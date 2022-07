Premières images du télescope spatial James Webb de la NASA : comment regarder la révélation en direct

Lorsque le télescope spatial James Webb a été lancé le jour de Noël, les fans de l’espace se sont retrouvés avec une vague d’émotions contradictoires. Oui, il y avait de la crainte, mais il y avait aussi du stress, de la perplexité, de l’anxiété, du soulagement, de la joie, de l’anticipation. Enfin, cette machine de 10 milliards de dollars se dirigeait vers sa maison au-delà de la Terre… mais après avoir célébré le décollage, il y avait des mois de tests à passer. Ça a été les montagnes russes du télescope.

Mais Webb est sain et sauf et il a jeté son œil puissant à travers l’univers – et la NASA est prête à montrer les fruits de son travail. Le 12 juillet, la NASA publiera les premières images à part entière prises par le JWST plaqué or, chasseur d’exoplanètes, perceur de poussière d’étoiles et chercheur de trous noirs.

Voici tous les détails dont vous avez besoin pour vous connecter.

Ballon Aéronautique



Comment capturer les premières images JWST

L’équipe JWST organisera un événement principal pour dévoiler les images du télescope en temps réel le mardi 12 juillet à 7h30 PT. Vous pouvez le regarder sur Télévision de la NASAvu ci-dessous.

Voici cette fois autour du monde.

États-Unis : 7 h 30 PT / 10 h 30 HE

Brésil : 11h30 (district fédéral)

Royaume-Uni : 15h30

Afrique du Sud : 16h30

Russie : 17h30 (Moscou)

EAU : 18h30

Inde : 20h00

Chine : 22h30

Japon : 23h30

Australie : 13 juillet, 00 h 30 AEST

Assurez-vous également de vérifier CNET Highlights, notre chaîne YouTubepour tous les grands moments.

Puis-je faire une visite privée des premières images de JWST ?

Ouais. Si vous n’êtes pas un grand fan des dévoilements en direct et que vous préférez tout prendre sans pompe, la NASA publiera également les premières images en couleur et spectrales de JWST données en ligne ici. Ajoutant au drame, l’agence dit que ces images seront publiées “une par une”.

Bord de nos sièges, les gens.

Vous pouvez également dire bonjour à votre nouvel écran de veille, papier peint, décoration intérieure et tasses à café personnalisées en télécharger des versions haute résolution des découvertes scientifiques du JWST et d’autres contenus supplémentaires.

Que faut-il attendre des premières images de JWST ?

À présent, vous avez peut-être vu quelques images préliminaires du JWST. Je sais que j’ai passé pas mal de temps à y réfléchir. Mais ce ne sont pas exactement les “premières images” de l’oscilloscope.

En bref, la NASA doit passer par un total de 17 “modes” de test, qui peuvent être considérés comme des points de contrôle, avant de démarrer le télescope. Et au fur et à mesure que l’agence progressait dans la liste, nous avons eu la chance d’avoir un tas de coups d’œil rouge-orange luminescents sur la vision éventuelle de JWST.

NASA/STScI



Cependant, ce sont à peu près les produits de l’étalonnage de tous les instruments du télescope – que vous pouvez lire plus en détail ici – et non les images de conglomérat finalisées et très attendues que les scientifiques appellent la “première lumière” de JWST.

Mais lors d’une conférence de presse tenue le 29 juin, les membres de la NASA qui ont déjà aperçu la véritable première lumière de JWST ont déclaré qu’ils étaient absolument époustouflés et presque ému aux larmes.

“Ce que j’ai vu m’a ému, en tant que scientifique, en tant qu’ingénieur et en tant qu’être humain”, a déclaré Pam Melroy, administratrice adjointe de la NASA.

Nous avons une idée de Quel La NASA a décidé d’examiner. La cinq cibles pour James Webb ont été révélées le 8 juillet et comprennent une nébuleuse, un amas de galaxies et même une exoplanète. Nous n’avons pas encore beaucoup plus d’informations que cela, mais ce qui est certain, c’est que ce sera monumental.

C’est parce que JWST fonctionne différemment des autres télescopes de haute technologie, y compris Hubble. Il utilise ce qu’on appelle l’imagerie infrarouge pour nous montrer une région de l’univers que nous ne pouvons pas voir à l’œil nu – et même Hubble ne peut pas voir avec son objectif ultra-puissant. D’autres télescopes spatiaux peuvent voir dans l’infrarouge, mais aucun n’est aussi puissant que Webb.

Laboratoire d’images conceptuelles du Goddard Space Flight Center de la NASA



Ce que vous devez savoir sur l’imagerie infrarouge

En un mot, les instruments d’imagerie infrarouge de JWST collaborent pour détecter la lumière émanant d’une région du spectre électromagnétique invisible à l’œil humain – la région infrarouge. Cette zone du spectre est vitale pour cartographier la chronologie de notre univers, mais elle manquait en quelque sorte dans les observations précédentes.

Alors que les étoiles et les galaxies s’éloignent de plus en plus de nous, les longueurs d’onde de la lumière qu’elles émettent s’étirent continuellement comme un élastique qu’on tire. Finalement, ils s’étirent tellement qu’ils atteignent la région infrarouge du spectre électromagnétique. Et, parce que l’univers est en constante expansion, les étoiles les plus anciennes, les plus rares et probablement les plus précieuses – et les choses éclairées par ces étoiles – ne nous apparaissent que sous forme de lumière infrarouge.

Alors, on ne peut pas voir ces corps cosmiques super lointains et vraiment anciens avec nos yeux – ou même une lentille de télescope ordinaire, d’ailleurs – même si nous louchons jusqu’à ce que nos visages soient blessés et espérons jusqu’à ce que notre foi commence à diminuer.

NASA et J. Olmsted [STScI]

Lorsque JWST lève les yeux vers le ciel, cependant, il peut nous montrer toute cette bonté infrarouge. Il illuminera pour nous toutes les étoiles, les galaxies, les quasars, les trous noirs et peut-être même les exoplanètes prêtes à contenir la vie que nous ne pouvons pas voir. Vous pouvez en savoir plus sur le mécanisme infrarouge ici – mais fondamentalement, considérez-le comme la différence entre regarder les étoiles depuis une ville de New York saturée de lumière, puis à nouveau depuis un vallon de forêt sombre.

Au milieu du feuillage dense, vous verriez beaucoup plus d’étincelles même si c’est le même ciel. Vous le visualisez simplement sans être filtré par la pollution lumineuse. JWST fait passer cela au niveau supérieur… fois un million. Il est armé pour nous montrer un univers non filtré.

Hubble a quelques capacités de détection infrarouge, mais pas autant que JWST. D’autres sondes spatiales, comme la 1989 Explorateur de fond cosmique ont techniquement étudié une plus grande distance dans l’univers que le JWST – mais JWST “a été conçu non pas pour voir les débuts de l’univers, mais pour voir une période de l’histoire de l’univers que nous n’avons pas encore vue”, John Mather, projet senior scientifique pour le télescope spatial James Webb, a déclaré.

NASA et ESA



Potentiellement, comprendre cette pièce manquante du puzzle cosmique pourrait nous aider à savoir si l’histoire du Big Bang est correcte, jusqu’où l’univers s’étend vraiment et, un jour, peut-être même nous montrer s’il y a de la vie là-bas. Ou prouvez-nous que nous sommes seuls.

Les possibilités sont infinies, mais elles commenceront à se dérouler le 12 juillet. D’ici là, voici le compte à rebours de la première lumière JWST de la NASA.