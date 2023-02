Premières photos – La vie hollywoodienne

Voir la galerie





Crédit d’image : Stefan / BACKGRID

Kelly Osbourne et son fils, Sidney, ont été vus pour la première fois depuis la naissance de Sydney en novembre ! La personnalité de la télévision de 38 ans a été photographiée en train de pousser son fils sur une colline dans un ensemble siège-auto et poussette Doona noir alors qu’elle se dirigeait vers la maison d’un ami à Los Angeles le mercredi 1er février. Son fils, qu’elle partage avec le musicien copain Sid Wilsonn’était pas visible, car son visage était couvert par le filet de protection de la poussette.

L’ancien Les Osbourne La star avait l’air à la fois à la mode et confortable dans un pantalon baggy à imprimé camouflage et un sweat à capuche noir qu’elle a associé à des baskets basses Converse noires. Elle a souri en portant un sac à couches Prada noir sur son épaule avec un petit sac à main Chanel noir. Elle a accessoirisé avec une paire de lunettes œil-de-chat qui comportait une épaisse monture noire.

Kelly a également enfilé les lunettes amusantes lorsqu’elle a annoncé sa grossesse avec le tourne-disque Slipknot en mai 2022. «Je sais que j’ai été très silencieuse ces derniers mois, alors j’ai pensé que je partagerais avec vous tous pourquoi… Je suis sur la lune pour annoncer que je vais être maman. Dire que je suis heureux ne suffit pas. Je suis ravi !” elle a jailli à côté d’un selfie tenant son échographie qui la montrait en train de bercer les lunettes à monture épaisse.

Elle est restée assez privée pendant sa grossesse, mais elle s’est ouverte à PERSONNES à propos de son diagnostic de diabète gestationnel en septembre 2022. « Pendant toute cette grossesse, je n’ai eu aucune envie, sauf pour le sucre, ce que je n’avais jamais eu auparavant. Je ne mangeais pas bien », a-t-elle admis après avoir dit à d’autres femmes enceintes que ce n’était pas de leur faute si elles étaient également diagnostiquées. “La première chose pour moi dont j’ai réalisé qu’elle me déprimait était les boissons sucrées et c’était du jus. Parce que même si je buvais du jus fraîchement pressé, il y avait encore beaucoup plus de sucre que ce dont j’avais besoin.

Bien qu’un rapport de Page 6 a montré Kelly se rendant à l’hôpital pour accoucher, elle n’a jamais annoncé quand elle a accueilli son fils dans le monde. En effet, sa mère, Sharon Osbourne, 70 ans, est celle qui a révélé qu’elle avait donné naissance à un petit garçon. «Ils vont tellement bien. Tellement génial », a déclaré Sharon à propos de Kelly, de son fils et de Sid lors d’un épisode début janvier du talk-show britannique, Le discours. “Elle ne laissera pas une image sortir de lui et je suis si fier d’elle.”

Le lendemain, Kelly a profité de son histoire Instagram pour montrer sa déception envers sa mère. “Je ne suis pas prête à le partager avec le monde”, a-t-elle écrit sur un fond violet. “Ce n’est la place de personne mais la mienne de partager des informations sur mon bébé.”

Ironie du sort, son père, rockeur de Black Sabbath de 74 ans Ozzy Osbourne, ne pouvait pas garder pour lui qu’il attendait un petit-fils l’année dernière. “Il dit à tous ceux qu’il rencontre à quel point il est excité qu’elle ait un garçon”, a révélé une personne proche de la famille à HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT en octobre 2022. “Il ne pourrait pas être plus extatique, et Kelly adore à quel point cela a rendu Ozzy heureux.”

