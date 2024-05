Premières doses du vaccin antipaludique R21/Matrix-M™ expédiées en Afrique

Distribution de R21/Matrix-M MT dans toute la région africaine devrait commencer dans les semaines à venir

Le Serum Institute of India, Novavax et l’Université d’Oxford célèbrent leurs réalisations lors d’un événement avec l’hon. Eric Garcetti, ambassadeur des États-Unis en Inde, à Pune, en Inde

GAITHERSBURG, Maryland, 20 mai 2024 – Novavax, Inc. (Nasdaq : NVAX), une société mondiale qui fait progresser les vaccins à base de protéines avec son adjuvant Matrix-M™, a célébré aujourd’hui la première expédition de vaccin antipaludique R21/Matrix-M™ par son partenaire, Serum Institute of India (SII). R21/Matrix-M est le deuxième vaccin antipaludique dont l’utilisation est autorisée chez les enfants dans les régions où le paludisme est endémique et devrait contribuer à combler l’écart entre la demande et les doses disponibles. La distribution vers les pays africains à forte incidence de paludisme devrait commencer dans les semaines à venir.

« Le vaccin R21/Matrix-M™ est un nouvel outil essentiel pour aider à mettre fin à l’impact sanitaire et économique dévastateur du paludisme sur près de la moitié de la population mondiale, y compris la perte tragique de 1 300 enfants chaque jour », a déclaré John C. Jacobs. , président et chef de la direction, Novavax. « Aujourd’hui plus que jamais, les collaborations sont impératives pour répondre aux besoins non satisfaits en matière de maladies infectieuses évitables. Novavax est fier de notre partenariat avec l’Université d’Oxford et le Serum Institute of India, et du rôle de l’adjuvant Matrix-M dans ce vaccin, et reconnaissant du soutien de Gavi et de l’UNICEF dans son déploiement.

L’expédition a été annoncée lors d’une cérémonie organisée au siège de SII à Pune, en Inde, en présence de l’hon. Eric Garcetti, ambassadeur des États-Unis en Inde ; M. Adar Poonawalla, PDG, SII ; Dr Mehreen Datoo, chercheur associé, maître de conférences clinique en maladies infectieuses, département de médecine Nuffield de l’Université d’Oxford ; Silvia Taylor, vice-présidente exécutive, directrice des affaires générales et du plaidoyer, Novavax et d’autres dignitaires.

Le Dr Umesh Shaligram, directeur exécutif de la R&D du Serum Institute of India, a déclaré : « Le début de la distribution du vaccin antipaludique R21/Matrix-M™ en Afrique représente une avancée révolutionnaire dans notre mission de lutte contre les inégalités en matière de santé dans le monde. En Inde, nous sommes incroyablement fiers de collaborer avec nos estimés partenaires, Novavax et l’Université d’Oxford, ainsi que Gavi, l’UNICEF et l’OMS, pour rendre ce vaccin salvateur accessible et abordable à ceux qui en ont le plus besoin. est depuis longtemps un adversaire redoutable, faisant d’innombrables victimes et affectant de manière disproportionnée les populations les plus vulnérables d’Afrique. En fournissant ce vaccin aux premières lignes, nous protégeons non seulement les individus, mais nous donnons également du pouvoir aux communautés et ouvrons la voie à un avenir meilleur et sans paludisme. «

Créé par l’Institut Jenner de l’Université d’Oxford et développé par le Serum Institute of India, le vaccin R21/Matrix-M contient deux ingrédients clés : l’antigène R21 spécifique du paludisme et l’adjuvant Matrix-M à base de saponine de Novavax pour améliorer la réponse du système immunitaire. , augmentant l’ampleur et la durabilité de la réponse anticorps. Les résultats des essais cliniques de phase 3 démontrant l’innocuité et l’efficacité contre le paludisme clinique chez les enfants ont été publiés en février 2024 dans La Lancette.

Le professeur Adrian Hill, directeur de l’Institut Jenner de l’Université d’Oxford, a déclaré : « Le début de la distribution à grande échelle de ce vaccin très efficace et très rentable devrait marquer un tournant dans la lutte contre le paludisme. »

À propos de Novavax

Novavax, Inc. (Nasdaq : NVAX) promeut l’amélioration de la santé en découvrant, en développant et en commercialisant des vaccins innovants pour aider à se protéger contre les maladies infectieuses graves. Novavax, une société mondiale basée à Gaithersburg, dans le Maryland, aux États-Unis, propose une plateforme vaccinale différenciée qui combine une approche de protéines recombinantes, une technologie innovante de nanoparticules et l’adjuvant breveté Matrix-M de Novavax pour améliorer la réponse immunitaire. Le portefeuille de la Société comprend son vaccin contre la COVID-19, et son pipeline comprend des vaccins candidats contre la grippe combinés contre la COVID-19 et des vaccins autonomes contre la grippe. De plus, l’adjuvant de Novavax est inclus dans le vaccin antipaludique R21/Matrix-M de l’Université d’Oxford et du Serum Institute of India. Veuillez visiter novavax.com et LinkedIn pour plus d’informations.

Énoncés prospectifs

Les déclarations contenues dans le présent document concernant l’avenir de Novavax, ses plans et perspectives opérationnels, sa mission, son partenariat avec Serum et l’impact du vaccin antipaludique R21/Matrix-M™ sur l’incidence du paludisme sont des déclarations prospectives. Novavax prévient que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. Ces risques et incertitudes incluent, sans limitation, la capacité de Novavax à fournir avec succès Matrix-M à son partenaire ; La capacité de SII à fabriquer, distribuer ou commercialiser avec succès le vaccin R21/Matrix-M, les défis pour satisfaire diverses exigences en matière de sécurité, d’efficacité et de caractérisation du produit, y compris celles liées à la qualification des processus, à la validation des tests et aux tests de stabilité, nécessaires pour satisfaire les autorités réglementaires applicables ; difficulté à obtenir des matières premières et des fournitures rares ; les contraintes en matière de ressources, y compris le capital humain et la capacité de fabrication, et les contraintes sur la capacité de Novavax et de son partenaire à suivre simultanément les voies réglementaires prévues dans plusieurs juridictions, conduisant à des dépôts réglementaires échelonnés et à des actions réglementaires potentielles ; les défis ou les retards dans la conduite des essais cliniques ; les difficultés ou les retards dans l’obtention de l’autorisation réglementaire ; les retards ou difficultés de fabrication, de distribution ou d’exportation ; les défis liés à l’adoption et à l’acceptation par le marché du vaccin R21/Matrix-M ; et les autres facteurs de risque identifiés dans les sections « Facteurs de risque » et « Analyse par la direction de la situation financière et des résultats d’exploitation » du rapport annuel de Novavax sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 et des rapports trimestriels ultérieurs sur formulaire. 10-Q, tel que déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Novavax avertit les investisseurs de ne pas se fier considérablement aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Novavax vous encourage à lire ses documents déposés auprès de la SEC, disponibles sur www.sec.gov et www.novavax.com, pour une discussion sur ces risques et incertitudes ainsi que sur d’autres. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ne sont valables qu’à la date de ce document, et nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser ces déclarations. Les activités de Novavax sont soumises à des risques et incertitudes importants, y compris ceux mentionnés ci-dessus. Les investisseurs, les investisseurs potentiels et autres devraient accorder une attention particulière à ces risques et incertitudes.

