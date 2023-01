Premières photos du nouveau couple – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Chris Tuite/ImageSPACE/Shutterstock

Selena Gomez et Drew Taggart vient peut-être de prouver que ces rumeurs de romance sont vraies. La chanteuse-actrice de 30 ans et Fumeurs à la chaîne Le membre a été photographié en train de passer du temps ensemble dans un bowling de New York le dimanche 15 janvier – juste un jour avant que la nouvelle ne soit annoncée qu’ils étaient un objet. Des photos et même une vidéo d’eux jouant au bowling à The Gutter de New York ont ​​été obtenues par Page 6 et visible ici. Les images montraient Drew, 34 ans, assis et encourageant apparemment l’alun de Disney alors qu’elle prenait son tour avec une balle orange.

Bien qu’il n’ait pas été filmé, une source de Page 6 a affirmé que le nouveau couple “s’embrassait” pendant leur rendez-vous. Ils ont également dit qu’ils avaient gracieusement pris des photos avec des fans. “Il y avait aussi un groupe de jeunes filles qui sont allées chercher des photos d’elle peu de temps après et un homme qui a obtenu un autographe”, a noté la source.

Les deux musiciens se sont habillés confortablement pour le rendez-vous, Selena portant un sweat-shirt noir surdimensionné et un pantalon de survêtement. Elle a coiffé ses mèches marron foncé. Pendant ce temps, Drew a enfilé un jean gris et une chemise à manches longues à imprimé camouflage.

Le chanteur et DJ “Rare” se connaissent depuis un certain temps et se sont rencontrés par le biais d’amis communs, selon Mode de vie. “Le timing n’était pas le bon [at first] mais la paire s’est à nouveau croisée récemment. Jusqu’ici tout va bien », a déclaré l’initié au point de vente.

Alors que Selena n’a pas confirmé la relation, elle a rougi comme une écolière avec un béguin dans un adorable cliché qu’elle a partagé sur Instagram dimanche. Elle a simplement légendé la photo, “Mood”. Poursuivant l’allusion, elle a partagé la photo sur son histoire Instagram quelques heures après l’avoir postée à plus de 371 millions de followers.

La dernière romance publique de Selena était sa relation de 10 mois avec Le weekend en 2017. Beaucoup pensent que son EP 2018, Mon chéri Mélancolie, fait référence à leur relation. Et bien sûr, elle était dans une relation intermittente de huit ans avec Justin Bieber. Après s’être concentrée sur son propre bonheur, elle a révélé sur de Jay Shetty Exprès podcast en novembre 2022 qu’elle est ouverte à trouver l’amour. “J’ai l’impression que me donner complètement à quelque chose est la meilleure façon d’aimer”, a-t-elle expliqué. “Mais je n’ai jamais voulu que la douleur que j’ai endurée me mette une sorte de garde – une armure si vous voulez – et je n’ai jamais laissé cela arriver parce que je crois toujours et j’espère toujours.”

Le hitmaker “Closer” a été lié pour la dernière fois à Steve Travaux’ La plus jeune fille, Veille Travaux. Ils seraient sortis ensemble de septembre à la nouvelle année, mais leur relation s’est manifestement éteinte. Après que la nouvelle de la relation entre Selena et Drew ait circulé, Eve a supprimé toutes les photos de lui de sa page, puis a désactivé son compte.

