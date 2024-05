Premières nouvelles de l’équipe : United contre Newcastle

Erik ten Hag tiendra une conférence de presse mardi après-midi pour présenter un aperçu du choc de mercredi contre Newcastle United à Old Trafford.

Il y a des doutes autour de plusieurs Reds avant le match, et Ten Hag a admis qu’il devait trouver un équilibre entre s’assurer que les joueurs sont prêts à revenir et leur donner suffisamment de temps de jeu avant la finale de l’Emirates FA Cup le 25 mai.

Amad a été touché lors de la défaite 1-0 contre Arsenal dimanche et sera évalué, tandis que Jonny Evans a également quitté le terrain plus tôt, après être revenu à l’action récemment.

Bruno Fernandes et Marcus Rashford étaient de nouveau absents en raison d’une blessure et Ten Hag a été interrogé sur leur récupération et leurs chances de figurer en finale, dans le tunnel d’Old Trafford.

« C’est difficile à dire mais je ne pense pas [they are a doubt for Man City]à ce moment, » a-t-il déclaré aux médias après le match.

« Bien sûr, ils doivent faire des pas et garder un rythme. Bruno, il a raté maintenant deux matchs, Rashy, je pense, plus.

« Si vous voulez y aller fort dans des matchs comme la finale de la coupe, vous avez besoin de minutes, avec l’entraînement de jeu. Ils le savent, mais nous devons aussi équilibrer cela très bien, lorsque vous aggravez les blessures, vous les manquez.

Espérons que le patron puisse fournir une mise à jour supplémentaire sur la paire lors de sa conférence de presse pour avoir un aperçu du match à Newcastle.