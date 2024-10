Premières premières américaines, décision audacieuse de Dil Raju

Suhas est devenu un acteur à succès avec des films de petite et moyenne gamme et maintenant l’acteur arrive avec un autre drame social Janaka Aithe Ganaka. Le producteur vedette Dil Raju a produit du film avec sa nouvelle bannière pour les petits films.

Dil Raju est connu pour juger du calibre du film dans la plupart des cas et maintenant avec Janaka Aithe Ganaka, il semble super confiant, tout comme Suhas, qui s’est aventuré dans la distribution à l’étranger avec ce film. Dil Raju a annoncé aujourd’hui les premières premières de Janaka Aithe Ganaka.

Dans un geste plutôt audacieux de Dil Raju, le film devrait être projeté le 6 octobre à Vijayawada, la ville natale de Suhas, et le 8 octobre à Tirupati, la ville natale du réalisateur.

Parallèlement à cela, Dil Raju a également révélé qu’il apportait la tendance des premières premières aux États-Unis avec Satamanam Bhavathi et Happy Days. Janaka Aithe Ganaka fera également ses premières premières aux États-Unis, le 10 octobre.

Janaka Aithe Ganaka aura des premières émissions le 11 octobre et la sortie réelle partout aura lieu le 12 octobre.

Dil Raju a également révélé la raison de ces premières émissions et premières, affirmant qu’un film comme celui-ci pourrait être expérimenté en sortie à ses propres risques financiers. Au-dessus de cela, le producteur vedette a déclaré que Janaka Aithe Ganaka avait très bien réussi dans le secteur non théâtral comme le doublage hindi, le satellite et le numérique déjà épuisé.

Dil Raju a en outre révélé qu’il avait prévu une émission pour les médias et leur a demandé de l’encourager comme ils l’ont fait pour Balagam, tout en leur demandant en plaisantant de rester silencieux s’ils ne l’aiment pas.

