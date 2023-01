Premières accusations portées après plusieurs arrestations dans le bras de fer de la police de Kelowna

Une personne a été inculpée à la suite d’une confrontation policière de 10 heures au cours de laquelle huit personnes ont été arrêtées dans un quartier de Kelowna le 30 décembre 2022.

Michael Dennison fait face à des accusations d’utilisation ou d’entreposage négligent d’une arme à feu, de possession d’une arme à feu sans permis et/ou enregistrement, de fuite de la police et de conduite dangereuse d’un véhicule à moteur.

L’impasse impliquait deux maisons dans le bloc 1000 de Cactus Road. Sept personnes, dont Dennison, ont été arrêtées dans une maison au 1075 Cactus Rd. et des accusations sont en instance contre les six autres.

Au cours de l’incident, un homme qui habite à deux pas de la maison que la police avait encerclée était contrarié par leur présence dans le quartier et a menacé les policiers.

On a découvert que l’homme avait des mandats d’arrêt contre lui et il a été placé en garde à vue.

Il fait face à de nouvelles accusations d’avoir proféré des menaces et à d’éventuelles accusations liées aux armes.

Selon des documents de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique, Dennison a un lourd casier judiciaire, y compris un incident policier sur le pont William R. Bennett en janvier 2017.

Dennison est toujours détenu et la GRC poursuit son enquête.

