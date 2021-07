Premières images de la police de Bhoot : Saif Ali Khan enfile un énorme couvre-chef avec des cornes | Films Actualités

New Delhi: Les premières images du film de comédie d’horreur Disney et Hotstar Bhoot Police sont sorties alors que la plate-forme OTT a publié une vidéo annonçant sa prochaine liste de projets, qui incluent Ajay Devgn avec Bhuj: The Pride of India, Tisca Chopra’s Fear 1.0, Shabana Azmi avec The Empire, Sushmita Sen a dirigé Arya 2, entre autres projets.

Dans la vidéo, nous voyons un aperçu fugace du film Bhoot Police. Les trois images que la vidéo montre du film incluent une photo de Yami Gautam, suivie de Saif Ali Khan et Arjun Kapoor regardant attentivement quelque part et la troisième et la plus dramatique, montre Saif enfilant un couvre-chef massif d’apparence tribale avec deux cornes dessus. . L’acteur a également un tikka rouge sur le front et de la boue frottée sur ses joues. L’ambiance générale est primitive et sauvage.

Bhoot Police met en vedette Saif avec Arjun Kapoor, Yami Gautam et Jacqueline Fernandes et est réalisé par Pawan Kripalani. Le film est produit par Tips Industries.

L’épouse de Saif, l’actrice Kareena Kapoor Khan, avait précédemment partagé le premier regard de son mari de Bhoot Police sur son Instagram.

« N’ayez pas peur du paranormal et sentez-vous ‘Saif’ avec VIBHOOTI. #BhootPolice Bientôt sur @disneyplushotstarvip », Kareena a légendé son message.

Le film était auparavant censé avoir une sortie en salles, mais en raison de la pandémie de COVID-19, il sortira désormais sur OTT. En parlant de la même chose, le producteur du film Ramesh Taurani a partagé avec ETimes : « Je n’avais pas le choix. Je ne vois pas les cinémas ouvrir avant novembre 2021, et cela aussi à 50% de leur capacité. Au train où vont les choses, il faudra encore beaucoup de temps pour revenir aux temps anciens. »

Il a en outre ajouté: « Écoutez, je devais sortir » Bhoot Police « en septembre 2021. Je pensais qu’il serait mieux dans le scénario actuel si je m’en tenais à mon mois d’origine. Alors oui, ‘Bhoot Police’ sortira sur OTT principalement en septembre ou octobre.