Premières photos de deux sœurs et d’un homme tués dans la tragédie de l’incendie d’un hôtel à Perth alors que les victimes sont nommées

DEUX sœurs et un homme décédé à la suite d’un énorme incendie dans un hôtel de Perth ont été nommés par la police.

Les services d’urgence et plus de 60 pompiers se sont précipités vers le New County Hotel à Perth juste après 5 heures du matin lundi.

Sœurs Donna Janse Van Rensburg et Sharon McLean

Keith Russel

Le chien de Donna, Joey, est également mort dans l’incendie

L’horrible brasier a tragiquement coûté la vie à trois personnes et à un chien, et une enquête est en cours sur la cause de l’incendie.

Les premières images des trois personnes tuées dans l’incendie ont été diffusées par les flics.

Les sœurs Donna Janse Van Rensburg, 44 ans, et Sharon McLean, 47 ans, toutes deux d’Aberdeen, sont décédées tragiquement dans l’incendie.

Keith Russell, 38 ans, originaire d’Edimbourg a lui aussi malheureusement perdu la vie.

La famille de Keith a publié la déclaration suivante : « Keith était un père aimant et aimé de toute sa famille. Il va beaucoup nous manquer. »

Le chien de Donna, Joey, un épagneul King Charles âgé de trois ans, est également mort dans l’incendie d’horreur.

Lundi, des témoins ont raconté comment ils avaient été réveillés par les cris terrifiants des clients de l’hôtel fuyant pour sauver leur vie alors qu’un énorme brasier ravageait l’hôtel.

Gabriella Olar, 40 ans, a entendu les appels à l’aide glaçants venant des locaux.

Elle et son mari ont regardé avec terreur une douzaine de personnes fuir l’arrière du bâtiment voisin.

Gabriella a déclaré: «Nous avons entendu des cris et lorsque nous avons regardé dehors, nous avons vu des gens fuir l’hôtel en courant.

“Au début, mon mari a dit que c’était probablement quelqu’un ivre dans la rue, mais j’ai dit que cela ressemblait plus à quelqu’un qui avait peur.

«Nous pouvions voir des gens courir et une dame dans un appartement au premier étage laissait tomber une couverture à l’un des messieurs qui avaient couru dehors sans veste.

“C’est tellement choquant et nous ne savions pas si nous devions évacuer notre bâtiment car nous ne savions pas si le feu se propagerait ou s’il y aurait une explosion.”

Les équipes de Mercy – dont neuf camions de pompiers, 60 pompiers et 21 ambulances – se sont précipitées sur les lieux alors que les invités s’échappaient du bâtiment.

Le surintendant en chef de la police écossaise Phil Davison, commandant divisionnaire de Tayside, a déclaré: “Le surintendant en chef Phil Davison a déclaré:” Nos pensées continuent d’être avec la famille et les amis de ceux qui sont décédés ainsi qu’avec les nombreuses personnes touchées par cet incident.

“Une enquête conjointe avec le service d’incendie et de sauvetage écossais est en cours et un rapport sera envoyé au procureur fiscal.

“Je tiens à remercier à nouveau tous les services d’urgence et les agences partenaires impliqués ainsi que la communauté locale pour leur patience pendant que les enquêtes sont menées.”

Nous payons pour vos histoires et vos vidéos ! Avez-vous une histoire ou une vidéo pour The Scottish Sun ? Envoyez-nous un e-mail à scoop@thesun.co.uk ou appelez le 0141 420 5200