Premières photos du petit garçon de Sonam Kapoor: Maasi Rhea Kapoor incapable de retenir ses larmes alors qu’elle partage des aperçus du neveu de l’hôpital

Anil Kapoor et sa famille sont actuellement sur un nuage car ils ont accueilli un nouveau membre dans le gang. Actrice Neerja Sonam Kapoor et mari Anand Ahuja sont devenus parents d’un petit garçon le 20 août 2022. La nouvelle a été partagée par Sonam Kapoor sur Instagram. Depuis lors, tout le monde attend désespérément que le couple star partage des photos de leur petit. Et bien, la demande des fans n’a été entendue que partiellement. La sœur de Sonam Kapoor, Rhea Kapoor, s’est rendue sur son compte Instagram pour partager les premiers aperçus de son neveu.

Rhea Kapoor partage des photos du nouveau-né de Sonam Kapoor

Prenant sur son compte Instagram, Rhea partage quelques photos directement de l’hôpital. Les images montrent sa mère Sunita Kapoor regardant son petit-fils qui est dans un berceau. Rhea aussi le regarde et elle est incapable de retenir ses larmes. Rhea Kapoor a appelé Sonam Kapoor la mère la plus courageuse de tous les temps. Elle a bien sûr caché le visage du bébé avec un emoji. Malaika Arora, Bhumi Pednekar, Maheep Kapoor, Karisma Kapoor, Shikha Talsania et bien d’autres célébrités ont laissé tomber des emojis de cœur sur les photos partagées par Rhea. Nous devons dire que la réaction de Rhea est plutôt adorable et qu’elle vous fera partir aww. Jetez un oeil aux images ci-dessous:

Annonce de l’arrivée du bébé de Sonam Kapoor

Lorsque l’actrice a fait la grande annonce, de nombreux habitants de Bollywood ont partagé des messages de félicitations pour elle. De Katrina Kaif à Karan Johar, Kriti Sanon, Kareena Kapoor Khan, Lisa Haydon, Dia Mirza – de nombreuses célébrités ont commenté son message. Dans le message, le couple a remercié les médecins et les infirmières et tous ceux qui les ont aidés pendant la grossesse. Découvrez-le ci-dessous :

Maintenant, nous avons hâte d’avoir les doux aperçus du petit garçon de Sonam et Anand Ahuja.