prélevés le 31 août en 11 points à moins de 3 km de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. À 200 mètres – le point le plus proche d’où les eaux usées traitées sont rejetées dans l’océan – la concentration trouvée était de 10 becquerels par litre (bq/l), unité utilisée pour mesurer la radioactivité.

Les experts japonais ont déclaré que la valeur était à peine supérieure à la limite inférieure de détection de 8,6 bq/l, et qu’elle était environ 6 000 fois inférieure au niveau autorisé de 60 000 bq/l établi par la Commission internationale japonaise de protection radiologique. Les niveaux détectés sont également 1 050 fois inférieurs à la norme acceptable pour l’eau potable fixée par l’Organisation mondiale de la santé.

Dans des échantillons prélevés à d’autres points de mesure dans un rayon de 10 km du site de rejet des eaux, les niveaux de concentration en tritium se sont révélés inférieurs à la limite inférieure de détection de 7,6 à 7,7 bq/l.

TEPCO a noté dans son rapport que les lectures pourraient différer à l’avenir en raison de l’évolution des courants. Tokyo a insisté sur le fait que dans l’ensemble du rejet des eaux de Fukushima, les niveaux de tritium dans l’eau des océans ne dépasseront pas 1 500 bq/l.

Ailleurs, l’Agence japonaise des pêches ainsi que la préfecture de Fukushima ont signalé que leurs tests n’avaient pas révélé de différence détectable dans les niveaux de tritium dans les poissons ou dans l’eau depuis le début des rejets.

Le gouvernement japonais a défendu à plusieurs reprises le rejet des eaux usées radioactives traitées provenant de la centrale détruite de Fukushima, et est catégorique, cela n’affectera pas les personnes ni l’environnement.

La procédure a débuté la semaine dernière dans le cadre d’un plan approuvé par l’ONU. Cependant, cette décision a suscité la condamnation d’un certain nombre de voisins du Japon, notamment la Chine et la Corée du Sud, qui ont décrié cette décision comme étant « irresponsable » et ont interdit les produits de la mer japonais par crainte de contamination.

L’organisme de surveillance vétérinaire et phytosanitaire russe, Rosselkhoznadzor, a déclaré jeudi qu’il n’avait détecté aucun niveau excessif de radiations dans les poissons capturés dans les mers d’Extrême-Orient, concluant que le rejet des eaux usées de Fukushima n’avait pas compromis la sécurité des produits de la mer dans la région.