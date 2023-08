Premières de Music Friends & Culture cette semaine

Juste avant la fin du mois célébrant les 50 ans du hip-hop, un nouveau jeu télévisé fusionne le genre avec le divertissement, l’illumination et l’exaltation.

On The Edge : Amis de la musique et culturee mettant en vedette des invités célèbres Jerrika Karlae, Kaliii et Pretty Boss Vette sera présentée en première le jeudi 31 août.

Un communiqué de presse rapporte que la plateforme de type interview inclura des questions et des défis sur la culture pop qui pousseront les joueurs dans leurs retranchements.

Créé par Derrian « Phreshy » Perry et Zeplyn Tillman et présenté par I Am Phreshy Brand, Sovereign Brands et AMPD365, On The Edge : Amis de la musique et culture on dit qu’il « repousse les limites et rassemble les mondes de la musique, de l’amitié et de la culture noire ».

«Mon inspiration derrière la création de l’émission était de ramener du contenu organique et amusant. L’objectif était de créer une atmosphère qui n’était pas si sérieuse, mais qui était néanmoins capable de donner aux artistes une plate-forme pour briller et montrer leur personnalité ainsi que leur métier », a déclaré Phreshy, co-créateur de l’émission. AMBIANCE. « On a juste commencé à avoir l’impression que tout le contenu produit était soit lourd, plein de drames, trop exagéré et hyper produit », a-t-il ajouté. «Je voulais tout le contraire. Merci à AMPD 365 et à Sovereign Brands d’avoir cru en cette vision, je suis ravi de voir comment le public appréciera le spectacle.

Découvrez la bande-annonce de On The Edge : musique, amis et culture ci-dessous.

On The Edge : Amis de la musique et culturee premières le jeudi 31 août sur YouTube de l’AMPD 365.