Premières impressions pratiques du tout nouveau MacBook Air d’Apple avec M2

Le tout nouveau MacBook Air avec M2 d’Apple est arrivé, doté d’un écran Liquid Retina plus grand de 13,6 pouces, d’une caméra FaceTime HD 1080p, d’une charge MagSafe, et plus encore. Aujourd’hui, le jour du lancement, The Apple Post s’est penché sur la nouvelle machine remarquablement mince, en jetant un coup d’œil à l’une des itérations MacBook Air les plus attendues d’Apple à ce jour.

Mesurant seulement 11,3 millimètres d’épaisseur et 2,7 livres de poids, le nouveau MacBook Air M2 est plus fin que l’iPhone d’origine d’Apple, avec deux ports Thunderbolt pour connecter des accessoires, une prise audio de 3,5 mm avec prise en charge d’écouteurs à haute impédance, une rangée de fonctions pleine hauteur avec Touch ID et le trackpad Force Touch d’Apple.

Le plus grand écran Liquid Retina de 13,6 pouces est 25% plus lumineux que le précédent MacBook Air M1, offrant plus d’espace d’écran, 500 nits de luminosité et la prise en charge de 1 milliard de couleurs.

Dès que vous sortez le nouveau MacBook Air M2 de la boîte, la finesse de la machine devient instantanément apparente. Le boîtier monocoque entièrement en aluminium, en quatre nouvelles finitions – minuit, starlight, argent et gris sidéral, semble robuste, Apple supprimant le design classique du coin MacBook Air, ce qui donne à la machine la même épaisseur à l’avant qu’à l’arrière .

La nouvelle option de couleur de minuit est un mélange de bleu et de noir. Depuis la courte période que j’ai passée à utiliser la machine, il est devenu évident que le nouveau MacBook Air de minuit est un aimant à empreintes digitales, similaire à d’autres ordinateurs portables de couleur sombre. Si vous êtes un maniaque du nettoyage, vous voudrez peut-être envisager l’une des trois autres couleurs de la gamme.

Lorsqu’il est ouvert sur un bureau, la moitié inférieure du nouveau M2 MacBook Air a à peu près la même épaisseur qu’un iPad, et comme les tout nouveaux modèles M1 Pro et M1 Max MacBook Pro de l’année dernière, Apple a rendu la charge MagSafe au Mac, avec le M2 MacBook Air est livré avec un câble de couleur assortie pour le chargement, qu’Apple vend également séparément pour 49 $.

Le nouveau MacBook Air comprend une nouvelle caméra FaceTime HD 1080p avec une résolution et des performances en basse lumière deux fois supérieures à celles de la génération précédente. La machine dispose d’un système audio à quatre haut-parleurs et d’un processeur 8 cœurs plus puissant et d’un GPU jusqu’à 10 cœurs.

Comme les modèles de MacBook Pro 2021, Apple a apporté l’encoche au MacBook Air M2. C’est une première impression pratique, et l’encoche est vraiment perceptible, surtout si vous n’avez utilisé aucun des MacBook Pro les plus récents, mais comme avec l’iPhone X en 2017, je suis sûr que l’encoche en deviendra bientôt une de ces choses que vous ne remarquez pas après une utilisation fréquente.

À partir de 1 199 $, Apple affirme que le nouveau MacBook Air offre jusqu’à 18 heures de lecture vidéo avec la même autonomie d’une journée qu’auparavant. Une utilisation ultérieure déterminera à quel point la batterie tient dans le monde réel, cependant, la puce M2 contribuera sans aucun doute à l’efficacité énergétique, en particulier lors de tâches lourdes.

Dans l’ensemble, les premières impressions sont bonnes. La machine est incroyablement mince et a l’air élégante, moderne et ressemble à une véritable mise à niveau plutôt qu’à une amélioration incrémentielle typique. Apple promet des performances ultra-rapides et une efficacité inégalée. J’ai donc hâte de tester la machine et d’approfondir tout ce que le tout nouveau MacBook Air avec M2 a à offrir.

