Les nominés aux Oscars de cette année figuraient historiquement parmi les alignements les plus diversifiés de l’événement: soixante-dix femmes ont obtenu des hochements de tête dans 23 catégories et neuf personnes de couleur ont été nominées pour leur jeu d’acteur.

Avant même l’annonce des lauréats, il y a eu plusieurs avancées notables – notamment les nominations des meilleurs acteurs pour Riz Ahmed, le premier musulman à être ainsi reconnu, et Steven Yeun, le premier acteur américano-asiatique à être inclus dans la catégorie. Et pour la deuxième fois seulement dans l’histoire des Oscars, deux femmes noires – Viola Davis et Andra Day – étaient en lice pour la meilleure actrice.

Et même si un balayage des catégories d’acteurs par des personnes de couleur ne s’est pas matérialisé, il y a eu beaucoup d’autres premières:

Une première coréenne: Yuh-Jung Youn est le premier acteur coréen à remporter un Oscar. C’était la première nomination de l’interprète, dont le tour de grand-mère ironique dans «Minari» lui a également valu des prix SAG et BAFTA cette saison. « Peut-être », a-t-elle déclaré dimanche dans son discours, « c’est l’hospitalité américaine pour l’acteur coréen. »

Honneurs pour les gagnants vieillissants: Anthony Hopkins, à 83 ans, est devenu l’acteur le plus âgé à remporter le prix du meilleur acteur. Il a gagné pour sa performance en tant qu’homme souffrant de démence dans «Le Père». Avec la victoire d’Ann Roth pour les costumes dans «Ma Rainey’s Black Bottom», elle est devenue la femme la plus âgée à avoir remporté un Oscar. Elle a 89 ans.