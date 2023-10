Premières photos du Britannique « incroyable » et de sa femme abattus par Isis lors d’un safari en lune de miel | Nouvelles du monde

David et Celia Barlow célébraient leur lune de miel (Photo : Hampstead Norreys Cricket Club/PA) Un couple britannique marié qui faisait partie des trois personnes assassinées par un groupe rebelle lié à l’EI en Ouganda a été nommé et photographié. Le couple, nommé localement Dave et Celia Barlow, effectuait un safari en tournée dans le Le parc national Queen Elizabeth a été attaqué mardi par des membres présumés du groupe rebelle des Forces démocratiques alliées (ADF). Les familles et les personnes connues du couple de Hampstead Norreys dans le Berkshire ont reçu des mots d’hommage de leur église locale. Richard Davies, marguillier de l’église St Mary de Hampstead Norreys a publié en ligne : « Nous nous réveillons aujourd’hui avec le cœur lourd et la plus profonde tristesse d’apprendre la nouvelle dévastatrice de la mort de Dave et Celia Barlow. « Pour beaucoup d’entre nous, c’est incompréhensible. Nos pensées vont à leurs familles, à leurs amis très chers et à tous ceux qui les ont connus à Hampstead Norreys et dans notre communauté au sens large. On se souvient aussi de la famille de leur guide ougandais, également tué. « Les mots ne peuvent exprimer comment réagir à cette terrible nouvelle. « L’église est ouverte, tous sont les bienvenus pour des pensées et des prières privées. Vous êtes invités à allumer une bougie à la mémoire de Dave et Celia. Le Hampstead Norreys Cricket Club a annoncé que Dave était membre du club de cricket local et qu’il était bien reconnu dans la région. Celia Barlow a été brutalement tuée



David Barlow était membre du Hampstead Norreys Cricket Club (Photo : Hampstead Norreys Cricket Club)



La police enquête sur le triple meurtre (Photo : Sax Rohmer Ltd)



Les restes du véhicule de safari incendié ont été laissés sur le chemin de terre (Photo : Moses Muthabali/Sax Rohmer Ltd) Le secrétaire du club, Oliver Laurence, a posté en ligne : « Nous avons appris ce matin la mort tragique de Dave et Celia Barlow. Tous deux étaient en lune de miel en Ouganda. « Dave est une constante du Hampstead Norreys Cricket Club depuis de très nombreuses années, et parmi les nombreux d’entre nous qui ont eu le privilège de partager une blague avec lui, de jouer au cricket avec lui et de le regarder prendre guichet après guichet avec son l’action notoirement lente était un régal. « Au moment où cet incident s’est produit, il était avec la personne la plus importante de sa vie, une femme que nous connaissions tous si bien, car Dave était si fier de partager toutes les réalisations de Celia. Elle aussi était un être humain extraordinaire qui nous manquera désespérément. « Lord Barlow, tel que nous le connaissons affectueusement, sera avec nous pour toujours. Les pensées et les prières de tout le club accompagnent actuellement les familles de Dave et Celia. «J’étais tellement enthousiasmé par l’avenir de HNCC avec Dave à mes côtés en tant que président. Je vais, nous allons prendre un moment avant d’aller de l’avant. « Mais je sais qu’au fond, Dave voudrait que nous prospérions, et nous lui rendrons hommage de la bonne manière avec le temps, et au bon moment, nous avancerons comme il le souhaite. « Mais pour le moment, il s’agit de sa famille, de ses amis proches et de nous tous. » La police ougandaise et le président ont déclaré que Les tueurs étaient membres des Forces démocratiques alliées, un groupe lié à l’EI. Les troupes ougandaises poursuivent les membres du groupe au Congo voisin. Plus : Tendances

À la suite de l'incident, le Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement a mis à jour ses conseils aux voyageurs pour l'Ouganda, mettant en garde contre « tout voyage sauf essentiel » vers le parc national Queen Elizabeth. Une déclaration sur son site Internet disait : « Si vous êtes actuellement dans le parc, vous devez suivre les conseils des autorités de sécurité locales. Si vous êtes en mesure de le faire en toute sécurité, vous devriez envisager de quitter la zone.

