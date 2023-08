Premières réflexions sur le Samsung Galaxy Z Fold5

Nous avons maintenant passé une semaine avec le Samsung Galaxy Z Fold5 et certaines réflexions se sont formées. Pendant que nous effectuons nos tests et terminons l’examen, nous avons eu quelques réflexions sur le nouveau refroidisseur d’eau pliable. Voici donc nos premières impressions.

Samsung a joué trop prudemment avec le Galaxy Z Fold5

Une fois que vous avez atteint un certain point de succès, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour vous améliorer sans risquer d’aliéner vos clients existants. Samsung a fait des sauts dans les quatre générations de Galaxy Fold menant au Z Fold5 – renforçant la construction, ajoutant de la résistance à l’eau et perfectionnant le verre ultra-mince. C’est maintenant l’heure des petits raffinements.

Pourtant, le Galaxy Z Fold5 semble presque inchangé par rapport à son prédécesseur. Pire encore, il semble également identique. Samsung a joué la sécurité avec le Galaxy Z Fold5.

Beaucoup de gens s’attendaient à un passage à un style de corps plus court et plus large, similaire au nouveau Google Pixel Fold, mais Samsung a conservé la même formule. Et bien que le Galaxy Z Fold5 soit parfaitement utilisable, son écran extérieur est sans aucun doute pire que les pliables horizontaux concurrents.

La nouvelle charnière amènera plus de gens au jeu pliable

Il semble que le Galaxy Z Fold5 se concentre entièrement sur la nouvelle charnière et cela en valait la peine. Samsung a adopté la conception de la charnière en forme de larme utilisée par tant de ses concurrents et le Galaxy Z Fold5 se ferme désormais à plat.

C’était un énorme bugbear pour tant de gens, qui pourront désormais sûrement apprécier le pliable pour ce qu’il est – le Galaxy Z Fold5 ferme les gens plats, détendez-vous !

Naturellement, la nouvelle charnière ne se limite pas à sa capacité de fermeture supérieure. Il peut supporter le Fold à plus d’angles pour un meilleur mode Flex.

Un S Pen plus fin et coloré avec un plus bel étui est un grand pas en avant

Il y a deux ans, Samsung a lancé le S Pen sur le Galaxy Z Fold et beaucoup s’attendaient à ce que le stylet devienne une partie intégrée du Fold cette année. Bien que cela ne se soit pas produit, nous avons obtenu la deuxième meilleure chose – le S Pen est maintenant plus mince et généralement plus compact que le S Pen Fold Edition de 2022.

Le nouveau S Pen pour le Galaxy Z Fold5 est presque aussi compact que le S Pen du Galaxy S23 Ultra. Samsung a fabriqué un étui Slim S Pen coloré et compact en trois couleurs pour 99 $ / 99 € qui abrite le stylet de telle manière qu’il ajoute à peine à l’épaisseur de l’emballage.

Cette seule raison pourrait convaincre un groupe de personnes d’acheter le nouveau Galaxy Z Fold5.









Le nouveau S Pen est compact

Pas une seule mise à niveau des caméras, vraiment ?

On pourrait dire que les utilisateurs de Galaxy Fold ne sont pas les passionnés de photo et de vidéo les plus passionnés. C’est probablement le cas et pour la plupart d’entre eux, la triple configuration du Galaxy Z Fold5 est plus que suffisante pour n’importe quelle tâche.

Vous obtenez une caméra principale de qualité, un zoom 3x raisonnable, l’ultra large incontournable et un selfie éprouvé sur l’écran de couverture. Mais c’est loin d’être la meilleure configuration de Samsung (voici le S23 Ultra) et c’est identique au Galaxy Z Fold4 de l’année dernière.

C’est probablement une décision commerciale solide pour Samsung et il est peu probable qu’elle nuise au Galaxy Z Fold5 sur le marché, mais elle ne manquera pas de décevoir les utilisateurs passionnés de téléphones.

Il y a un petit créneau de personnes qui aiment le potentiel d’un énorme écran pliant et des meilleurs appareils photo possibles et ces personnes n’aiment pas le Galaxy Z Fold5.

Peut-être qu’en 2024, nous aurons un Galaxy Z Fold6 et un Galaxy Z Fold Ultra avec de beaux appareils photo. Doigts croisés!

La batterie est la même et, pire encore, la charge aussi !

Comme les appareils photo, Samsung n’a pas pris la peine d’améliorer la capacité de la batterie ou la vitesse de charge. La bosse sur le Snapdragon 8 Gen 2 a le potentiel d’améliorer un peu la durée de vie de la batterie et nous avons trouvé que la durée de vie de la batterie sur le Galaxy Z Fold4 était très bonne, donc nous ne nous inquiétons pas pour le Fold5.

Mais attendre plus d’une heure pour recharger votre téléphone est un tel frein lorsque vous avez fait l’expérience d’un téléphone qui le fait en moins de 30 minutes.

Samsung a toujours le meilleur logiciel sur un pliable par un étirement

Les rivaux de Samsung dans l’espace pliable semblent attrayants du côté matériel avec leurs plis plus petits, leurs corps plus fins et leurs écrans de couverture plus larges, mais Samsung est le leader incontesté des logiciels pliables depuis des années maintenant.

Samsung a objectivement très peu changé avec le Galaxy Z Fold5, mais cela a rendu la barre des tâches permanente un peu plus intelligente – elle héberge désormais jusqu’à quatre applications récentes – et vous continuerez à faire des tours autour d’autres pliables dans un test de multitâche.

Ensuite, il y a le support logiciel supérieur de Samsung. Vous pouvez exécuter deux applications côte à côte et même une application dans deux instances côte à côte – par exemple, deux navigateurs Chrome. C’est quelque chose que vous ne pouvez faire nulle part ailleurs et c’est quelque chose qui élève le Galaxy Fold d’un téléphone flexible à un outil de travail puissant.

Le Galaxy Z Fold5 sera le pliable horizontal le plus vendu à ce jour

Combinez ce logiciel de pointe avec les prouesses marketing de Samsung et le manque de concurrence significative sur le marché mondial, et vous obtenez un téléphone qui se vendra brillamment.

Malgré le manque apparent d’innovation majeure, le Galaxy Z Fold5 reste en avance sur la concurrence pliable. Apple n’en a même pas officiellement un, les estimations d’expédition de Google et le prix élevé du Pixel Fold signifient que ce n’est pas une alternative viable, et la plupart des autres fabricants ne vous vendront qu’un flip en dehors de la Chine si même cela.

Mais ce n’est pas une bonne idée de se reposer sur ses lauriers. Il y a une concurrence à venir dans l’espace pliable de style livre et Samsung doit faire mieux s’il veut garder son avance.