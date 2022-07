Premières photos du bébé Lily-Mai alors qu’il est révélé que “les services sociaux ont ignoré les avertissements qui l’ont peut-être sauvée de sa mère meurtrière”

Un bébé de DIX semaines qui a été secoué à mort par sa mère a été photographié pour la première fois – alors que les services sociaux prétendaient avoir ignoré les signes vitaux qui auraient pu la sauver.

Lily-Mai Saint George a subi 18 fractures des côtes, deux fractures à la jambe et de graves ecchymoses lorsqu’elle est décédée des suites d’une grave blessure à la tête.

Lily-Mai Saint George – qui a été secouée à mort par sa mère – a été photographiée pour la première fois

La mère de Lily-Mai, Lauren Saint George, a été innocentée de meurtre, d’homicide involontaire coupable et de cruauté envers une personne de moins de 16 ans Crédit : Nouvelles centrales

La fillette de dix semaines avait été confiée aux soins de sa mère Lauren Saint George, 25 ans, contre l’avis du personnel hospitalier six jours seulement avant sa mort.

Saint George a été reconnu coupable d’infanticide mais a été innocenté de meurtre, d’homicide involontaire coupable et de cruauté envers une personne de moins de 16 ans.

Elle n’ira pas en prison lorsqu’elle sera condamnée en septembre après qu’un juge a déclaré qu’elle avait “souffré et continué de souffrir”.

Le père de Lily Mai, Darren Hurrell, également âgé de 25 ans, a été innocenté de cruauté par négligence.

Maintenant – alors que les premières images du tragique tot sont publiées – les services sociaux ont été fustigés pour avoir laissé Lily-Mai “passer à travers le filet”.

La grand-tante paternelle du tout-petit, Jane Sweeting – qui n’a jamais rencontré Lily-Mai – a déclaré que le bébé serait toujours en vie si le conseil de Haringey était intervenu, rapporte le Daily Mail.

Elle a écrit dans une lettre ouverte: “Le conseil de Haringey devrait avoir honte d’avoir permis à Lily-Mai de continuer ses jours avec ses parents, sachant qu’elle était à haut risque”, a écrit Jane dans sa lettre sincère.

“Pourquoi ne pas prendre Lily-Mai quand ils en ont eu l’occasion ? Encore un autre enfant s’est glissé entre les mains du Conseil de Haringey. Quand est-ce que ça va finir ?”

Le conseil s’est excusé et a admis que Lily-Mai “n’avait pas reçu les soins et la protection qu’elle méritait”. Il a affirmé que des améliorations des services sociaux avaient maintenant été apportées.

Le conseil de Haringey a été critiqué pour ses services sociaux dans le passé.

Le conseil était responsable de Baby P – Peter Connelly – qui est resté avec sa mère diabolique qui a été emprisonnée pour sa mort en 2007.

Et le conseil de Haringey a été alerté de Victoria Climbie – qui a été affamée, torturée et assassinée – sept mois avant sa mort.

Au moment du décès de Lily-Mai, sa travailleuse sociale Theresa Ferguson – qui n’avait que deux ans d’expérience – était responsable de 41 cas.

Elle a sangloté en disant au tribunal qu’elle avait dépassé la tête de son patron en craignant pour la sécurité de Lily-Mai – mais ses “mains étaient liées”.

Le Old Bailey a entendu plus tôt comment le personnel médical de l’hôpital Barnet a été horrifié lorsque Lily Mai a été envoyée vivre avec sa mère et Hurrell après sa naissance prématurée.

Ils croyaient que Saint George se souciait à peine du bien-être de sa fille et était incapable de s’occuper correctement d’elle.

Quatre jours après la naissance du bébé, la nouvelle maman a refusé de lui rendre visite alors qu’elle dînait.

Lorsqu’elle se dirigea finalement vers la salle où l’on s’occupait du tout-petit, Saint George se tenait dos à elle.

Saint George a été reconnu coupable d’infanticide Crédit : Met Police

Le père de Lily-Mai, Darren Hurrell, a été innocenté d’une série d’accusations Crédit : PA

La mère a également dit au personnel qu’elle “détestait” les bruits que faisait Lily Mai et souhaitait qu’elle “pleure au lieu de gémir”.

Trois références aux services sociaux ont été faites alors que le bébé était encore à l’hôpital, exprimant son inquiétude.

Alicia Jack, ancienne responsable des services sociaux au conseil d’Enfield, a rejeté le premier renvoi car il n’y avait “aucune information” sur leur système concernant la famille.

Elle a enquêté sur le deuxième renvoi mais a décidé qu’aucune autre mesure n’était nécessaire, tandis que le troisième n’a pas été suivi car les parents avaient déménagé et étaient désormais sous la responsabilité du conseil de Haringey.

Malgré les inquiétudes, Lily Mai est allée vivre avec ses parents à Duckett’s Green, au nord de Londres, le 22 janvier.

Deux travailleurs sociaux et un visiteur médical se sont rendus au domicile du couple dans les jours suivants.

Saint George en a renversé un et a juré quand elle a dit que la mère et le bébé devraient aller dans une unité ou que Lily Mai serait prise en charge.

Elle a ensuite dit à l’assistante sociale Theresa Ferguson “vous voulez la prendre, alors prenez-la”.

Environ cinq heures plus tard, Lily Mai a été transportée d’urgence à l’hôpital où elle est décédée tragiquement deux jours plus tard après que son système de survie ait été éteint.

Les médecins ont découvert qu’elle avait été violemment secouée et que sa jambe était tordue.

La procureure Sally O’Neill QC a déclaré: “La mort de Lily-Mai aurait presque certainement pu être évitée si elle n’avait pas été confiée aux soins de deux personnes qui étaient terriblement inaptes à prendre soin d’elle.”

Saint George a appris qu’elle n’irait pas en prison lorsqu’elle sera condamnée le 9 septembre.