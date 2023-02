Premières photos de Kiara Advani et Sidharth Malhotra en tant que mari et femme: Duo semble tout fait l’un pour l’autre [Watch Video]

La première photo de mariage de Kiara Advani et Sidharth Malhotra est sortie : Le mariage tant attendu des acteurs de Bollywood Kiara Advani et Sidharth Malhotra a finalement eu lieu, et la première photo du couple en tant que jeunes mariés a été publiée. La photo capture le couple heureux, vêtu de leur tenue de mariage traditionnelle, entouré d’une abondance de fleurs et des sourires joyeux de leurs proches. Les fans et les sympathisants attendaient avec impatience un aperçu du mariage, et la publication de cette première photo a envoyé les médias sociaux dans une frénésie. Le couple magnifique fait une belle image, et les fans les comblent déjà d’amour et de vœux pour une vie de bonheur ensemble. Regarde des vidéos.