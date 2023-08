Premières pièces britanniques officielles avec le portrait du roi Charles III, dernière avec celle de la reine Elizabeth II vendue aux enchères

Les premières pièces britanniques représentant le portrait du roi Charles III, aux côtés des dernières pièces de la reine Elizabeth II, ont été mises aux enchères lundi.

La Royal Mint, connue comme le créateur original des pièces de monnaie britanniques, a mis aux enchères une collection distincte de pièces d’investissement en or et en argent présentant des motifs Britannia et Sovereign.

Ces pièces ont été conçues pour honorer la transition de feu la reine Elizabeth II au monarque actuel, le roi Charles III.

Intitulée « Royal Succession », la collection unique a été proposée en exclusivité par Stack’s Bowers Galleries lors de leur vente aux enchères mondiale d’août 2023 le 21 août.

La vente aux enchères comprenait les 500 dernières pièces britanniques officielles frappées sous le règne de la reine Elizabeth II et les 500 premières pièces représentant le portrait du roi Charles III. Cette collection comprendra les pièces Gold Sovereign 2022, Silver 1 oz Britannia 2023 et Gold Britannia 2023, y compris des pièces de différentes tailles comme 1 oz, 1/2 oz, 1/4 oz et 1/10 oz Gold Britannia.

Dans un communiqué de presse publié le 17 août, Stack’s Bowers Galleries a annoncé qu’elle avait été choisie par la Monnaie royale de Grande-Bretagne pour mettre aux enchères cette collection.

« La monarchie britannique a toujours attiré un public enthousiaste dans le monde entier et c’est un honneur d’aider la Monnaie royale à présenter ces pièces importantes à un public mondial », a déclaré le président de Stack’s Bowers Galleries, Brian Kendrella, dans le communiqué de presse.

« Cette collaboration remarquable offre aux collectionneurs l’opportunité d’acquérir un trésor tangible et captivant reliant des chapitres cruciaux de l’histoire britannique et mondiale. »

La série de pièces souveraines, qui est la pièce phare de la Monnaie royale et l’une des pièces d’investissement les plus fiables au monde, est une pierre angulaire du commerce mondial depuis sa création en 1489 par Henri VII, selon le communiqué de presse.

Fabriquée à partir d’or 22 carats, la série de pièces est assortie d’une garantie de précision à cinq décimales, selon Stack’s Bowers Galleries.

« Cette vente aux enchères est vraiment unique et présente le Sovereign de la Royal Mint, l’une des pièces d’investissement les plus fiables et les plus reconnaissables au monde, ainsi que la Britannia, la pièce d’investissement la plus visuellement sécurisée au monde. Il a une signification réelle, capturant un moment dans le temps, et permet aux investisseurs astucieux de posséder un morceau tangible de l’histoire britannique. Nous prévoyons que la vente aux enchères sera populaire auprès des investisseurs du monde entier », a déclaré Nick Bowkett, responsable des ventes de lingots à la Royal Mint.

Stack’s Bowers Galleries indique que chaque pièce subit un classement et une encapsulation par l’éminent service de classement Numismatic Guaranty Company.

De plus, certaines pièces portent des étiquettes personnalisées avec les signatures du dernier Assay Master de la reine Elizabeth II, Graeme Smith, du King’s Assay Master Paul Morgan et de la PDG de la Royal Mint, Anne Jessopp. Le rôle de Assay Master existe depuis des siècles et est désigné pour assurer l’intégrité de la monnaie britannique sous le monarque régnant, selon Stack’s Bowers Galleries.

Comme cité dans le communiqué, l’effigie de Britannia est apparue pour la première fois sur les pièces de monnaie britanniques en 1672 sous Charles II. La série de pièces d’investissement modernes a débuté en 1987, avec quatre éléments de sécurité de premier plan. Ceux-ci garantissent une authentification facile, faisant de Britannia la pièce d’investissement la plus sécurisée visuellement au monde.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.