Le premier des nouveaux véhicules blindés de soutien au combat du Canada destiné aux Forces armées canadiennes (FAC) a été livré : un ensemble de quatre ambulances, équipées pour le soutien au combat.

Un communiqué de presse décrit les nouveaux véhicules blindés, qui ont été visités cette semaine par le ministre de la Défense nationale Bill Blair et le chef d’état-major de la Défense, le général Wayne Eyre, avant d’être officiellement acceptés par les FAC.

« Les membres des Forces armées canadiennes méritent un équipement moderne qui leur permet d’accomplir leur travail. Ces nouveaux véhicules blindés de soutien au combat (ACSV) serviront bien nos membres au pays et à l’étranger, leur permettant de protéger le Canada et de soutenir nos alliés », a déclaré Blair dans le communiqué. « Je remercie les centaines de travailleurs canadiens impliqués dans la construction de ces véhicules – et réaffirme notre engagement à investir dans nos forces armées tout en créant de bons emplois pour les Canadiens. »

Il s’agit du premier ensemble de véhicules issus de l’accord conclu par le Canada pour l’achat de 360 ​​ACSV auprès de General Dynamics Land Systems-Canada, basé à Londres, en Ontario. Le projet a été annoncé pour la première fois en 2019 et la première livraison de véhicules devait avoir lieu en 2025.

La flotte de 360 ​​véhicules blindés comprendra huit types de véhicules différents afin de prendre en charge différents rôles sur un champ de bataille, tels que « le transport de troupes, les véhicules de commandement, la guerre électronique, la réparation mobile et diverses tâches d’ingénierie de combat », indique le communiqué.

Le projet coûte environ 2,5 milliards de dollars. Selon le communiqué, le projet contribuera à hauteur de 250 millions de dollars au PIB du Canada sur une période de huit ans et soutiendra 1 975 emplois par an à Londres.

La conception des ACSV est basée sur les véhicules blindés légers (VBL) 6.0 qui sont actuellement utilisés par les FAC. Nous espérons que la similitude de conception signifiera moins de formation nécessaire pour les troupes et plus de facilité à trouver des pièces de rechange pour les réparations.

Blair et Eyre ont visité les nouveaux véhicules à la garnison Petawawa, en Ontario, qui est le bénéficiaire de ce premier achat. Au total, 49 ambulances ACSV seront livrées dans des bases partout au Canada « au cours des prochains mois ».

« Ces ambulances, qui étaient indispensables, offriront une protection renforcée à notre personnel lorsque cela compte le plus, qu’il soit dans le pays ou à l’étranger », a déclaré Eyre dans le communiqué.

En septembre, General Dynamics avait produit un total de 91 ACSV pour le projet,

En septembre, la première ministre Justine Trudeau a annoncé que le Canada ferait un nouvel investissement de 650 millions de dollars sur trois ans pour livrer 50 véhicules blindés à l’Ukraine, également construits à Londres.

Le Canada a déjà fait don de 39 véhicules blindés pour aider l’Ukraine dans le conflit en cours avec la Russie.