Premières réactions après la première

Kelly Marcel Venom : La dernière danse a finalement été révélé au public lundi soir, après la première mondiale du film de Sony Pictures à New York, et les premières réactions ont déjà eu lieu sur les réseaux sociaux.

Le troisième et dernier match dirigé par Tom Hardy Venin La franchise met à nouveau en vedette l’acteur britannique dans le rôle d’Eddie Brock, qui coexiste avec son symbiote extraterrestre Venom qui lui mord la tête. Le film reprend l’action de Venom : qu’il y ait un carnageavec Eddie et Venom fuyant les autorités terrestres, ainsi que des entités de la planète natale de Venom.

Le casting comprend également Ted Lasso‘s Juno Temple, Chiwetel Ejiofor, Rhys Ifans, Peggy Lu, Alanna Ubach et Stephen Graham dans le rôle de Patrick Mulligan et du symbiote Toxin.

En plus de réaliser le long métrage, Marcel a écrit le scénario, l’histoire étant attribuée à elle-même et à Hardy. Hardy, Marcel, Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal et Hutch Parker sont les producteurs.

Ce sera désormais le troisième Venin Le film sortira en salles en octobre, et l’espace pré-Halloween a bien fonctionné pour la franchise. Le premier film a dépassé les 850 millions de dollars dans le monde, tandis que la suite a franchi la barre des 500 millions de dollars dans le monde.

Venom : La dernière danse sort largement en salles le 25 octobre.

Bien que des critiques complètes pour Venin 3 dès mercredi, lisez la suite pour un échantillon des premières réactions au film après la première de lundi soir.

@theatomreview a tweeté: #VenomTheLastDance REVIEW : Une énorme finale ÉPIQUE & ÉMOTIONNELLE !! Tom Hardy donne TOUT et Sony n’a jamais été aussi bon. Une action époustouflante satisfait tous les dix-neuf pouces. Ce n’est pas seulement un autre film Venom, c’est l’un des MEILLEURS films de bande dessinée de tous les temps ! Une fin appropriée pour préparer la suite.

Simon Thompson (@ShowbizSimon) a tweeté: #VenomTheLastDance voit Tom Hardy se lancer dans une finale amusante digne de la franchise. Avec des piles de décors allant de fous à fous, cela ne retient pas l’action Venomenal. Prenez-le pour ce que c’est. Prenez du pop-corn et suivez le rythme de ce road movie déchaîné.

Josh Wilding (@Josh_Wilding) a tweeté: J’ai vu #VenomTheLastDance et c’est le film #Venom le plus cinématographique et monumental à ce jour. La dynamique d’Eddie Brock et Venom est à son plus fort dans celui-ci et les enjeux sont bien plus élevés. Je me suis beaucoup amusé avec celui-ci… l’acte final est BONKERS ! Est-ce parfait ? Nan, loin de là. Cependant, il a une longueur d’avance sur #Venom et a une intrigue bien plus charnue que #VenomLetThereBeCarnage. Les rumeurs de #SpiderMan4 ont été exagérées à mon avis, mais #VenomTheLastDance m’a donné envie de plus de ces deux-là. Et Knull (surtout).

Drew Taylor (@DrewTailored) a tweeté: #VenomTheLastDance est le meilleur des films « Venom » – la folie a considérablement augmenté, mais le cœur aussi. Ce n’est pas parfait mais c’est super divertissant et il y a un monstre géant qui mâche les gens et lui asperge le sang de l’arrière de la tête. Assez fou. 🕷️

Chris Killian (@chriskillian) a tweeté: Venom The Last Dance est un roadtrip entre copains délirant qui étend sa cote PG-13 aussi loin que possible. En termes simples, Venom 3 est un cinéma classique de plaisir coupable. Éteignez votre cerveau et laissez #Venom les grignoter.

Joseph Deckelmeier (@joedeckelmeier) a tweeté: #VenomTheLastDance vous embarque dans un voyage sauvage et exaltant du début à la fin ! C’est un film pop-corn amusant qui me rappelle les films de bandes dessinées du début des années 2000. L’action est géniale et rend hommage aux films d’action des années 80. Il y a une tonne de moments drôles. Y a-t-il des trous dans l’intrigue et des problèmes avec l’histoire ? Oui. C’est amusant ? Et oui.

Ian Sandwell (@ian_sandwell) a tweeté: Venom : The Last Dance est le plus divertissant de la trilogie. Il s’agit en grande partie d’un road trip drôle et doux avec Eddie et Venom vivant leurs rêves de fuite de Thelma et Louise, y compris le karaoké en voiture et le sauvetage de chiens. Vous pourriez même vous retrouver émotif. #VenomTheLastDance

@Wholetusout a tweeté: #VenomTheLastDance c’est phénoménal, des rires, voire un cri peut-être 👀 Quelques surprises et confirmations amusantes ! #TomHardy est Venom !

@Bizarnage a tweeté: Je viens de sortir de #VenomTheLastDance ! Tom Hardy est absolument à son meilleur dans ce domaine en tant qu’Eddie Brock et Venom avec un grand casting de personnages dont Juno Temple et Chiwetel Ejiofor et des tonnes de bonté symbiote… ! Ce n’est pas à manquer. 🕷️