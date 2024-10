Premières appropriations démoscènes de l’art fantastique

Voici un aperçu fascinant et spécifique de pixel art basé sur des peintures fantastiques, principalement celles de Boris Vallejo, que l’on trouve dans la scène démo de la fin des années 80 productions.

Je n’avais pas pensé à l’artiste péruvien Boris Vallejo dans les âges. Je me souvenais de ses superbes illustrations fantastiques, mettant en scène des guerriers et des princesses au rendu idéaliste, musclés et légèrement vêtus (mais pas indécents). S’ils ne combattaient pas des monstres, les personnages n’auraient pas l’air déplacés dans un roman d’amour. Les peintures de Vallejo ont toujours été magnifiquement réalisées, mais elles sont un peu démodées de nos jours. Les artistes pixel ont copié son travail à la fin des années 1980 et dans les années 1990. L’esthétique visuelle de Vallejo était celle que beaucoup scène démo les groupes cherchaient à reproduire ou à rendre hommage sur les nouvelles plates-formes 16 bits comme le Commodore Amiga, l’Atari ST et le PC avec ses merveilleux graphiques VGA.