Premières réflexions à Miami : ce que j’ai appris lors de la victoire dominante des Hurricanes lors de la première semaine

MIAMI GARDENS, Floride — Les Hurricanes de Miami ont mis fin à une séquence de cinq défaites à domicile et ont amorcé la deuxième saison de Mario Cristobal de façon impressionnante vendredi soir.

Mais ils devront battre le n°23 Texas A&M la semaine prochaine à domicile – ou prouver qu’ils peuvent encaisser un coup de poing d’un poids lourd – avant que nous puissions être sûrs que les choses vont dans la bonne direction.

Vendredi, les Canes ont pratiquement épuisé Miami (Ohio) avec une série de coups en première mi-temps avant de les mettre à l’écart, 38-3, derrière quelques puissants touchés au quatrième quart.

Que devraient retenir les Canes d’une victoire contre un outsider de 17 points après une saison de 6-7 ? Voici quelques réflexions :

1. Le plan défensif de Lance Guidry semble bien convenir au personnel de Miami – et c’est vraiment important. Après une saison au cours de laquelle ils ont abandonné trop de gros jeux de passes, ont perdu le plaqueur défensif de départ Darrell Jackson au profit du portail de transfert (Florida State) et ont été juste moyens pour arrêter la course, les Canes semblaient clairement bien améliorés de ce côté de la balle. Cette performance aurait même pu me convaincre de croire qu’ils termineraient mieux que le 7-5 que j’avais prédit avant la saison (je n’en suis pas encore là).

La partie la plus impressionnante : il y a eu très peu de couvertures ratées ou de missions manquées. Pour l’essentiel, il semblait que la défense de Miami était là où elle devait être. On ne pouvait pas le dire assez souvent la saison dernière.

« Offensivement, évidemment, nous n’avons pas vraiment fait grand-chose, a déclaré l’entraîneur des RedHawks, Chuck Martin. « Nous avons eu deux ou trois premiers essais en première mi-temps et nous n’avons pas pu faire passer le ballon du tout. »

Miami (Ohio) n’a couru que 51 yards – dont 38 sur deux jeux au quatrième quart avec les remplaçants. Les Canes ont également limité les RedHawks à seulement 2 sur 12 au troisième essai – ce pour quoi la défense de Guidry était très bonne. lors de son précédent arrêt à Marshall.

En dehors d’une couverture interrompue en première mi-temps lorsque le nickelback Te’Cory Couch a été battu à l’intérieur sur un jeu de passe de 30 verges, il est difficile de se souvenir que l’unité défensive de départ des Canes ait commis d’autres erreurs mentales. Il y a un an, les Hurricanes ont abandonné les 15 pires passes de 30 verges ou plus de l’ACC.

Le jeu de passes le plus long de la soirée pour les RedHawks, un tir de 37 verges, a eu lieu à la fin du quatrième quart lorsque l’étudiant de première année Damari Brown a été battu sur une capture spectaculaire de Cade McDonald. Cristobal a même dit que Brown était là où il devait être. C’était juste une belle prise.

Quel a été le secret du succès des Canes ?

« Nous avons en quelque sorte gardé les choses simples », a déclaré la sécurité américaine Kam Kinchens. « Gardez les choses aussi simples que possible et jouez vite. »

C’est ce que font les bonnes défenses. L’année dernière, la défense de Miami semblait perdue dans ses pensées. Pas vendredi.

2. La ligne offensive de départ de Miami n’a pas dominé, mais sa taille et ses qualités athlétiques ont aidé les Hurricanes à prendre le contrôle du match.

Lorsque Cristobal et l’entraîneur de la ligne offensive Alex Mirabal diffuseront le film du match, ils apprécieront ce qu’ils verront de Jalen Rivers, Javion Cohen, Matt Lee, Anez Cooper et Francis Mauigoa. Cela n’a pas toujours été cohérent – ​​et certaines des longues courses étaient le produit de la sournoise des arrières – mais en fin de compte, c’est ce que Cristobal avait en tête lorsqu’il a réorganisé sa ligne offensive.

« Ils ont très bien protégé leur quart-arrière et, au fur et à mesure que le match avançait, notre défense a joué trop de snaps », a déclaré Martin. « Au fur et à mesure que nous étions épuisés, ils ont fait courir le ballon de mieux en mieux en seconde période. »

Cristobal n’a mis sa ligne offensive de deuxième équipe dans le match qu’à la fin du quatrième quart-temps. En dehors d’une pénalité de retenue et de quatre faux départs, la première équipe a fait son travail en protégeant le quart-arrière Tyler Van Dyke (il n’a pas été limogé) et en ouvrant de gros trous pour les quatre porteurs de ballon.

Certaines des plus grandes courses de Miami ont eu lieu lorsque les Canes ont utilisé plusieurs sets serrés et ont manqué de plaquage. Matthew McCoy et Samson Okunlola, suppléants des plaqués offensifs, ont enfilé des maillots numérotés serrés et se sont alignés comme bloqueurs supplémentaires dans ces formations. Miami a terminé avec 250 verges au sol et une moyenne de 6,9 ​​verges par course.

Ces trous « sont bien plus grands (que l’an dernier) », a déclaré Henry Parrish, qui a débuté comme porteur de ballon et a mené les Hurricanes avec 90 verges et un touché en neuf courses. Parrish a réussi une rafale cruciale de 37 verges à la fin du deuxième quart pour établir le troisième panier d’Andy Borregales, ce qui a porté le score à 16-3 à la mi-temps.

Les RedHawks, qui ont renvoyé neuf partants en défense, ont accordé 3,91 verges par course la saison dernière (cinquième du MAC) et ont limité le Kentucky à seulement 50 verges au sol lors d’une défaite lors de la première semaine à Lexington.

La semaine prochaine, les Hurricanes devraient avoir un défi plus difficile à relever contre l’une des équipes les plus talentueuses du comté. Mais après que Miami se soit classé 95e et 98e au cours des deux dernières saisons en verges par course, c’était le genre de débuts que Cristobal voulait voir de sa ligne offensive et de son dos.

3. Le doigt « meurtri » de Van Dyke est quelque chose à surveiller à l’avenir.

La coordinatrice offensive Shannon Dawson a gardé le plan de match relativement simple pour Van Dyke, qui a terminé 17 sur 22 pour 201 verges avec un touché et une interception. Van Dyke a rapidement envoyé le ballon à ses receveurs dans l’espace et les a laissés jouer. Cela fonctionnera probablement contre de nombreux adversaires cette saison.

Cela dit, Van Dyke ne lançait pas très souvent le ballon sur le terrain. Était-ce un produit d’inconfort au niveau de son index droit recouvert de ruban adhésif noir ? Il s’est blessé il y a deux semaines à l’entraînement et a raté du temps.

« Pas grand-chose », a répondu Van Dyke lorsqu’on lui a demandé à quel point le doigt le dérangeait. « Juste un petit bleu. Je me sens à 100 pour cent.

Si nous sommes honnêtes, cela ne semble pas nécessairement toujours être le cas. L’interception de Van Dyke en première mi-temps ressemblait à un ballon sur lequel il n’avait pas mis assez de pression. Il est cependant revenu plus tard et a réalisé son meilleur lancer de la soirée lors du dernier jeu du troisième quart-temps lorsqu’il a frappé Xavier Restrepo dans la foulée sur la ligne de touche pour un gain de 26 verges.

Miami aura besoin de plus de lancers de ce genre de la part de Van Dyke pour battre les Aggies la semaine prochaine.

4. Colbie Young a joué comme un receveur n°1 – avant de se faire agresser.

Young a mené les Hurricanes avec 79 verges sur réception, dont un touché de 44 verges sur un écran lors du premier entraînement du match. L’offensive de Miami, cependant, a calé un peu après que Young ait boité sur la touche avec moins d’une minute à jouer dans le premier quart. Il a réussi trois attrapés pour 64 verges jusqu’à présent. Il semblait que Young s’était tordu le pied ou le mollet en bloquant une passe à l’écran.

Il a passé le deuxième quart sur un vélo stationnaire à essayer de se détendre et est revenu au troisième quart pour rattraper la deuxième série de la deuxième mi-temps pour un gain de 15 verges. Cependant, nous n’avons vraiment pas vu Young, beaucoup après cela. L’offensive de passe de Miami était différente lorsque Young était sur le terrain. Il a attiré l’attention et s’est montré explosif lorsque le ballon était entre ses mains.

5. L’étudiant de première année Emory Williams semble être le quart-arrière suppléant, et il est probablement la bonne personne pour le poste.

Williams, un ancien finaliste de l’Élite 11, n’a participé au match de vendredi qu’au quatrième quart après que les Hurricanes ont prolongé leur avance à 31-3. Mais il avait l’air plus que compétent pour diriger l’offensive de Shannon – il a complété ses trois tentatives pour 42 verges, y compris une belle troisième passe à son compatriote Riley Williams pour une conversion.

Jacurri Brown a débuté deux fois la saison dernière et est allé 1-1 avec une solide performance lors d’une victoire à Georgia Tech, mais il n’a pas bien performé lors du match de printemps ou lors de la mêlée d’automne de Miami, aux prises avec la précision.

C’était bien de voir Cristobal récompenser Williams avec quelques clichés en fin de partie – il a dit que l’étudiant de première année « l’avait mérité » à l’entraînement.

Brown a un haut plafond, mais il doit développer plus de cohérence. J’aimerais voir Dawson créer un package spécial pour lui. Vous ne pouvez pas gaspiller sa vitesse et son athlétisme d’élite sur le banc.

(Photo de Tyler Van Dyke : Sam Navarro / USA Today)