Première visite du chef de l’OTAN dans l’Arctique canadien pour se concentrer sur la Russie et le changement climatique

OTTAWA — La résistance de longue date du Canada à l’engagement de l’OTAN dans l’Arctique semble fondre au milieu du réchauffement des températures et d’une augmentation simultanée des activités russes et chinoises dans la région.

Le premier ministre Justin Trudeau accueille cette semaine une visite du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, et les deux doivent visiter jeudi un site de radar militaire au Nunavut avant de se rendre vendredi dans une base aérienne en Alberta.

De hauts responsables canadiens et de l’OTAN affirment que la visite de Stoltenberg vise à souligner que l’Arctique est une priorité de sécurité pour le Canada et l’alliance, car la fonte rapide du changement climatique rend la région plus accessible aux amis et aux ennemis.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie en février a également bouleversé les hypothèses de l’après-guerre froide en matière de sécurité en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, où le Canada et les États-Unis discutent actuellement de la modernisation des défenses vieillissantes du continent.

La tournée est remarquable car elle représente la première visite d’un secrétaire général de l’OTAN dans l’Arctique canadien depuis la création de l’alliance militaire en 1949 pour se protéger contre l’Union soviétique.

Le Canada s’est longtemps opposé à une plus grande implication de l’OTAN dans l’Arctique, ce qui comprenait son veto à une déclaration sur le rôle de l’alliance dans l’Arctique lors d’un sommet majeur en 2009, bien que les experts soient divisés sur les raisons.

Certains croient que la question est liée à un différend en cours avec les États-Unis et d’autres alliés sur la propriété du passage du Nord-Ouest, que le Canada revendique comme des eaux intérieures, mais d’autres considèrent une voie navigable internationale.

D’autres disent que les responsables canadiens se sont méfiés de laisser les membres non arctiques comme l’Italie et l’Espagne avoir leur mot à dire sur ce qui se passe dans le Grand Nord. Les inquiétudes concernant la militarisation de l’Arctique et la provocation de la Russie ont également été citées.

Là où ils s’accordent, c’est que la visite de Stoltenberg semble représenter un apaisement de la réticence passée d’Ottawa à travailler avec l’OTAN sur l’Arctique, même si le Canada n’ouvre pas complètement la porte.

“Il s’agit davantage d’un signe de solidarité continue entre les membres de l’OTAN que d’un véritable signal qu’ils ouvrent la porte à des exercices de l’OTAN dans l’Arctique canadien”, a déclaré Andrea Charron, experte en sécurité nord-américaine à l’Université du Manitoba.

S’exprimant sur le contexte, un haut responsable du gouvernement a déclaré que la position officielle du Canada sur l’OTAN et l’Arctique n’avait pas changé. Mais le responsable a également reconnu le nouvel environnement de sécurité causé par le changement climatique et l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Une note d’information interne préparée l’année dernière pour le sous-ministre de la Défense nationale de l’époque, Jody Thomas, souligne la menace croissante que représentent les changements climatiques pour la défense et la sécurité du Canada, y compris dans l’Arctique.

“Le changement climatique et la sécurité sont un sujet d’intérêt croissant parmi nos partenaires des Five Eyes et de l’OTAN”, indique la note, rédigée avant une réunion de haut niveau de hauts responsables gouvernementaux en mai 2021 et obtenue grâce à la loi sur l’accès à l’information.

Le professeur de l’Université de Calgary, Rob Huebert, qui écrit actuellement un livre sur la souveraineté canadienne dans l’Arctique, a déclaré que le gouvernement libéral avait d’abord fait allusion à un engagement accru avec l’OTAN dans l’Arctique lorsqu’il a publié sa politique de défense en 2017.

“Ils ont fait un changement très public de cette politique en disant que l’OTAN doit être engagée”, a-t-il déclaré. « Les libéraux ont été les premiers à le faire.

Bien que peu de choses se soient réellement produites dans l’intervalle, Huebert pense que la réémergence de la Russie en tant que menace pour la sécurité nord-américaine et européenne – et les inquiétudes croissantes concernant la Chine – ont changé l’équation.

Il en va de même pour l’ajout imminent de la Finlande et de la Suède à l’alliance, a déclaré le président de l’Association canadienne de l’OTAN, Robert Baines.

“Avec l’arrivée de la Finlande et de la Suède, ce sont de gros frappeurs en matière de défense de l’Arctique”, a déclaré Baines. « Ils s’entraînent toujours. Et j’espère que cela augmentera également avec le Canada. J’aimerais voir un exercice à part entière de l’OTAN dans le nord du Canada.

—Lee Berthiaume, La Presse canadienne

ArctiqueChangement climatiqueOTANRussie