Première vidéo d’otage du Hamas : une franco-israélienne enlevée lors d’un festival de musique

Le Hamas a publié une vidéo d’une Israélienne prise en otage lors des attaques du 7 octobre qui ont fait plus de 1 300 morts et déclenché une guerre à Gaza. Environ 200 personnes auraient été prises en otage lors de ces attaques.

La branche militaire du Hamas, les Brigades Izz ad-Din al-Qassam, a publié hier une vidéo d’une femme qui s’est identifiée comme étant Miya Schem, 21 ans. Dans la vidéo, on voit le bras de la femme enveloppé dans des bandages.

Dans la vidéo, elle dit qu’elle vient de Sderot, une petite ville israélienne proche de la frontière avec Gaza. Le jour des attaques, elle assistait au festival de musique Supernova de Souccot au kibboutz Re’im lorsque des membres du Hamas ont attaqué le rassemblement. Au moins 260 personnes présentes au festival de musique ont été tuées et d’autres, dont Miya, ont été prises en otage.

La vidéo, d’une durée d’un peu plus d’une minute, montre un médecin pansant la blessure de Miya. La femme israélienne dit avoir subi une opération chirurgicale de trois heures pour sa blessure.

« Ils me soignent, ils me soignent, ils me donnent des médicaments. Tout va bien », dit-elle. « Je demande seulement à rentrer chez moi le plus vite possible, auprès de ma famille, de mes parents, de mes frères et sœurs. S’il vous plaît, sortez-nous d’ici le plus vite possible. »

Les Forces de défense israéliennes ont confirmé que Mia avait été enlevée la semaine dernière et ont déclaré que les responsables avaient contacté la famille de Mia et étaient en contact avec eux.

La semaine dernière, Mia a été enlevée par le Hamas. Les responsables de Tsahal ont depuis informé la famille de Mia et sont en contact permanent avec eux. Dans la vidéo publiée par le Hamas, ils tentent de se présenter comme humains. Cependant, il s’agit d’une horrible organisation terroriste responsable du… – Forces de défense israéliennes (@IDF) 16 octobre 2023

« Dans la vidéo publiée par le Hamas, ils tentent de se présenter comme humains. Cependant, il s’agit d’une horrible organisation terroriste responsable du meurtre et de l’enlèvement de bébés, d’enfants, d’hommes, de femmes et de personnes âgées (sic) », a déclaré Tsahal. sur X lire.

« En ce moment, nous déployons toutes les mesures opérationnelles et de renseignement pour le retour de tous les otages, y compris Mia », a ajouté l’armée israélienne.

La famille de Miya a répondu à la vidéo, se disant heureuse de la voir en sécurité, selon un article du Times of Israel.

Miya a la double nationalité israélo-française. Sa famille faisait partie des familles françaises qui ont fait appel la semaine dernière au président français Emmanuel Macron pour qu’il les aide à libérer leurs proches, a rapporté l’agence de presse Reuters.