Premières photos après la séparation de Kim Kardashian – Hollywood Life

On dirait Pete Davidson était d’humeur à se distraire un peu après sa séparation avec Kim Kardashian plus tôt cette semaine. Sur les premières photos du Saturday Night Live comédien depuis l’annonce de la rupture, Pete a été aperçu en train de jouer au basket sur le tournage de son nouveau film “Wizards” en Australie le vendredi 5 août, comme on le voit ici. Pete a porté un short et est allé torse nu pour le tour de b-ball, exhibant ses nombreux tatouages ​​– y compris les initiales de Kim et de ses enfants qu’il a eues au cours de leur romance de 9 mois.

Une vidéo de Pete obtenue par Courrier quotidien le montre également en train de se balader avec l’équipe de production du film sur le terrain de basket de fortune. Bien que la fin de sa relation avec Kim soit assez récente, un initié du point de vente a déclaré que Pete “avait l’air détendu, comme s’il ne se souciait pas du monde”. La source a ajouté: “Il était juste en train de se détendre et de tirer des cerceaux.”

La Roi de Staten Island L’acteur est en Australie depuis quelques semaines pour tourner le Orlando Bloom véhicule et il a apparemment fait forte impression sur l’équipage, car la source a poursuivi en disant que Pete est “tellement décontracté et cool, tout le monde aime travailler avec lui”. Il a également marqué des points avec la production lorsqu’il a eu l’idée de la pause basket ! “Il voulait s’amuser avec l’équipe du studio, alors il a acheté un panier de basket et une chaîne stéréo et nous avons tous passé du temps à faire des paniers et à écouter de la musique”, a expliqué l’initié.

L’observation est survenue quelques heures seulement après que Pete et Kim aient choqué le monde en apprenant qu’ils avaient rompu, ce qu’une source proche de Kim a confirmé. HollywoodLa Vie. Le couple a été lié pour la première fois en octobre 2021 après que le magnat du maquillage a fait ses débuts en tant qu’animateur Saturday Night Liveoù elle et Pete ont partagé un baiser lors d’une Aladdin-croquis sur le thème. Leur romance éclair a décollé avec des voyages aux Bahamas, des fêtes d’anniversaire avec Kris Jenner et même une apparition époustouflante sur le tapis rouge au Met Gala.

“Kim a presque oublié comment s’amuser quand elle était avec Kanye. Pete l’humilie et elle apprend l’humilité de lui”, a partagé une source EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa Vie pendant leur idylle. “Sa famille n’a jamais vu ce côté d’elle auparavant, mais ils sont juste heureux qu’elle soit si heureuse.” Notre source a ajouté : “Kim passe un moment incroyable avec Pete, et elle se sent plus heureuse qu’elle ne l’a été depuis longtemps. Pete permet à Kim d’être elle-même et elle ne se sent pas obligée de faire un spectacle pour qui que ce soit.

L’ancien couple a même réussi à résister à l’assaut des attaques sur les réseaux sociaux de l’ex de Kim Kanye Westqui lançaient des insultes aux SNL acteur et l’a même menacé dans les paroles de ses chansons. Malheureusement, le lien entre Pete et Kim n’était pas assez fort pour durer ne serait-ce qu’un an. Les deux n’ont pas encore commenté publiquement la scission. Repos assuré, HollywoodLa Vie vous tiendra au courant quand ils le feront!