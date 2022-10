Premières images des travaux sur un extraordinaire « gratte-terre » de 800 milliards de livres sterling de 110 milles alors que la construction commence en Arabie saoudite

Des images de drones EXTRAORDINAIRES montrent le début des travaux sur le gratte-ciel latéral de 110 miles de long surnommé “The Line” en Arabie saoudite.

Le projet, d’une valeur de centaines de milliards de livres, devrait un jour abriter cinq millions de personnes dans l’une des mégapoles de haute technologie qui traversent le désert depuis le golfe d’Aqaba.

Des images de drones semblent montrer «The Line» en construction en Arabie saoudite

L’avion est destiné à une mégapole surnommée “Earth Scraper”

Des engins de terrassement sont en cours dans le désert d’Arabie Saoudite

Les creuseurs déplacent la terre et aplanissent la zone

Le projet pourrait prendre jusqu’à 50 ans pour être terminé

Des images publiées par les opérateurs de drones saoudiens OT Sky et le magazine d’architecture respecté Dezeen montrent les bases de l’énorme structure.

D’innombrables camions et engins de terrassement peuvent être vus gronder autour du chantier alors qu’ils commencent à travailler sur “The Line”.

Et au centre se trouve une énorme tranchée droite qui s’étend à travers les sables du désert.

C’est sur ces fondations que les Saoudiens rêvent de bâtir leur projet ambitieux, qui s’inscrit dans le cadre plus large du schéma NEOM.

La ligne sera revêtue de verre miroir et aura à peu près la taille de l’État américain du Massachusetts et plus grande que l’Empire State Building.

Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman a révélé les plans de la gigantesque structure en janvier 2021 dans le but de créer la propre version du Royaume, les pyramides d’Égypte.

Mais les planificateurs s’interrogent sur le prix du projet et sur la question de savoir si les gens seraient attirés par la vie dans un espace confiné après la pandémie.

Le prince ben Salmane va de l’avant avec l’idée de cafouillage qu’il a qualifié de “révolution civilisationnelle qui donne la priorité aux humains”.

La ligne se composera de deux bâtiments de 1 600 pieds de haut parallèles l’un à l’autre dans le désert et sa construction prendra 50 ans.

Les estimations rapportées du coût total du projet vont de 150 milliards de livres sterling à 800 milliards de livres sterling.

Il sera si long que les ingénieurs auront besoin d’entretoises pour tenir compte de la courbure de la Terre et il aura sa propre ligne ferroviaire à grande vitesse et sa marina.

Le complexe gargantuesque devrait s’étendre du golfe d’Aqaba à l’ouest du pays, à travers une chaîne de montagnes et dans une “aérotropole” désertique.

La structure lisse offre un temps de trajet de bout en bout d’environ 20 minutes et doit être alimentée en énergie renouvelable.

Il aura également des kilomètres de verdure et de maisons et ses propres fermes pour nourrir les plus de cinq millions d’habitants qui devraient le remplir.

Les résidents devront avoir un abonnement pour accéder à trois repas par jour.

Prince MBS insiste sur le fait que le bâtiment sera neutre en carbone et aura son propre stade à 1 000 pieds au-dessus du sol.

Le prince espère que Neom créera des milliers de nouveaux emplois et sevrera le pays de sa dépendance vis-à-vis du secteur pétrolier et gazier pour remplir les caisses de l’État.

Le financement international du projet pie-in-the-sky a jusqu’à présent eu du mal à décoller alors que les pays boycottent l’Arabie saoudite pour ses violations présumées des droits de l’homme.

Les militants des droits de l’homme ont appelé les entreprises occidentales à boycotter le développement en raison du bilan du royaume en matière de droits de l’homme, en particulier depuis le meurtre en 2018 du journaliste du Washington Post Jamal Khashoggi à Istanbul.

Khashoggi a été tué dans l’ambassade saoudienne de la ville turque avant que son corps ne soit découpé dans un crime qui a été condamné par les dirigeants mondiaux.

Le prince a nié toute implication.

Le développement de Neom a également entraîné l’expulsion forcée des tribus locales de la région, selon des rapports.

“C’est absolument un désastre et je suis déçu”, a déclaré Alya Alhwaiti, membre de la tribu Huwaitat qui est déplacée par le projet.

Son cousin, Abdulrahim al-Huwaiti, a été tué alors qu’il tentait de démolir sa maison l’année dernière. Elle vit maintenant au Royaume-Uni et a accusé les entreprises occidentales qui ont rejoint le projet de “ne pas se soucier des droits de l’homme”.

La ville fantastique devrait être basée en partie sur terre et en partie dans la mer Rouge et est soutenue par le fonds d’investissement privé saoudien de 500 milliards de dollars.

La ville sera située à la frontière avec la Jordanie et l’Égypte et commencera à accueillir des résidents et des entreprises d’ici 2030, mais les constructeurs et les urbanistes disent que cela pourrait prendre environ 50 ans.

Ils ne savent pas non plus si les résidents seraient amenés à vivre dans le complexe métallique après la pandémie et craignent que la structure géante n’ait un impact sur la migration des animaux et des oiseaux et sur l’écoulement des eaux souterraines.

Les planificateurs environnementaux disent que le vitrage en miroir du bâtiment pourrait confondre davantage les oiseaux lors de leur migration annuelle à travers la région.

Des documents ont révélé des plans pour construire des robots servantes qui nettoieront les maisons de ces travailleurs étrangers très bien payés, ce qui signifie qu’ils n’auront pas à se soucier des tâches ménagères.

L’ensemencement des nuages ​​sera également utilisé pour créer des nuages ​​de pluie dans le pays incroyablement sec qui a la taille de l’Europe occidentale.

Le processus consiste à déverser des substances telles que la neige carbonique, à l’aide d’avions ou de drones, dans les nuages ​​pour créer des précipitations.

Certaines des autres propositions bizarres pour la ville incluent des “robots dinosaures” dans une attraction de style Jurassic Park et des “arts martiaux robotisés” où les machines se combattront pour se divertir.

Le royaume souhaite également créer une lune artificielle géante qui s’illuminera chaque nuit et servira de point de repère majeur.

MBS a récemment déclaré qu’il voulait que le sable de Silver Beach proposé par la ville “brille” dans le noir.

Cependant, deux sources proches du projet ont déclaré au Wall Street Journal que les ingénieurs n’avaient pas encore trouvé de moyen de le faire en toute sécurité.

L’Arabie saoudite a annoncé la construction de Neom lors de la conférence Future Investment Initiative 2017 à Riyad.

Vue d’artiste de Neom, une ville futuriste en construction en Arabie saoudite