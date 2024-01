Premières impressions : l’artiste péruvienne Adria Alvarado mélange techniques numériques et traditionnelles

Adria Alvarado est une artiste qui mélange les techniques traditionnelles des beaux-arts avec les flux de travail de l’art numérique pour créer un art dynamique et élégant. Adria travaille à la télévision et au cinéma en tant qu’artiste de couleur, créant des œuvres d’art à utiliser dans le processus de script couleur pour définir le ton, la couleur et la lumière des films d’animation.

Adria a une fascination pour les huiles et les aquarelles qui influence son travail, et les conseils d’un célèbre artiste fantastique lorsqu’elle était adolescente l’ont incitée à faire carrière dans l’art. En savoir plus sur Page Web du portefeuille ArtStation d’Adria; elle est également tutrice à animal3d.

Où avez-vous grandi et comment cela a-t-il influencé votre art ? “J’ai grandi sur la côte nord du Pérou. Près de la plage, du soleil… un endroit où l’on trouve des couleurs vives dans chaque coin et sur chaque visage que l’on rencontre. Je crois que cette richesse chromatique et mon admiration pour l’art classique ont convergé d’une manière magique pour donner forme à ce que je capture désormais dans mes portraits.”

Vous êtes un enfant, vous voyez un tableau ou un dessin qui change tout… Que regardez-vous et quel effet cela a-t-il produit ? “J’ai un souvenir très vif d’avoir regardé les peintures d’Arcimboldo pendant longtemps. C’était la première fois que j’entrais en contact avec quelque chose comme ça. J’étais encore trop jeune pour le comprendre techniquement mais je pense que j’étais intrigué par l’idée de pouvoir matérialiser l’irréalité et l’abstraction avec cette force.

Est-ce qu’une personne s’est démarquée comme étant utile au cours de vos premières années ? “Sur le plan personnel, certainement ma mère. Elle a toujours encouragé mon penchant artistique même lorsque j’avais envie d’abandonner. Je me souviens être rentrée de l’école, m’être assise prête à peindre et avoir trouvé les tons d’aquarelle que j’avais utilisés et finis déjà remplacés par les nouvelles. Et artistiquement parlant, Boris Vallejo. Je lui ai écrit un jour (j’avais environ 14 ans) pour lui demander conseil sur mon travail, qui à l’époque était encore très amateur, et après avoir examiné mon portfolio, il m’a répondu qu’il voyait beaucoup de potentiel dans mon art et que je devais continuer. avec mon travail. Ses paroles étaient le petit coup de pouce dont j’avais besoin à ce moment-là. D’une manière ou d’une autre, je pense que les deux cas m’ont fait croire fermement à l’importance d’encourager et de guider ceux qui débutent. Nous commençons tous au même endroit… »

“Une peinture à l’huile de 8 x 11,7 pouces. C’est le plus petit format avec lequel j’ai jamais travaillé. Quand je veux me vider l’esprit, j’utilise des petits formats, où je peux contrôler les coups de pinceau et l’espace. C’est très relaxant.” (Crédit image : Adria Alvarado)

Quelle a été votre première commission payée et est-elle une représentation de votre talent ? “Ma première commande sérieuse a été pour César Mallorquí, un écrivain que j’apprécie beaucoup. C’était un portrait de son épouse bien-aimée. Je me souviens de l’avoir envoyé jusqu’en Espagne et d’avoir pensé : ‘Pour que je puisse vraiment vivre de ça !’ ‘”

Quelle est la dernière pièce que vous avez terminée et en quoi les deux diffèrent-elles ? “Maintenant, je travaille également dans l’industrie de l’animation, en particulier dans l’art des couleurs. La dernière chose que j’ai faite a donc été le scénario couleur d’un film d’animation, deux études de couleurs à l’huile et de nombreux dessins sur papier. Je ne dirais pas qu’ils diffèrent du début de mes commandes. Elles sont davantage le reflet du voyage quotidien que je fais entre l’art traditionnel et l’art numérique. Mon studio est un hybride de moniteurs et d’huile de lin, où j’oscille entre les deux.”

“Une peinture à l’huile de 11,7 x 16,5 pouces, c’est le deuxième des deux autoportraits que j’ai peints au cours de toute ma carrière.” (Crédit image : Adria Alvarado)

Gagner votre vie en tant qu’artiste est-il tout ce que vous pensiez ? “Je suis heureux de dire que c’est mieux que ce que je pensais. Je suis tellement reconnaissant de pouvoir me lever chaque jour, m’asseoir et faire ce que j’aime.”

Que vous réserve l’avenir ? “Artistiquement, je n’ai plus l’intention d’avoir un emploi du temps concret… et je ne parle pas de cohérence ou d’heures de pratique mais d’être prêt à explorer tous les défis artistiques qui se présentent à moi.

Ces dernières années, j’ai participé à des projets auxquels je n’aurais jamais pensé collaborer (films, jeux vidéo, art 3D) et je pense que c’était l’une des meilleures décisions que j’ai prises, sortir de ma zone de confort et de mon limites personnelles. J’aime sentir que le chemin artistique est une exploration sans fin. Après tout, je pense que c’est ça la vie.”

“Quelques croquis à l’huile et un portrait numérique [below]”. (Crédit image : Adria Alvarado)

(Crédit image : Adria Alvarado)

