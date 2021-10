Premières images de Mercure capturées par des vaisseaux spatiaux européens et japonais | Actualités scientifiques et technologiques

Une mission spatiale lancée conjointement par les agences spatiales européenne et japonaise a capturé ses premières vues de la planète Mercure lors d’un survol « sans défaut ».

L’approche la plus proche de la mission BepiColombo a eu lieu vendredi vers minuit lorsque le vaisseau spatial s’est approché à moins de 200 km (125 miles) de la surface de Mercure.

La mission conjointe de l’Agence spatiale européenne (ESA) et de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) a été lancée en 2018.

À l’aide de ses caméras de surveillance et de la capture des données d’un certain nombre d’instruments scientifiques – qui ont été téléchargées au cours de la matinée de samedi – une sélection de premières impressions a maintenant été publiée par l’ESA.

Les images de Mercure ont été capturées à une altitude d’environ 1 000 km. Photo : ESA/JAXA



Mercure est la plus petite planète de notre système solaire et la plus proche du soleil. À partir de la surface couverte de cratères photographiée par BepiColombo, le soleil apparaîtrait plus de trois fois plus grand dans le ciel que depuis la Terre.

« Le survol a été impeccable du point de vue du vaisseau spatial, et c’est incroyable de voir enfin notre planète cible », a déclaré Elsa Montagnon, responsable des opérations du vaisseau spatial pour la mission.

Les caméras de surveillance ont capturé des instantanés en noir et blanc de la planète en résolution 1024×1024 ainsi que certains des éléments structurels du vaisseau spatial, y compris ses antennes et la flèche du magnétomètre.

Les agences spatiales ont souligné les caractéristiques géographiques de la planète. Photo : ESA/JAXA



BepiColombo a fait son approche la plus proche de la surface du côté nocturne de Mercure, de sorte que les images capturées proviennent d’une altitude d’environ 1 000 km.

« C’était un sentiment incroyable de voir ces images presque en direct de Mercure », a déclaré Valetina Galluzzi, co-investigatrice du système d’imagerie SIMBIO-SYS de BepiColombo qui sera utilisé une fois en orbite de Mercure.

« Cela m’a vraiment fait plaisir de rencontrer la planète que j’étudie depuis les toutes premières années de ma carrière de chercheur, et je suis impatiente de travailler sur de nouvelles images de Mercure à l’avenir », a-t-elle ajouté.

Des cratères connus étaient visibles sur la planète depuis le survol de BepiColombo. Photo : ESA/JAXA



« C’était très excitant de voir les premières images de Mercure de BepiColombo et de comprendre ce que nous voyions », a déclaré David Rothery de l’Open University du Royaume-Uni, qui dirige le groupe de travail sur la surface et la composition du mercure de l’ESA.

« Cela m’a rendu encore plus enthousiaste à l’idée d’étudier les données scientifiques de la plus haute qualité que nous devrions obtenir lorsque nous sommes en orbite autour de Mercure, car c’est une planète que nous ne comprenons pas encore complètement », a-t-il déclaré.