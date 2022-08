Premières critiques de Liger: “Blockbuster” ou “occasion manquée”

Premiers avis sur Twitter de Liger : La star de Telugu Vijay Deverakonda et le film pan-indien Liger de l’actrice de Bollywood Ananya Panday arrivent en salles aujourd’hui, le 25 août. Réalisé par Puri Jagannadh, le film d’action sportive présente Vijay en tant que boxeur de combat MMA titulaire avec Ananya. Outre Vijay Deverakonda et Ananya Panday, l’ancien boxeur champion du monde des poids lourds Mike Tyson fait une apparition dans le film.

La bande-annonce du film montre que Liger est l’histoire d’un gars né et élevé dans les rues de Mumbai qui devient un champion du monde de kickboxing. Le film est sorti en salles aujourd’hui dans toutes les langues, y compris le télougou, l’hindi, le tamoul, le malayalam et le kannada. Cependant, la version hindi de Liger ne diffusera que des émissions nocturnes aujourd’hui (25 août) et aura des émissions régulières à partir de vendredi (26 août). Pour toutes les autres langues, la date de sortie en salles du film est le 25 août.

Pendant ce temps, les premières critiques de la vedette de Vijay Deverakonda, Liger, ont commencé à affluer sur Twitter. Selon les premières critiques sur Twitter, il semble que Liger s’est ouvert à une réponse mitigée de la part des cinéphiles qui attendaient beaucoup du premier projet pan-indien de Vijay.

Alors qu’une section de cinéphiles a loué le jeu d’acteur de Vijay Deverakonda et a affirmé que Liger se révélerait être un blockbuster, une autre partie du public s’est rendue sur Twitter pour exprimer sa déception et a appelé la “direction paresseuse” de Puri Jaganaddh, le “scénario faible” du film et ” scénario », le « raté » d’Ananya Panday agissant tout en mentionnant à quel point le bégaiement de Vijay dans le film est ennuyeux. Certains ont qualifié le film d’« opportunité gâchée ».

Découvrez ci-dessous quelques-uns des premiers avis sur Twitter :

#Liger Sous la moyenne.

Les scènes d’action, le travail acharné de VD, RamyaKrishna sont des points positifs.

Pas d’histoire, chansons de la semaine .. – vj1909 (@vj1909) 25 août 2022

1ère mi-temps ordinaire .. vous ne pouvez voir que vijay devarkonda pas le vijay de puri que le facteur x manque et que la partie de bégaiement est si ennuyeuse. certaines scènes étaient grincer des dents maxx et trop terminées. intrigue facilement prévisible#Liger– Pierre (@urstrulyPeter) 24 août 2022

Gone case..Pas l’introduction pan india vijay devrait obtenir. À part sa présence à l’écran, rien n’a fonctionné, une écriture pathétique et ananya pandya est un gros raté en tant qu’héroïne. 2/5 #Liger– Pierre (@urstrulyPeter) 24 août 2022

Première mi-temps terminée… Puri est de retour en forme.

Chargement d’un blockbuster….

Séquences d’action exaltantes… Vijay’ @TheDeverakonda … Crisp Dailogues… Pas un peu de lag sauf le bégaiement 😉 Pur @purijagan Manie… Allez #Liger! pic.twitter.com/5wrDiOAroq— Ismail Penukonda (@iPenMD) 25 août 2022

Avis en un mot : – Excellent L’un des meilleurs films liés au voyage d’un lutteur et aux scènes de combat était si classique. #VijayDevarakonda comme d’habitude cloué son rôle dans le film.#Mike Tyson joué un excellent rôle.#AnanyaPanday était si chaud et joli.#Liger #LigerReview pic.twitter.com/fNzJaH728X — (@catzproud) 25 août 2022

Le maître du scénario, des dialogues et de la caractérisation est de retour ! Faites de la place pour @purijagan il est foutu de retour #Liger #BlockBusterLiger @TheDeverakonda balancement @ananyapandayy est un artiste mignon, @getupsrinu3 bon travail pic.twitter.com/KHEsSdLstd— #DalitLivesMatter (@jvtejah) 25 août 2022

#Liger flop aussi..

Puri Jagannath est devenu comme RGV.. Pas de contenu de nos jours https://t.co/Xv0D8KAcj1– Prakash A (@PrakashAamir) 25 août 2022

#LigerReview#BycottLiger

Puri a raté une grande chance avec le film #Liger HISTOIRE

SCÉNARIO

DEUXIÈME PARTIE

CLIMAX

Piste d’héroïne

HÉROS agissant #VijayDeverakonda l’action est médiocre, le personnage de bégaiement ne convenait pas à Vijay Devarakonda. Note :1.5/5@TheDeverakonda pic.twitter.com/IRkrEbPoRZ— GABBAR 007 (@Gabbar_JSP) 25 août 2022

Vijay a fait de son mieux avec du swag, des combats et des efforts, mais le bégaiement est allé contre lui. Mike Tyson est inefficace et il n’était même pas nécessaire. Une belle opportunité gâchée pour @TheDeverakonda pour aller pan inde car il est mal laissé tomber par Puri. Un film décevant #Liger– Sharat (@sherry1111111) 25 août 2022

Liger : Quelle merde

Film plein de crincheux

Vjd & @ananyapandayy je ne sais pas comment agir

Surtout quel genre d’expressions elle donne les pires talents d’actrice que j’ai vus

Ramya Krishnan crie toujours

Pas de scénario #VijayDevarakonda #AnanyaPanday #Liger pic.twitter.com/7dAfm39kn0– Sam_Curran (@Samcurran1234) 25 août 2022

Vijay Deverakonda star Liger, produit par Dharma Productions et Puri Connects, aurait un budget énorme sur Rs 100 crore. La durée du film est de 2 heures 20 minutes, la première moitié étant de 1 heure 15 minutes et la seconde moitié étant de 1 heure 5 minutes. Il y a sept combats et six chansons dans le film, selon un rapport IANS.

Parlant de son personnage dans le film, Vijay a été cité par IANS comme disant: “Mon personnage dans le film a un problème de bégaiement et cela l’a rendu plus intéressant”, a déclaré Vijay. “D’un côté, c’est le gars qui est physiquement si fort et intimidant pour les autres, c’est un combattant, mais il ne peut même pas prononcer les trois simples mots ‘je t’aime’ à la fille qu’il aime.” un humour subtil et une couche émotionnelle à son personnage. Au début, quand on a commencé à tourner, j’avais du mal à trouver la bonne note, mais au bout de trois jours, tout était facile.”

Liger met également en vedette Ramya Krishnan et Ronit Roy dans des rôles clés.